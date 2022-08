T&T Capella – lựa chọn hoàn hảo cho nhu cầu mua nhà gần trường

Môi trường sống, từ lâu đã được chứng minh có tác động rất lớn đến sự hình thành nhân cách và quá trình trưởng thành của trẻ. Vào thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên, mẹ của nhà triết học nổi tiếng Mạnh Tử đã nuôi dạy ông trong hệ thống khuôn phép lễ nghi rất khắt khe. Bà nổi tiếng với câu chuyện 3 lần chuyển nhà để cho con trai mình được sống, học tập trong ngôi trường và môi trường giáo dục tốt nhất.



T&T Capella – vị trí tiềm năng giữa trung tâm Thủ đô

Không gian sống an toàn, được bao bọc bởi hệ thống trường học chất lượng, tạo điều kiện nuôi dưỡng tài năng, giúp con trẻ phát triển toàn diện là lý do T&T Capella được nhiều bậc cha mẹ lựa chọn là chốn an cư lý tưởng.

Anh Tuấn cho biết: "Gia đình tôi đang tìm một không gian sống hiện đại ở trung tâm Hà Nội để thuận tiện cho việc phát triển và học tập của các con từ cấp 1 tới Đại học. Tôi quyết định mua T&T Capella vì vị trí gần các trường học danh tiếng nhất Thủ đô".

Thấu hiểu được nỗi trăn trở này, T&T Capella được chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết nhằm hướng tới kiến tạo một môi trường sống lý tưởng vừa thuận lợi cho cha mẹ chăm sóc con vừa bồi dưỡng năng khiếu, nâng cao tri thức cho trẻ.

Tọa lạc tại số 2 Phạm Ngọc Thạch, chỉ vài phút di chuyển từ T&T Capella tới hệ thống giáo dục đa dạng và chất lượng, từ khối trường mầm non, tiểu học quốc tế và công lập liên cấp chất lượng cao như: Trường Quốc tế TH School, Trường Phổ thông liên cấp H.A.S, THCS Đống Đa, Tiểu học & THCS Kim Liên, THCS Phương Mai, THPT Lê Quý Đôn, THPT Quang Trung Đống Đa…cho đến khối trường Đại học lớn như Bách Khoa Hà Nội, Kinh Tế Quốc Dân, Y Hà Nội, Xây Dựng, Học viện Ngân hàng, v.v...

Thế hệ công dân nhí tại T&T Capella mỗi ngày đều dễ dàng tiếp cận với những môi trường giáo dục tiên tiến hàng đầu. Lợi thế này được xem là một trong những đặc quyền hấp dẫn nhất của T&T Capella.

Không gian sống chất lượng - lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh thông thái

Ngay từ khi ra mắt, T&T Capella đã trở thành tâm điểm thu hút giới tinh hoa. Theo đó, các cư dân nhí của T&T Capella sẽ được làm quen với nhiều bạn bè cùng trang lứa vốn thụ hưởng quan điểm giáo dục tiên tiến từ cha mẹ - những cá nhân ưu tú trong xã hội. Sự đồng điệu đó sẽ tạo thành một nền tảng quan hệ vững chãi, "cái nôi" để thúc đẩy sự phát triển của các thế hệ thứ hai trong tương lai.

Bên cạnh đó, T&T Capella còn là dự án tiên phong theo chuẩn sống xanh với thiết kế được lấy cảm hứng từ những khu vườn treo Singapore. Đây chính là môi trường lý tưởng để con trẻ phát triển tối đa cả thể chất và tinh thần.

T&T Capella sở hữu những tiện ích đặc quyền đẳng cấp cho con trẻ.

Ngoài ra, dự án sở hữu những tiện ích đặc quyền cho thế hệ công dân nhí với khu vui chơi sinh động, hiện đại, riêng tư giúp cư dân có thể an tâm cho con chơi đùa, giải trí lành mạnh, tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển đến các địa điểm vui chơi bên ngoài.



T&T Capella được tư vấn phát triển bởi T&T Homes - Thành viên của T&T Group – tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn hàng đầu Việt Nam với hệ sinh thái phong phú: tài chính ngân hàng, đầu tư, năng lượng môi trường, thể thao, sản xuất công nghiệp bất động sản,...

Dự án được tiếp thị và phân phối bởi Tập đoàn Khải Hoàn Land cùng các đại lý liên kết VIVO, Tân Long, VMF, S- Real.

Thông tin chi tiết tại website: https://www.ttcapella.vn