Truy tìm Nguyễn Thị Thanh Tâm SN 1986

Theo Duy Anh | 17-04-2026 - 16:40 PM | Xã hội

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành Quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1986; trú Tổ 5, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan công an ra Quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thị Thanh Tâm (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thị Thanh Tâm là đối tượng có liên quan trực tiếp nhưng hiện không rõ đang ở đâu, gây khó khăn cho công tác xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

Trước tình hình trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định truy tìm để tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Quá trình xác minh cho thấy, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tâm có mối quan hệ gia đình, xã hội rõ ràng nhưng đã rời khỏi nơi cư trú, không hợp tác làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Hiện, cơ quan chức năng đang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức truy tìm, xác minh tung tích đối tượng. Đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Tâm nhanh chóng thông báo cho cơ quan điều tra để phối hợp xử lý theo quy định.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

