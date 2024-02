TTC AgriS hoàn thành 65% kế hoạch doanh thu năm trong 6 tháng đầu niên độ

TTC AgriS hoàn thành 65% kế hoạch Doanh thu và 56% kế hoạch Lợi nhuận trước thuế chỉ trong 2 Quý đầu niên độ 2023-2024

Kết thúc 6 tháng đầu Niên độ 2023-2024, Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (TTC AgriS, Hose: SBT) đã ghi nhận Doanh thu thuần lũy kế đạt 13.387 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, hoàn thành 65% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 478 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, hoàn thành 56% kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ trong quý 2 ghi nhận sự tăng trưởng so với quý 1, nhờ vậy nâng tổng sản lượng tiêu thụ lũy kế 6 tháng đạt ~640 nghìn tấn. Trong đó, sản lượng kênh B2C lũy kế tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Kênh B2B duy trì sản lượng so với cùng kỳ, tuy vậy đã có sự tăng trưởng đột phá trong thị phần khi danh mục Khách hàng đạt ~2.700 Khách hàng tăng ~60% so với thời điểm cuối niên độ 2022-2023.

Xét riêng trong Quý 2, Lợi nhuận gộp của Công ty đạt 745 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ, Biên lợi nhuận gộp cũng là điểm sáng khi đã có những cải thiện tích cực đạt ~11%, tăng 37% so với cùng kỳ, kết quả này có được là do sự chuyển dịch tích cực trong tỷ trọng cơ cấu sản phẩm – dần chuyển dịch sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Lợi nhuận trước thuế đạt 225 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 169 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với cùng kỳ.

Tính tại thời điểm 31/12/2023, quy mô của TTC AgriS cũng được mở rộng với tổng tài sản đạt 34.137 tỷ đồng (~1,4 tỷ USD), tăng 14% so với đầu niên độ, tiếp tục khẳng định tiềm lực tài chính mạnh mẽ của Công ty.

Trong Quý 2, Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng lần lượt 39% và 26%, nguyên nhân chủ yếu do TTC AgriS tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất và kinh doanh để phát triển các dòng sản phẩm nước uống dinh dưỡng, đây là một mắt xích quan trọng để Công ty bám sát mục tiêu trở thành Nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, tham gia vào chuỗi giá trị F&B toàn cầu, tập trung đẩy mạnh mảng kinh doanh F&B và phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng.

Các dòng sản phẩm thức uống dinh dưỡng từ thiên nhiên đa dạng của TTC AgriS đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ tại thị trường F&B

Doanh thu xuất khẩu tăng 23%, thành công đưa các sản phẩm thương hiệu TTC AgriS có mặt tại hơn 50 thị trường trên toàn cầu



Trong 6 tháng đầu NĐ 2023-2024, kênh xuất khẩu của TTC AgriS ghi nhận Doanh thu hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Có thể nói, TTC AgriS hiện vẫn là cái tên duy nhất có thể mang Đường thương hiệu Việt đi khắp các thị trường trên thế giới. Bên cạnh các sản phẩm Đường, Công ty cũng đã thành công đưa các sản phẩm dinh dưỡng thiên nhiên thương hiệu TTC AgriS đến hơn 50 thị trường trên toàn cầu, tăng hơn 70% so với Niên độ 2022-2023, trong đó có nhiều thị trường mới đầy tiềm năng như Nga, Macau (Trung Quốc),… và đặc biệt là các thị trường truyền thống khó tính như: Châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore,… Trước những thuận lợi và triển vọng của ngành, cũng như việc nhanh chóng thành công mở rộng thị phần xuất khẩu, TTC AgriS kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng lợi nhuận ở mảng này khi sở hữu các lợi thế cạnh tranh lớn cùng với việc luôn chủ động tận dụng các cơ hội từ thị trường quốc tế. TTC AgriS đã nghiên cứu, đánh giá để đưa ra chiến lược phù hợp với từng thị trường tiếp cận, mang đến những tín hiệu khả quan về sản lượng xuất khẩu.

TTC AgriS đã phát triển thành công danh mục sản phẩm đa dạng với 88 sản phẩm Đường, 19 sản phẩm cạnh Đường – sau Đường, 8 dòng sản phẩm nước uống và với sự xuất hiện mới của 47 sản phẩm từ Dừa (Nước dừa Cocoxim, Cốt dừa Momcooks,…) và 21 sản phẩm khác (Điện mặt trời, Chuối già Nam Mỹ Smiley, Chuối Dole xuất khẩu,…) thể hiện năng lực vững vàng tiếp tục hành trình mở rộng phân khúc khách hàng, chinh phục các thị trường tiêu dùng mới và khẳng định vị thế doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia hàng đầu khu vực.

TTC AgriS sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm các dòng sản phẩm dinh dưỡng từ thiên nhiên

Hiện tại, TTC AgriS sở hữu nhiều Chứng nhận quốc tế về sản phẩm quan trọng như: Chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 17025, Chứng nhận FSSC 22000 phiên bản 5.1, Chứng nhận An toàn thực phẩm tại Trung Đông do HCA cấp, Chứng nhận Kosher, tham gia các Chứng nhận hệ thống Sedex, URSA, SGP, Chứng nhận của Cục Quản lý thực phẩm, dược phẩm Mỹ (FDA),… Đặc biệt, Chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), EU và China do tổ chức Control Union cấp, Chứng nhận về Fair Choice và Fair Trade. Đây là những chứng nhận và là dấu mốc quan trọng giúp Công ty định hình chỗ đứng trong thị trường quốc tế và có thể đưa sản phẩm của mình sang những thị trường cao cấp với những tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất là Hoa Kỳ và EU.



Niên độ 2022-2023, TTC AgriS cũng là đơn vị tiên phong tại Việt Nam vinh dự đạt chứng nhận Bonsucro - thể hiện cam kết về tính bền vững về môi trường và xã hội đối với cây mía. Chứng nhận này không chỉ là bước đệm quan trọng để TTC AgriS mở rộng quy mô, xây dựng thương hiệu tiến đến thị trường mới, mà còn là bảo chứng về chất lượng và giá trị sản phẩm, giúp nâng cao vị thế và uy tín của Công ty trong mắt Nhà đầu tư, Đối tác và Khách hàng toàn cầu.

Chinh phục ngành F&B, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành Nhà cung cấp giải pháp sản phẩm nông nghiệp toàn cầu, hướng đến mục tiêu đạt doanh thu 60.000 tỷ về sản phẩm nông nghiệp vào năm 2030

Với sự bùng nổ của Thương mại điện tử (E-commerce) và đặc biệt là kênh mua sắm kết hợp giải trí đã giúp cho người tiêu dùng ngày càng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm. Trong suốt thời gian qua, TTC AgriS đã tập trung nghiên cứu và cho ra mắt các sản phẩm mới để tối đa hóa chuỗi giá trị cây trồng, cụ thể là các sản phẩm đồ uống dinh dưỡng từ thiên nhiên. Song song đó, Công ty đẩy mạnh xây dựng nền tảng bên trong với việc đào tạo và phát triển đội ngũ bán hàng, đặc biệt triển khai các đội bán hàng chuyên biệt cho ngành hàng Đồ uống (Beverage) nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Theo đuổi mục tiêu đa kênh - đa điểm chạm, ngày 15/01/2024, TTC AgriS chính thức go-live thành công Web order để tăng trải nghiệm khách hàng, giúp Khách hàng tiếp cận các sản phẩm từ Đường đến F&B của TTC AgriS nhanh nhất và tốt nhất. Đồng thời, TTC AgriS xây dựng kênh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki, Tiktok,… Với mục tiêu khách hàng làm trọng tâm, TTC AgriS kết nối tất các các điểm chạm và giải pháp để tạo thành một thể thống nhất, phát huy tối đa cơ hội tiếp cận phục vụ Khách hàng.

Giao diện Web order (https://www.agrismart.com.vn) dễ dàng tiếp cận các sản phẩm của TTC AgriS

Xây dựng thành công giao diện Web order được xem là một bước tiến trong chiến lược tham gia vào chuỗi giá trị F&B toàn cầu, từng bước hiện thực hóa mục tiêu mở rộng và đầu tư phát triển cho các thị trường mới tiềm năng, ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giữ vững vị thế thương hiệu 55 năm trên thị trường và sớm hiện thực hóa mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ về sản phẩm nông nghiệp vào năm 2030.