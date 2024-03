TS Cấn Văn Lực: "Hàn thử biểu" chứng khoán đang sát hơn với nền kinh tế thực, không còn hiện tượng bong bóng, thổi giá như trước

Tại buổi hội thảo với chủ đề "Kinh tế hồi phục – Ngân hàng dẫn sóng và triển vọng của thị trường" do Chứng khoán Nhất Việt (VFS) tổ chức, TS. Cấn Văn Lực cho rằng kinh tế thế giới năm 2024 dự báo tăng trưởng 2,4%, thấp hơn mức dự báo 2,6% nhưng không bị suy giảm trầm trọng. Nguyên nhân do một số nền kinh tế chính bị "ngấm đòn" bởi lãi suất tăng cao, tiêu dùng chậm lại, thị trường bất động sản khó khăn. Đơn cử như Mỹ tăng trưởng chậm lại ở mức 1,6%, thấp hơn so với mức 2,5% của năm ngoái, tương tự với Trung Quốc cũng dự báo 4,5%, thấp hơn năm ngoái.



Nhìn chung, TS Cấn Văn Lực cho rằng tăng trưởng thế giới chậm lại nhưng lạm phát và lãi suất bắt đầu giảm, thương mại và đầu tư toàn cầu có thể tăng từ mức nền thấp của năm 2023. Do đó, xuất khẩu có khả năng sẽ phục hồi trở lại. Tuy nhiên vẫn cần lưu ý một số rủi ro trong năm 2024 như xung đột địa chính trị, lạm phát và lãi suất manh nha giảm nhưng vẫn ở mức cao, đà phục hồi chậm lại ở các nước kéo theo tăng trưởng toàn cầu ở mức thấp và rủi ro an ninh lương thực vẫn hiện hữu.

Nhìn về bức tranh trong nước, TS. Cấn Văn Lực dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 sẽ đạt 6 – 6,5% (năm 2023 đạt 5,05%), cao hơn so với thế giới và khu vực Đông Á Thái Bình Dương. Động lực đến từ công nghiệpdịch vụ dự báo tăng 10 – 12%; xuất khẩu tăng 5 – 7%, tiêu dùng tăng 8 – 9%, và khu vực bao gồm đầu tư công, tư nhân và FDI cũng diễn biến tích cực.

Kinh tế Việt Nam hiện cơ bản tốt và đang trong pha phục hồi từ tháng 5/2023. Nền tảng vĩ mô tương đối ổn định với lạm phát trong tầm kiểm soát 3,5%, tỷ giá tăng nhưng không quá đáng ngại, nợ công, nợ nước ngoài, thâm hụt ngân sách, dưới ngưỡng Quốc Hội cho phép. Điều này cho thấy chính sách tài khoá của Việt Nam khá bền vững. Điều quan trọng là chính sách tiền tệ mở rộng vẫn được duy trì khi lãi suất đang đi ngang và tiếp tục giảm nhẹ.

"Những yếu tố này giúp cho TTCK tiếp tục hồi phục tích cực. Minh chứng là chỉ trong vài tháng đầu năm, mức tăng của thị trường đã gần bằng cả năm ngoái. Bây giờ số liệu hàn thử biểu TTCK sát hơn với kinh tế thực, không có hiện tượng "bong bóng", thổi giá như trước đây", TS Cấn Văn Lực cho hay.

Tiến sỹ cũng lưu ý những rủi ro, thách thức chính của năm 2024 đến từ bên ngoài khi nền kinh tế thế giới dự báo chậm lại và các vấn đề liên quan đến thị trường Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), bất động sản hay các thể chế mới còn gặp nhiều thách thức, chậm ban hành.

Tuy nhiên để hỗ trợ cho nền kinh tế, Quốc Hội, Chính phủ Việt Nam cũng đã có những hành động hỗ trợ nền kinh tế như: Ban hành chính sách tài khóa "mở rộng, trọng tâm", các chính sách này cơ bản sẽ tiếp tục thực hiện trong 2024 hay các chính sách để tháo gỡ khó khăn cho các lĩnh vực như y tế, BĐS, thị trường vốn, du dịch, đầu tư công…; gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài để lắng nghe, tìm giải pháp tháo gỡ rào cản, cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, thúc đẩy chuyển đổi số; ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính – BĐS; ban hành Chiến lược đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2030,…

Cuối cùng, ông đưa ra những giải pháp đối với TTCK Việt Nam bao gồm tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển TTCK về Chiến lược tài chính và phát triển TTCK đến năm 2030; sớm ban hành thể chế (Nghị định 65 sửa đổi; sửa Luật Chứng khoán 2019, Luật DN 2019…) phù hợp với bối cảnh; đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp; thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng hạng TTCK; đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT; xây dựng, thực thi Chiến lược chuyển đổi số ngành chứng khoán đến 2030,…

"Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi, chứng khoán nhìn xa từ đây đến cuối năm khả năng vẫn duy trì tích cực", chuyên gia nhận định.

Với kinh nghiệm tham gia TTCK từ năm 1996 đến hiện tại, ông Cấn Văn Lực đưa ra một số lời khuyên cho nhà đầu tư chứng khoán trong thời điểm này. Theo đó, quan trọng nhất là khẩu vị rủi ro, đa dạng hoá danh mục đầu tư, đòn bẩy tài chính vừa phải, hạn chế tâm lý đám đông, tích luỹ kiến thức kinh nghiệm và sử dụng dịch vụ chuyên môn của các trung gian tài chính.