Ngày 11/11 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Thắng (sinh năm 1977, trú tại phường Trần Hưng Đạo, Quảng Ninh).

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hữu Thắng từng là nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng công trình đô thị 507 (Công ty 507), đồng thời là người nhà một lãnh đạo công ty. Lợi dụng mối quan hệ này, từ tháng 01/2019 đến tháng 4/2022, Thắng đưa ra thông tin gian dối rằng Công ty 507 đã được UBND thành phố Hạ Long phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất công sang đất ở đối với các lô đất thuộc dự án do công ty làm chủ đầu tư.

Để tạo lòng tin, Thắng tự giới thiệu được ưu tiên phân phối các lô đất chuyển đổi với giá rẻ theo diện "suất ngoại giao", đồng thời có quyền nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng.

Tin tưởng vào danh nghĩa người thân lãnh đạo doanh nghiệp cùng những lời chào mời hấp dẫn, 9 người dân đã chuyển cho Thắng tổng số tiền 8,48 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thắng (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Không dừng lại ở đó, với tư cách Giám đốc Công ty TNHH Đại Hùng Thắng, đối tượng còn nhận 140 triệu đồng tiền tạm ứng thi công kè chắn đất của một người dân tại phường Việt Hưng rồi chiếm đoạt. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Thắng bỏ trốn sang Lào và bị cơ quan Công an bắt giữ theo quyết định truy nã.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời chào mời mua đất giá rẻ, "suất ngoại giao", "suất nội bộ" hoặc đất chuyển đổi chưa rõ tính pháp lý. Trước khi giao dịch, người dân cần chủ động xác minh thông tin quy hoạch, tình trạng pháp lý và điều kiện chuyển nhượng của thửa đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, kiểm tra tư cách pháp lý của người nhận tiền, không chỉ dựa vào lời giới thiệu, cam kết hay các mối quan hệ quen biết.

Mọi giao dịch đặt cọc cần được lập thành văn bản, có chứng từ rõ ràng và tuân thủ quy định pháp luật. Khi phát hiện cá nhân có dấu hiệu đưa thông tin gian dối, nhận tiền đặt cọc bất minh hoặc có biểu hiện lừa đảo trong giao dịch bất động sản, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định.

Đừng để những lời hứa hẹn về "suất ngoại giao", "giá nội bộ" biến cơ hội đầu tư thành cái bẫy mất tiền tỷ. Tìm hiểu kỹ pháp lý, xác minh thông tin từ nguồn chính thống là cách thiết thực nhất để bảo vệ tài sản của chính mình.