Trust City – hiện tượng của thị trường bất động sản Hà Nội

"Đỏ mắt" tìm căn hộ dưới 2 tỷ đồng tại Hà Nội



Đà tăng giá liên tiếp của chung cư Hà Nội kéo dài trong suốt 3 năm qua đến hiện tại đã đẩy mặt bằng giá căn hộ lên cao. Dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, chỉ số giá căn hộ tại Hà Nội năm 2023 đã tăng khoảng 38 điểm phần trăm so với năm 2019. Giá chung cư Hà Nội trên thị trường sơ cấp đã thiết lập mặt bằng giá mới, đạt trung bình 51,7 triệu đồng/m2. Báo cáo nghiên cứu thị trường tháng 1/2024 của Batdongsan.com.vn cũng ghi nhận thực tế tăng giá liên tiếp của căn hộ Hà Nội với mức tăng trung bình 2% trong tháng 1 so với tháng 12/2023.

Đáng nói, đà tăng giá chưa có dấu hiệu ngừng lại. Chuyên gia cho biết, pháp lý tắc nghẽn là gốc rễ sâu xa khiến nguồn cung khan hiếm, trong khi lực cầu của thị trường tăng mạnh khiến đà tăng giá của căn hộ chưa có điểm dừng. Mặt khác, đà tăng còn được cộng hưởng bởi sự leo thang về giá cả của các yếu tố cấu thành nên giá trị bất động sản là các chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá nguyên vật liệu. Chính bởi vậy, chuyên gia nhận định giá sơ cấp căn hộ trong năm 2024 sẽ tiếp tục tăng khoảng 3 – 8%.

Cũng theo dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, tỷ trọng nguồn cung căn hộ thuộc phân khúc bình dân trên tổng nguồn cung nhà ở liên tục tụt giảm, từ mức 30% vào năm 2019 còn 7% năm 2022 và 6% vào năm 2023. Giai đoạn 2019-2022, rổ hàng hóa của thị trường chủ yếu đến từ các sản phẩm có giá từ 40-50 triệu đồng/m2. Điều này có nghĩa, thị trường căn hộ Hà Nội đang là sự chiếm lĩnh của dòng sản phẩm trung – cao cấp.

Câu cá trong khuôn viên dự án

Một thực tế không thể phủ nhận là rất khó để có thể tìm được một căn hộ có tổng giá thành dưới 2 tỷ đồng/căn, đặc biệt là ở nguồn hàng mới: nguồn hàng sơ cấp trên thị trường hiện nay. Trong bối cảnh đó, Trust City trở thành hiện tượng của bất động sản Hà Nội khi cung cấp cho thị trường 258 căn hộ cao cấp có giá khoảng 2 tỷ đồng/căn. Đây là mức giá phù hợp với khả năng chi trả của đại bộ phận dân chúng. Người dân thủ đô không cần phải có quá nhiều tiền vẫn có thể sở hữu một căn hộ Trust City, để được sống và được tận hưởng một cuộc sống chất lượng cao.



2 tỷ mà "sắt" ra miếng

Không giống như các dự án mới đang ở giai đoạn đổ móng hoặc xây được vài tầng có giá bán khoảng 50 triệu đồng/1 m2 thì dự án Trust City đang chuẩn bị bàn giao có chi phí thấp hơn từ 20-30%.



Sở hữu mức giá vừa phải nhưng Trust City mang trong mình những giá trị độc bản chỉ có ở các dự án cao cấp đắt đỏ. Tọa lạc ở vị trí vàng đắt giá của quần thể đô thị lõi 47ha Văn Giang (Hưng Yên), Trust City làm chủ giao lộ trung tâm, kết nối tối đa với hệ thống hành chính – giải trí – kinh tế – xã hội khu vực. Nằm trên giao điểm của các đô thị lớn là Ecopark, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Ocean Park The Empire, dự án cộng hưởng hệ thống tiện ích đẳng cấp hàng đầu thế giới từ các dự án này chỉ trong 15 phút di chuyển. Bên cạnh đó, tọa độ vàng vị trí giúp cư dân dự án Trust City dễ dàng di chuyển đến khu vực nội đô và các tỉnh lân cận chỉ khoảng 30 phút thông qua hệ thống hạ tầng giao thông huyết mạch kề cận là đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên, đường 5A Hà Nội – Hưng Yên…

Phòng khách căn hộ đã hoàn thiện với cửa kính sát trần đón ánh sáng tự nhiên

Trust City tựa một Singapore thu nhỏ của phía Đông thủ đô. Chất Singapore thấm đẫm trong cách bài trí, sắp đặt không gian, thiết kế căn hộ bố trí tối ưu, nhiều cửa sổ tràn, tạo một cuộc sống hiện đại, thời thượng, có sự đan hòa cùng thiên nhiên và những mảng xanh lấp lánh.



Dự án cũng gợi liên tưởng về mô hình "thành phố 15 phút", nơi con người được tiếp cận các tiện ích, dịch vụ thiết yếu như mua sắm, chăm sóc sức khỏe, thư giãn, giải trí trong vòng 15 phút đi bộ hoặc đạp xe. Hệ tiện ích từ mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp từ khu tập thể dục ngoài trời, bể bơi panorama người lớn, bể bơi panorama trẻ em, sân chơi trẻ em, phòng tập gym, yoga, vườn đương đại, hồ điều hòa, trung tâm thương mại… được phân bổ đồng đều và đủ đầy ngay tại nội khu dự án, khai mở phong cách sống chuẩn 5 sao Singapore. Cuộc sống tiện ích "all in one" tại Trust City giúp cư dân chỉ cần bước chân ra khỏi cửa nhà, không cần vất vả di chuyển là sử dụng được mọi tiện ích, dịch vụ kề cận. Đáng chú ý, Trust City còn mang đến cho cư dân một cuộc sống an toàn, tiện nghi với hệ thống an ninh 24/7, chứng nhận PCCC mức độ cao cấp nhất.

Phòng ngủ ngập tràn ánh sáng tự nhiên

Ông Nguyễn Xuân Lộc - Chủ tịch, CEO MSH Group - Đơn vị phát triển dự án Trust City cho biết "Điều khiến khách hàng yên tâm là Trust City có giấy tờ pháp lý đầy đủ: sổ đỏ đất ở lâu dài, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xây dựng chung cư thời hạn sử dụng lâu dài, giấy phép xây dựng, giấy mở bán, cam kết bảo lãnh ngân hàng. Đặc biệt, dự án này đang trong giai đoạn chuẩn bị bàn giao nên khách có thể yên tâm vào ở ngay".

Hữu hạn với 285 căn hộ độc bản, Trust City mang đến cuộc sống chất lượng với không gian xanh và tiện ích cao cấp . Đồng thời, gia chủ có thể khai thác cho thuê khi trung tâm Văn Giang với sự hiện diện của nhiều ông lớn địa ốc và các quần thể bất động sản độc đáo đã và đang trở thành một điểm đến nổi tiếng, một thành phố du lịch mới của phía Bắc Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Công ty CP tập đoàn My Second Home - Đơn vị phát triển dự án Trust City

Địa chỉ: 66 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 1900 588 886

Website: https://mshgroup.vn/trustcity/