TS.Nguyễn Văn Đính: Là trung tâm của chuỗi phát triển Công nghiệp - Du lịch - Nông nghiệp miền Trung, bất động sản khu vực này sẽ bứt tốc

Thưa ông, ngay sau khi 4 dự án cao tốc từ Ninh Bình đến Nghệ An dài 171,85km thông xe đưa vào khai thác đã nối liền cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội về Nghệ An, rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội đến Nghệ An (Diễn Châu) chỉ còn khoảng 3,5 giờ , nhiều nhà đầu tư nhận định đây sẽ là đòn bẩy mạnh cho đà tăng trưởng của bất động sản Nghệ An giai đoạn 2023-2024. Ông có đồng quan điểm?

Sau khi hai cao tốc nối từ Hà Nội đến Nghệ An thông suốt, xu hướng nhà đầu tư thăm dò thị trường Nghệ An tăng lên rõ rệt. Vì sao có xu hướng này? Chúng ta thấy, trong khoảng 3 năm gần đây du lịch bằng xe cá nhân trong khoảng thời gian 3 giờ lái xe phát triển rất mạnh. Mặc dù Nghệ An có biển đẹp nhưng thời gian di chuyển lên đến 6 tiếng là một trở ngại lớn khiến Thanh Hóa được chọn là điểm dừng chân lý tưởng khi du lịch xuôi về phía Nam mặc dù biển Thanh Hóa không đẹp bằng biển Nghệ An.

Nhưng hiện nay, khi giao thông thuận tiện, quãng đường từ Hà Nội - Nghệ An rút ngắn gần 1 nửa thì tất nhiên Nghệ An sẽ là điểm được chọn khi không chỉ có biển đẹp mà danh lam thắng cảnh tại Nghệ An cũng phong phú hơn nhiều.

Nhiều lo ngại sau khi cao tốc thông xe Nghệ An bỗng đón nhận một lượng lớn du khách, thậm chí nhà đầu tư đổ về, liệu có sợ tình trạng quá tải hạ tầng giống như những gì đã từng xảy ra tại nhiều thị trường du lịch lớn trước đây ?

Vài năm gần đây, lãnh đạo Nghệ An rất có tầm nhìn chiến lược. Chưa bao giờ hạ tầng Cửa Lò - Nghệ An được đầu tư mạnh mẽ như 2 năm qua khi loạt dự án hạ tầng nghìn tỉ liên tục được xây dựng và hoàn thiện. Chỉ riêng năm 2022, ước tính đã có hàng chục ngàn tỉ đồng rót vào phát triển hạ tầng tại Nghệ An.

Các dự án giao thông quan trọng phải kể đến đại lộ Vinh - Cửa Lò giai đoạn 1 đã thông tuyến, hiện đang triển khai giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 1.415 tỷ đồng. Dự án cầu Cửa Hội với tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng đã hoàn thành và thông cầu, kết nối Cửa Lò với Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và kết nối với quốc lộ ven biển. Cùng với đó, tuyến quốc lộ ven biển giai đoạn 1 đoạn đi qua Cửa Lò cũng đã được thông tuyến và đưa vào sử dụng.

Đặc biệt, Nghệ An đã sát nhập Cửa Lò vào thành phố Vinh, đây là một quyết định táo bạo mang tầm chiến lược để thúc đẩy sự tăng trưởng cả về hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội

Cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu rút ngắn thời gian đi từ TP Vinh - Hà Nội xuống chỉ còn 3,5 tiếng đồng hồ.

Hạ tầng phát triển đã kéo các nhà đầu tư lớn nhanh chân vào Nghệ An. Đầu tiên phải kể đến dự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội có quy mô điều chỉnh gần 150 ha với tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng của Tập đoàn Vingroup . Hiện nay, dự án nghỉ dưỡng này đã hoàn thành tuyến cáp treo vượt biển ra đảo Ngư với chiều dài hơn 3,5 km. Cùng với đó, đại dự án khu đô thị Eco Central Park Vinh quy mô 200 ha cũng đang được triển khai. Đây là dự án đô thị lớn nhất thành phố Vinh được quy hoạch như một thành phố thu nhỏ với nhiều tiện ích khép kín cho cư dân.

Ngoài ra, còn phải kể đến những ông lớn như Dự án Trung tâm thương mại tại TP. Vinh của Công ty CP Trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam; Dự án Vincom Shophouse Vinh tại đường Quang Trung và các dự án phát triển của Công ty CP Tập đoàn T&T; Dự án Khu đô thị tại TP. Vinh của Công ty CP Euro Window Holding.

Khi các Tập đoàn bất động sản lớn “nhanh chân” đi trước một bước, đâu là cơ hội cho các nhà đầu tư đón chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản Nghệ An giai đoạn 2023-2025?

Nghệ An đang trong giai đoạn phát triển đột phá về hạ tầng dịch vụ, hạ tầng du lịch. Đặc biệt, sự đầu tư bài bản khi kết nối đô thị Vinh - Cửa Lò đang tạo nên một vùng tăng trưởng kinh tế du lịch, công nghiệp. Cùng với đó, Nghệ An được định hướng là cực tăng trưởng mới hướng về phía Nam sau Thanh Hóa khi nằm giữa khu vực đang hình thành chuỗi phát triển Công Nghiệp - Du lịch - Nông Nghiệp là Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

Nghệ An là vùng đệm giữa của Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Trong khi Thanh Hóa đã phát triển rất mạnh vài năm trở lại đây thì hiện Hà Tĩnh cũng đang là điểm tăng trưởng nóng nhờ khu kinh tế Vũng Áng. Nghệ An là điểm nối hai cực tăng trưởng này. Chính vì vậy, trong thời gian tới tôi đánh giá Nghệ An sẽ bứt tốc, khi giá bất động sản còn khá thấp thì biên độ tăng giá cho nhà đầu tư sẽ còn rộng.

Vậy t heo ông, đâu sẽ là những phân khúc tiềm năng sẽ mang lại “quả ngọt” cho nhà đầu tư khi vào Nghệ An?

Như chúng ta đã biết du lịch Nghỉ dưỡng tại Nghệ An luôn là phân khúc có đà tăng trưởng mạnh bởi nơi đây có biển đẹp, danh lam thắng cảnh nhiều. Cùng với phân khúc này, bất động sản đô thị cao cấp cũng là thị trường đáng chú ý.

Trong năm 2022, số xe ô tô đăng ký mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 27.404, tăng 3.117 xe so với năm 2021, lọt top 5 địa phương mua nhiều ô tô cá nhân nhất cả nước. Đưa ra con số như vậy để thấy hiện nay lượng người giàu ở Nghệ An khá lớn. Thực chất, người Nghệ An mua xe không phải mới giàu lên. Con người Nghệ An rất siêng năng cần cù, biết kiếm tiền và biết tiết kiệm. Đây cũng là một trong những cơ hội để phát triển đô thị nhà ở tại Nghệ An trong bối cảnh thị trường nơi đây đang thiếu nguồn cung nhà ở cao cấp.

Mặt bằng giá bất động sản Nghệ An còn khá thấp, biên độ tăng giá cho nhà đầu tư còn rộng.

Thưa ông, bất động sản Nghệ An rất hấp dẫn nhưng nhà đầu tư tham gia ở thời điểm này cần lưu ý điều gì?

Cơ hội luôn có nhưng "quả ngọt" chỉ dành cho nhà đầu tư khôn ngoan. Nhà đầu tư cần chọn lọc sản phẩm tốt, chủ đầu tư uy tín. Để có quyết định đầu tư đúng, nhà đầu tư cũng cần phải có tầm nhìn, không bị cuốn theo những cơn sóng đầu tư đất nền. Nhà đầu tư phải tính toán, chuyên nghiệp trên cơ sở giá trị thực, đầu tư thực và phát huy thực.

Xin cảm ơn ông!