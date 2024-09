Truy tố 4 công chức Thuế cùng pháp nhân và một loạt Giám đốc, Kế toán, nhân viên ngân hàng...

Cáo trạng của VKSND tối cao (Vụ 1) đã kết luận truy tố 14 bị can là đại diện cho 13 doanh nghiệp mua hóa đơn GTGT khống để sử dụng, kê khai trốn thuế, trong đó có 4 bị can là người nước ngoài (Trung Quốc và Hàn Quốc). Theo báo Bảo vệ Pháp luật, đây là lần đầu tiên Vụ 1, VKSND tối cao phối hợp với A09, Bộ Công an phối hợp xử lý bị can là pháp nhân về tội "Trốn thuế" quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Truy tố bị can là pháp nhân về tội “Trốn thuế”

Theo Cáo trạng của VKSND tối cao (Vụ 1), Công ty TNHH Tân Minh Thịnh Việt Nam đăng ký thành lập lần đầu ngày 27/9/2018, MSDN: 1101894281; đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào ngày 30/11/2018, chủ sở hữu và đại diện theo pháp luật là Li Bao Ping (người Trung Quốc); ngành nghề đăng ký kinh doanh là sản xuất giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất; bán, buôn thiết bị và linh kiện điện tử; bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 02/2023, Li BaoPing (đã xuất cảnh về nước) - Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Tân Minh Thịnh chỉ đạo nhân viên Công ty TNHH Tân Minh Thịnh Việt Nam mua trái phép từ Lồ Khải Hoàn 52 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống có tổng giá trị ghi trên hóa đơn là 110.811.335.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) thuộc 6 doanh nghiệp “ma” của Trần Văn Thịnh.

Lồ Khải Hoàn (nghề nghiệp lao động tự do) đã thu của Công ty TNHH Tân Minh Thịnh Việt Nam tổng số tiền phí là 1.994.604.030 đồng (tương đương 1,8%/tổng giá trị hóa đơn chưa bao gồm thuế GTGT).

Công ty TNHH Tân Minh Thịnh Việt Nam đã sử dụng 51/52 hóa đơn GTGT khống kê khai chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT nhằm làm giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và tăng số tiền thuế GTGT được khấu trừ và được hoàn của Công ty TNHH Tân Minh Thịnh Việt Nam.

Cục thuế tỉnh Long An đã hoàn 9.593.565.800 đồng tiền thuế GTGT vào tài khoản của Công ty TNHH Tân Minh Thịnh Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Ngày 16/1/2024, Giám định viên về thuế thuộc Cục thuế TP Hồ Chí Minh có Kết luận giám định, kết luận: Công ty TNHH Tân Minh Thịnh Việt Nam đã có hành vi sử dụng 51 hóa đơn GTGT khống để kê khai, trốn 31.068.992.800 đồng thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2023.

Cùng với 54 bị can bị truy tố, lần đầu tiên, Vụ 1, VKSND tối cao phối hợp với A09, Bộ Công an khởi tố, truy tố bị can là pháp nhân (Công ty TNHH Tân Minh Thịnh Việt Nam) về tội “Trốn thuế’ quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, quá trình điều tra Công ty TNHH Tân Minh Thịnh Việt Nam có dấu hiệu mua 146 hóa đơn GTGT khống có tổng giá trị ghi trên hóa đơn là 157.599.914.620 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) thuộc 13 doanh nghiệp khác, sử dụng để kê khai thuế, trốn thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2021.

VKSND tối cao (Vụ 1) đề nghị Cơ quan ANĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ tại giai đoạn 2 của vụ án.

Làm rõ hành vi thỏa thuận, đưa hối lộ cho cán bộ, công chức đội thuế

Để doanh nghiệp “ma” của các bị can Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh, Bùi Thanh Bình, Phạm Minh Cường và Nguyễn Khắc Điền hoạt động và xuất bán hóa đơn GTGT trái phép, các bị can trên đã móc nối, thỏa thuận, đưa hối lộ cho cán bộ thuế, trong đó Bùi Thanh Bình đã thông qua Nguyễn Thanh Hòa (nghề nghiệp lao động tự do) để móc nối, đưa hối lộ cho Trần Quốc Duy và Vương Quốc Hùng. VKSND tối cao (Vụ 1) đã truy tố 3 công chức thuế về tội “Nhận hối lộ” và 1 công chức thuế về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cụ thể: Từ năm 2018 đến năm 2022, Lê Thành Nhân (Công chức thuộc Đội quản lý thuế liên phường của Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn) đã nhận hối lộ của Bùi Văn Bảo, Bùi Thanh Bình và Phạm Minh Cường tổng cộng 7.795.660.000 đồng để bao che cho Bùi Văn Bảo, Bùi Thanh Bình và Phạm Minh Cường sử dụng các doanh nghiệp “ma” có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Quận 12 và huyện Hóc Môn xuất bán trái phép hóa đơn GTGT khống.

Từ năm 2022 đến năm 2023, Trần Quốc Duy (Công chức Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ, Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - Nhà Bè) đã nhận hối lộ của Bùi Thanh Bình và Nguyễn Khắc Điền, tổng cộng 4.014.000.000 đồng để bao che cho Trần Văn Thịnh và Nguyễn Khắc Điền sử dụng các doanh nghiệp “ma” có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Quận 7 và huyện Nhà Bè xuất bán trái phép hóa đơn GTGT khống.

Từ năm 2022 và 2023, thông qua Trần Quốc Duy, Vương Quốc Hùng - Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ thuộc Chi cục thuế TP. Thủ Dầu Một đã nhận hối lộ của Trần Văn Thịnh và Nguyễn Khắc Điền tổng cộng 700.000.000 đồng để bao che cho Trần Văn Thịnh và Nguyễn Khắc Điền sử dụng các doanh nghiệp “ma” có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP. Thủ Dầu Một xuất bán trái phép hóa đơn GTGT khống.

Về phần mình, Bùi Thanh Liêm - Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - Nhà Bè vì động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác (nhận quà và 20 triệu đồng của Trần Quốc Duy) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao cố ý làm trái quy định tại Điều 16, Điều 18, Điều 99, Điều 100 Luật Quản lý Thuế và Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Bùi Thanh Liêm đã nhiều lần tra cứu, cung cấp thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp theo đề nghị của Trần Quốc Duy và cảnh báo cho Trần Quốc Duy biết khi các doanh nghiệp này bị phần mềm quản lý thuế phát hiện, đưa vào danh sách hệ số “K”.

Trần Quốc Duy đã sử dụng các thông tin do Bùi Thanh Liêm cung cấp để thông báo cho Nguyễn Khắc Điền và Bùi Thanh Bình biết để đối phó.

Hành vi này của bị can Bùi Thanh Liêm đã phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại điểm b khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Như vậy, 54 bị can là cá nhân do VKSND tối cao (Vụ 1) truy tố ra trước Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xét xử như sau:

Trần Văn Thịnh bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 203 BLHS; tội “Rửa tiền” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 324 BLHS và tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 364 BLHS;

Bùi Văn Bảo, Bùi Thanh Bình, Phạm Minh Cường bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 203 BLHS và tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 364 BLHS;

Truy tố bị can Lê Thành Nhân, Trần Quốc Duy về tội “Nhận hối lộ” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 354 BLHS;

Truy tố bị can Vương Quốc Hùng về tội “Nhận hối lộ” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 354 BLHS; Nguyễn Khắc Điền về tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 364 BLHS;

Truy tố bị can Nguyễn Thanh Hòa (lao động tự do) về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại điểm khoản 3 Điều 365 BLHS.

Truy tố Bùi Thanh Liêm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 356 BLHS.

Truy tố các bị can Phạm Thanh Phú (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Hoàng Quân), Lai ZhiGuang (Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật Công ty TNH Hong De Việt Nam), Nguyễn Thị Thanh Thảo (Giám đốc Công ty TNHH May Đào Nghĩa Thảo), Wang JinPing (Phó Giám đốc Công ty TNHH Gỗ Minh Huy), Nguyễn Trung (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết kế xây dựng và Nội thất Gia An), Vũ Thị Tâm (Kế toán Công ty CP Thiết kế xây dựng và nội thất Gia An), Jang JeounHuyn (Giám đốc Công ty TNHH Kim Hoa Việt Nam), Ngô Duy Thái (Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Kim Thành Thái và Quản đốc Công ty TNHH Kim Hoa Việt Nam) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 203 BLHS và tội “Trốn thuế’ quy định tại khoản 3 Điều 200 BLHS;

Truy tố Nguyễn Duy Quang (Giám đốc Công ty TNHH Khách sạn & Du lịch Minh Quang), Phạm Thị Minh Hồng (Kế toán Công ty TNHH Khách sạn & Dịch vụ Du lịch Minh Quang) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”quy định tại khoản 1 Điều 203 BLHS và tội “Trốn thuế’ quy định tại khoản 3 Điều 200 BLHS;

Truy tố Đặng Thị Thu Hiền (Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn DSC 166) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 203 BLHS và tội “Trốn thuế” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 200 BLHS;

Truy tố Phạm Thị Hương (Giám đốc Công ty TNHH Incenso) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 203 BLHS và tội “Trốn thuế” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 200 BLHS;

Truy tố Đỗ Văn Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Quang Trung) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại khoản 1 Điều 203 BLHS và tội “Trốn thuế” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 200 BLHS;

Truy tố Nguyễn Minh Thệ (nguyên nhân viên Công ty Cổ phần tư vấn Thuế Ánh Dương), Nguyễn Ngọc Khoa (nguyên nhân viên Công ty Cổ phần tư vấn Thuế Ánh Dương), Đào Minh Thọ (Kinh doanh tự do), Nguyễn Phùng Dương Triệu (Lao động tự do), Phạm Nhật Kha (Nhân viên giao hàng), Nguyễn Trung Nam (Lao động tự do), Hồ Ngọc Trung (Lao động tự do), Trần Ngọc Kiên (Kế toán tự do), Trần Ngọc Trung (Kế toán Công ty Cổ phần tư vấn Anpha), Nguyễn Thị Thu Trinh (Lao động tự do), Đỗ Nam Phúc (Giám đốc Công ty TNHH TMDV Nam Phúc Hưng), Nguyễn Phúc Đức (Nhân viên Công ty TNHH Tư vấn Kinh Nam), Bùi Thị Bích Lộc (Kế toán), Hoàng Thị Mơ (Kế toán tự do), Lồ Khải Hoàn (Lao động tự do), Phan Thị Thiên Nga (Giáo viên), Thi Thị Thu Hiền (Phiên dịch viên), Hồ Văn Toàn (Lao động tự do), Nguyễn Duy Quyết (môi giới bất động sản), Lê Hoàng Sơn (Giám đốc Công ty TNHH TM kỹ thuật xây dựng Lê Hoàng) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 203 BLHS;

Truy tố Nguyễn Phú Thảo (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư, phát triển xây dựng Phú Trung), Trần Kim Chi (nguyên Kế toán Công ty Cổ phần Tư vấn Thuế Ánh Dương), Vương Thị Trúc Lam (Nhân viên Agribank Chi nhánh Dương Minh Châu), Thạch Hoàng Sơn (Nhân viên giao hàng), Văn Thị Thúy Phương (Làm thuê), Đào Xuân Linh (lao động tự do), Vũ Công Thức (lao động tự do), Trương Đặng Phi Long (lao động tự do), Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (lao động tự do), Li XiangZhe (Nhân viên Công ty TNHH Tân Minh Thịnh), Võ Khánh Hưng (lao động tự do), về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 203 BLHS.

Trong vụ án trên, còn nhiều đối tượng liên quan khác, các doanh nghiệp mua hóa đơn GTGT khống của các bị can để sử dụng kê khai nhằm trốn thuế đều được VKSND tối cao (Vụ 1) đề nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục giải quyết ở giai đoạn 2 của vụ án để điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

VKSND tối cao phân công VKSND thành phố Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án.