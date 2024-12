Truy nã Lê Thái Hà

Công an TP Hà Nội ngày 28/12 cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định truy nã đối với Lê Thái Hà (SN: 1975; HKTT: 16A Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, ngày 29/6, đối tượng Lê Thái Hà có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy tại số 26 ngõ 331 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

Đối tượng Lê Thái Hà - Ảnh: CA TP Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu điều tra, vào ngày 15/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thái Hà về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 09/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định truy nã bị can với Lê Thái Hà.

Công an TP Hà Nội đề nghị nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Đ/c Nguyễn Công Vũ, SĐT: 0948.722.004), Cơ quan Công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an Thành phố Hà Nội để được giải quyết theo quy định pháp luật.