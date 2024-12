Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa ( TTC AgriS - mã chứng khoán: SBT) vừa công bố nghị quyết, thông qua chủ trương thực hiện thanh lý danh mục đầu tư tại một số khoản đầu tư không phục vụ cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty cũng như không thuộc chiến lược phát triển của SBT.

Nguồn tiền từ việc thanh lý các khoản đầu tư này sẽ được sử dụng để tái đầu tư vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty.

Danh mục đầu tư dự kiến thanh lý gồm 2 công ty niêm yết là Công ty CP Điện Gia Lai (mã chứng khoán: GEG) do TTC AgriS nắm 16,27% vốn, Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (mã chứng khoán: VNG) với tỷ lệ sở hữu của TTC AgriS là 1,75%.

Bốn công ty trong danh mục chưa niêm yết trên sàn, gồm 36,9% cổ phần ở Công ty CP Toàn Hải Vân, 23,1% cổ phần tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Tân Định, 9,55% vốn tại Công ty CP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh, 10,07% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Cụm Công nghiệp Tân Hội.

TTC AgriS thông qua chủ trương thực hiện thanh lý danh mục đầu tư tại một số khoản đầu tư liên quan đến Tập đoàn TTC.

Các doanh nghiệp trên nằm trong lĩnh vực bất động sản , thương mại, logistics, năng lượng . Đáng chú ý, các doanh nghiệp mà TTC AgriS muốn thoái vốn là công ty con, công ty liên kết với Tập đoàn TTC của ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc.

Trong đó, bà Huỳnh Bích Ngọc thường được biết đến với tên gọi “nữ hoàng mía đường” và là mẹ của bà Đặng Huỳnh Ức My (thường được gọi là công chúa mía đường ) - Chủ tịch Hội đồng quản trị TTC Agris. Bà Ngọc từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị TTC Agris và từ nhiệm vào tháng 7/2024 do hết nhiệm kỳ. Hiện tại, bà Ngọc giữ chức Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC.

Tại TTC Agris, bà Ngọc đang nắm giữ 69,2 triệu cổ phiếu, tương đương 9,09% vốn điều SBT. Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công - nơi bà Ngọc làm Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng giám đốc nắm giữ 166,5 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 21,85% vốn điều lệ TTC Agris.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ 2024 - 2025, tại ngày 30/9, TTC Agris ghi nhận khoản đầu tư vào GEG với giá trị 750 tỷ đồng, tại VNG là 34 tỷ đồng, Công ty Toàn Hải Vân 1.971 tỷ đồng, Xuất nhập khẩu Tân Định 410 tỷ đồng, Công ty Đặng Huỳnh 266 tỷ, Công ty Tân Hội 15 tỷ đồng. Tổng giá trị ghi sổ của 5 doanh nghiệp vào khoảng 3.446 tỷ đồng.

Hồi tháng 10, bà Đặng Huỳnh Ức My bán toàn bộ 110.419 cổ phiếu SCR của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - mã chứng khoán: SCR). SCR là nơi ông Đặng Hồng Anh - anh trai là My làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tại cuối tháng 9, tổng tài sản của TTC AgriS đạt 34.369 tỷ đồng. Công ty có 7.645 tỷ đồng tiền, tiền gửi ngân hàng . Tổng dư nợ vay 16.645 tỷ đồng và chủ yếu là vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu là 10.950 tỷ với 1.334 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kết thúc niên độ 2023 - 2024, TTC AgriS đạt doanh thu thuần 29.021 tỷ đồng (hoàn thành 141% so với kế hoạch và tăng 17% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế đạt 908 tỷ đồng (vượt kế hoạch 7% và tăng ấn tượng 26% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt 806 tỷ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ).