TTC AgriS chốt thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông niên độ 2023-2024

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà (TTC AgriS, HOSE: SBT) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên niên độ 2023-2024 vào ngày 24/10/2024, theo đó TTC AgriS trình ĐHĐCĐ thông qua 9 tờ trình và 3 báo cáo với các nội dung gồm tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận, Thù lao Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), Đăng ký, lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái phiếu, Phương án Phát hành cổ phiếu chia cổ tức, Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Báo cáo HĐQT, Kết quả HĐKD của Ban Điều hành,... và một số nội dung khác.

Đáng chú ý, TTC AgriS báo cáo ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh niên độ 2023-2024 tích cực, tiếp tục vượt kế hoạch với với doanh thu thuần hợp nhất đạt 29.021 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, hoàn thành 141% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 908 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và hoàn thành 107% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 806 tỷ đồng, tăng mạnh 33% so với cùng kỳ. Sản lượng tiếp tục vượt mốc 1 triệu tấn.

TTC AgriS trình ĐHĐCĐ thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, trong đó 4% cho niên độ 2022-2023 và 6% cho niên độ 2023-2024, tương ứng số tiền ~740 tỷ đồng, qua đó tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ cổ tức với cổ đông đều đặn hằng năm kể từ khi niêm yết vào 2008.

Trong giai đoạn xung đột địa chính trị leo thang, kinh tế thế giới nhiều biến động, cùng với đó là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã tạo nhiều thách thức và cạnh tranh cho ngành đường niên độ 2024-2025. Để đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định, TTC AgriS tăng cường kiểm soát chi phí và đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững thị phần ở các phân khúc kinh doanh đã xây dựng với tổng doanh thu niên độ 2024-2025 dự kiến đạt 26.168 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 900 tỷ đồng. Theo đó, tập trung mở rộng ngành hàng FBMC thông qua việc nghiên cứu và cho ra mắt các dòng sản phẩm mới. Đặc biệt, đẩy mạnh hoạt động M&A các Doanh nghiệp đồ uống triển vọng, tham gia sâu rộng và đón đầu xu hướng F&B toàn cầu.

Đẩy mạnh hoạt động R&D, liên tục ra mắt các sản phẩm đồ uống, đón đầu xu hướng thị trường F&B

Niên độ 2023-2024, TTC AgriS đã đẩy mạnh nghiên cứu và cho ra mắt các sản phẩm đồ uống mới như nước dừa Xim đóng chai - thức uống giải khát chứa chất điện giải Natri, Kali giúp bù khoáng, bù nước. Đặc biệt, tại Đại Lễ kỷ niệm 55 năm hình thành và phát triển thương hiệu TTC AgriS ngày 8/8/2024 vừa qua, Công ty đã chính thức cho ra mắt sản phẩm nước tăng lực C-Cane Crush - đồ uống sáng tạo kết hợp giữa nước mía tự nhiên với chiết xuất thảo dược quý từ nhân sâm, đông trùng hạ thảo và các chất vitamin nhóm B, cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể.

Bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch HĐQT TTC AgriS giới thiệu Nước tăng lực C-Cane Crush tại Đại Lễ kỷ niệm 55 năm hình thành và phát triển thương hiệu TTC AgriS

Tháng 9/2024, TTC AgriS đã đầu tư 1,5 triệu USD vào East Forged - một Công ty sản xuất trà ủ lạnh nitro (cold brew nitro tea) của Úc thông qua Công ty con - Global Mind Australia (GMA), thông qua hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) với các Công ty đồ uống triển vọng, TTC AgriS đang tạo đà tăng tốc cho chiến lược tham gia sâu rộng vào thị trường F&B toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên của TTC AgriS.

Ông Justin McGowan - Tổng giám đốc Thương mại và Đầu tư Queensland (hàng dưới, bên trái), Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch TTC AgriS (hàng dưới, bên phải), Bà Đoàn Vũ Uyên Duyên - Tổng giám đốc GMAA (hàng trên, bên trái) và Bà Kym Cooper - Nhà sáng lập East Forged (hàng trên, bên phải) trong lễ ký kết tổ chức tại Văn phòng Thương mại và Đầu tư Queensland, Australia

Tận dụng lợi thế, TTC AgriS phát huy nội lực, tăng cường hợp tác quốc tế và kiên định với chiến lược phát triển bền vững

TTC AgriS hiện đang sở hữu lợi thế vùng nguyên liệu hơn 71.000 ha ở 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Úc, mục tiêu mở rộng tổng diện tích vùng nguyên liệu toàn cầu lên 90.000 ha vào năm 2030. Cùng với danh mục sản phẩm đa dạng, kênh phân phối rộng khắp, NĐ 2023-2024, thị trường xuất khẩu của TTC AgriS đã tăng từ 50+ lên 69 quốc gia trên toàn thế giới, tương đương tăng gần 40% so với cùng kỳ.

Công ty chủ động mở rộng hợp tác với các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ và các Định chế tài chính trong việc triển khai các sản phẩm tín dụng xanh, thực hành nông nghiệp bền vững, hướng tới hài hoà và tối đa lợi ích của tất cả các Bên liên quan. Thời gian gần đây, Ban Lãnh đạo TTC AgriS liên tục gặp gỡ, trao đổi để thảo luận hợp tác phát triển chiến lược về phát triển bền vững.

Ngày 10/9/2024, đại diện TTC AgriS cũng đã có buổi gặp gỡ chiến lược với Ban Phát triển kinh tế Singapore (The Singapore Economic Development Board - EDB) để thảo luận hợp tác phát triển chiến lược về phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. EDB với vai trò là cầu nối quan trọng, sẽ cùng TTC AgriS tạo ra những giá trị cộng hưởng trên phạm vi toàn cầu dựa trên mối quan hệ đối tác chiến lược lâu năm giữa hai bên, qua đó góp phần nâng tầm quan hệ hợp tác giữa 2 khu vực Việt Nam-Singapore.

Sự kiện có sự tham gia của Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT TTC AgriS và Ông Pee Beng Kong - Phó Chủ tịch điều hành EDB và các nhân sự cấp cao 2 bên.

Trước đó, ngày 5/9/2024, bà Đặng Huỳnh Ức My đã gặp gỡ và trao đổi cùng bà Susan Burns - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cuộc trò chuyện tập trung vào cam kết của TTC AgriS luôn nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn chung tay đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm và thực thi các tiêu chí ESG (môi trường, xã hội, quản trị).

Bà Susan Burns - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM (đứng giữa), bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT TTC AgriS (bên phải) và ông Thái Văn Chuyện - Tổng Giám đốc TTC AgriS (bên trái) ghi lại kỷ niệm gặp gỡ trong buỗi lễ.

Tiếp nối hành trình "55 năm phụng sự và kiện toàn chuỗi giá trị trách nhiệm", TTC AgriS xác định niên độ 2024-2025 là năm bản lề quan trọng, và là điểm nối vững chắc chuyển tiếp cho giai đoạn chiến lược 5 năm kế tiếp 2025-2030. Theo đó, Công ty tiếp tục bám sát mục tiêu kiện toàn "Chuỗi giá trị trách nhiệm", gia tăng chuỗi giá trị từ cây trồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho các Bên liên quan, phát triển các giải pháp dinh dưỡng có nguồn gốc tự nhiên, bền vững, tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm và đồ uống dinh dưỡng toàn cầu, tiến tới hoàn thành mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ vào năm 2030 và Net Zero vào năm 2035.