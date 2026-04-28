Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy tìm 60 người liên quan đến Hà Văn Hiếu SN 1994 và số tiền 1,8 tỷ đồng: Công an lập tức yêu cầu làm việc ngay

Minh Ánh | 28-04-2026 - 14:07 PM | Sống

Cựu nhân viên tài chính Hà Văn Hiếu đã lợi dụng vị trí công tác để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hà Văn Hiếu, sinh năm 1994, trú tại bản Sài Khao, xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ, nguyên là nhân viên hỗ trợ kinh doanh của một công ty tài chính về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Lợi dụng vị trí công tác tại công ty tài chính, nắm rõ quy trình ký hợp đồng trực tuyến và thông tin của nhiều khách hàng, một đối tượng Hà Văn Hiếu đã sử dụng thủ đoạn gian dối để tự ý lập hồ sơ vay tiền, phát hành thẻ tín dụng đứng tên người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng để điều tra theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian làm nhân viên hỗ trợ kinh doanh của công ty, Hà Văn Hiếu có điều kiện tiếp cận thông tin của nhiều khách hàng và nắm rõ quy trình ký kết hợp đồng thông qua phương thức điện tử (ký hợp đồng online). Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý chủ quan của một số người dân, đối tượng đã tiếp cận khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối với lý do hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn, phát hành thẻ tín dụng hoặc xử lý các thủ tục tài chính khác.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, Hiếu yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ cá nhân, chụp ảnh chân dung, cung cấp các thông tin liên quan, thậm chí mượn điện thoại cá nhân để “hoàn tất thủ tục”. Tuy nhiên, đối tượng đã tự ý sử dụng thông tin của khách hàng để ký kết các hợp đồng online phát hành thẻ tín dụng, hợp đồng vay tiền đứng tên khách hàng mà họ không hề hay biết. Toàn bộ số tiền trong thẻ tín dụng và số tiền vay được giải ngân đều bị Hiếu chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối tượng Hà Văn Hiếu tại cơ quan Công an

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến năm 2026, Hà Văn Hiếu đã sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập nhiều hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt tổng số tiền 1.861.619.000 đồng. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và các cá nhân có liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những người có liên quan đến hành vi của Hà Văn Hiếu chủ động liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng (số điện thoại 0976.192.932) hoặc đến Công an xã, phường nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lấy lý do “hỗ trợ làm hồ sơ”, “hủy hợp đồng”, “tránh nợ xấu” hoặc “chạy chỉ tiêu” để tiếp cận, thu thập thông tin cá nhân. Tuyệt đối không giao điện thoại, căn cước, mã OTP, ảnh chân dung hoặc thông tin tài khoản cho người khác thao tác thay. Mọi giao dịch tài chính nên được thực hiện trực tiếp tại điểm giao dịch chính thức hoặc trên ứng dụng, website chính thống của đơn vị tài chính để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Minh Ánh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
14:00 , 28/04/2026
13:55 , 28/04/2026
12:45 , 28/04/2026
12:10 , 28/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên