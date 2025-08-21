TT AVIO: đặc quyền “đàm phán thanh toán” sở hữu căn hộ cao cấp Nhật Bản

Cơ hội sở hữu nhà thành phố được "đo ni đóng giày" đặc biệt

Trong bối cảnh giá căn hộ tại TP.HCM đã chạm mốc trung bình 82 triệu đồng/m² (CBRE Q2/2025), sự xuất hiện của tháp Orion – TT AVIO với mức giá chỉ từ 33,6 triệu đồng/m² trở thành một cơ hội hiếm có để người trẻ hiện thực hóa giấc mơ an cư giữa lòng thành phố.

Không dừng lại ở mức giá "dễ thở", Liên doanh Nhật Bản còn tiếp tục "mở rộng cánh cửa" sở hữu nhà bằng việc tái khởi động chính sách "Đàm phán thanh toán – One on One" – một cơ chế linh hoạt, đầy tính cá nhân hóa. Đây không chỉ là một chính sách tài chính ưu việt, mà còn là lời cam kết đồng hành cùng người mua trên hành trình tìm kiếm chốn về, để ước mơ an cư tại TP.HCM không còn là điều quá xa vời

TT AVIO với chính sách "Đàm phán thanh toán – One on One" do Liên doanh Nhật tái khởi động một lần nữa tạo nên tiếng vang lớn trên thị trường bất động sản quý 3/2025. Thay vì áp dụng những chính sách thanh toán truyền thống, tại TT AVIO, mỗi khách hàng được thiết kế riêng lộ trình thanh toán phù hợp với thu nhập và kế hoạch tài chính cá nhân.

Mức giá hợp lý cùng chính sách thanh toán ưu đãi tạo nên sức hút của TT AVIO trên thị trường

Nổi bật trong chính sách này là lựa chọn đóng chỉ 9 triệu đồng/tháng mà không cần vay ngân hàng. Khách hàng chỉ cần thanh toán 20% trong 6 tháng đầu, sau đó đóng thêm 10% tại thời điểm ký HĐMB, sau đó góp đều 9 triệu đồng/tháng đến ngày nhận nhà. Khoản đóng góp này không kèm điều kiện, không vay – không lãi, và được khấu trừ trực tiếp vào giá trị căn hộ.

Đặc biệt, người mua còn có thể chủ động "đàm phán" dòng tiền tích luỹ. Khi đóng vượt mức 9 triệu/tháng, số tiền dư sẽ được tính lãi suất 9%/năm – cao hơn cả gửi tiết kiệm, mang đến lợi ích kép: vừa an cư nhẹ nhàng, vừa sinh lời trên chính dòng tiền.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể chọn vay ngân hàng với chính sách ưu đãi tương đương. Chỉ cần thanh toán 20% trong vòng 9 tháng sau đó ngưng thanh toán trong 30 tháng. Đến thời điểm nhận nhà căn hộ có thể cho thuê ngay, giúp người mua chủ động dòng tiền để trả góp dễ dàng.

Với chính sách tài chính này, TT AVIO không chỉ bán căn hộ đơn thuần – mà trao đi một cơ hội an cư thực sự chạm tới tầm tay của người trẻ, gia đình trẻ giữa trung tâm TP.HCM mới.

Tiện ích đẳng cấp nâng tầm chất lượng sống

Sở hữu vị trí ngay mặt tiền DT 743C, ngay cạnh Vincom Plaza Dĩ An và kết nối nhanh chóng về các quận trung tâm TP.HCM cũ chỉ trong 30 phút khiến TT AVIO vừa thuận tiện để ở, vừa giàu tiềm năng cho thuê hoặc đầu tư. Xuất hiện đúng thời điểm TP.HCM mở rộng địa giới hành chính, TT AVIO được đánh giá là dự án "đón sóng" tăng giá, đặc biệt khi tháp AVIS và ORION lần lượt ghi nhận hơn 1,000 và 500 chủ sở hữu ngay khi vừa ra mắt.

Dù ở phân khúc căn hộ vừa túi tiền nhưng tháp ORION - TT AVIO vẫn chinh phục người mua nhờ chất lượng sống đậm dấu ấn "chuẩn Nhật". Tháp ORION kế thừa toàn bộ những ưu điểm vượt trội của tháp AVIS – nơi 1.000 căn hộ được đón nhận nhanh chóng khi ra mắt, chính vì vậy không quá khi tháp ORION được xem là phiên bản nâng cấp hoàn hảo tại TT AVIO.

89 tiện ích nội khu đẳng cấp nâng cao chất lượng sống và trải nghiệm cho cư dân TT AVIO

Tháp Orion được chăm chút từ thiết kế đến từng chi tiết bàn giao. Sản phẩm đa dạng với các căn hộ từ 1PN đến 3PN được bố trí linh hoạt, thiết kế theo phong cách Quiet Luxury đang là xu hướng sống mới của thế hệ trẻ. Tại đây, thiên nhiên được đưa vào từng khoảng thở, không gian mở được ưu tiên tối đa, kết hợp cùng hệ 89 tiện ích khác biệt – từ phòng sáng tạo, fitness – yoga, đến rạp phim sân thượng… tạo nên một cuộc sống thời thượng và khó tìm thấy tại các dự án cùng phân khúc trên thị trường.

Dù sở hữu nhiều giá trị vượt trội, Orion vẫn duy trì mức giá dễ tiếp cận 33,6 triệu/m2 – một lựa chọn hiếm hoi giữa bối cảnh thị trường liên tục "bão giá". Với dự án này, Liên doanh Nhật Bản không chỉ bán một căn hộ, mà còn mang đến cơ hội sống đẹp, sống đủ đầy giữa trung tâm TP.HCM mới – nơi những chủ nhân luôn mang trong mình tâm thế tiên phong.