Công an TP Hà Nội ngày 30/7 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đang truy nã Đinh Thị Thu Hiền (sinh năm 1989; thường trú trước đây tại tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thường Tín cũ, TP Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, tối 27/11/2018, Đinh Thị Thu Hiền cùng ba nam thanh niên đã đến phố Hàng Bạc để gặp anh T, giải quyết mâu thuẫn liên quan đến tiền lương. Do không đạt được thỏa thuận, anh T đã bị Hiền và nhóm đối tượng đi cùng đánh gây thương tích.

Đinh Thị Thu Hiền và quyết định truy nã - Ảnh: CA TP Hà Nội

Ngày 20/3/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Thị Thu Hiền về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 25/3/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Đinh Thị Thu Hiền.

Công an TP đề nghị, nếu phát hiện đối tượng Đinh Thị Thu Hiền, người dân có thể báo ngay cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT 039 9493194), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.