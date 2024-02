TTC Land (SCR) bị phạt và truy thu thuế gần 2,3 tỷ đồng

TTC Land (SCR) bị xử phạt vi phạm hành chính và truy thu thuế gần 2,3 tỷ đồng

Tổng Cục thuế vừa quyết định xử phạt hành chính về thuế với Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land; mã chứng khoán: SCR) – thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group) của đại gia Đặng Văn Thành.

Cụ thể, TTC Land bị phạt hành chính lần lượt 281 triệu đồng và 44,7 triệu đồng đối với hành vi khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Tổng Cục thuế còn phạt TTC Land số tiền 13 triệu đồng vì hành vi vi phạm thủ tục khai sai thuế GTGT và TNDN nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Bên cạnh đó, TTC Land còn bị truy thu hơn 1,6 tỷ đồng tiền thuế bị thiếu (thuế TNDN là 1,4 tỷ đồng; thuế GTGT là hơn 223 triệu đồng) và phải nộp thêm tiền chậm nộp hơn 328 triệu đồng.

Tổng cộng, TTC Land phải nộp số tiền gần 2,3 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/02/2024.

TTC Land là thành viên phụ trách mảng bất động sản thuộc hệ sinh thái TTC Group của đại gia Đặng Văn Thành. Doanh nghiệp bất động sản này được thành lập vào năm 2004, vốn điều lệ 11 tỷ đồng trên cơ sở hợp nhất các trung tâm giao dịch bất động sản của ngân hàng Sacombank. Năm 2016, TTC Land chính thức niêm yết trên sàn HoSE với mã chứng khoán SCR.

Hiện bà Huỳnh Bích Ngọc (vợ đại gia Đặng Văn Thành) là Chủ tịch HĐQT TTC Land.

Về kết quả kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 4/2023, TTC Land ghi nhận doanh thu thuần đem về hơn 98 tỷ đồng, giảm 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn đạt hơn 5 tỷ đồng, con số này của cùng kỳ năm 2022 là lỗ 89 tỷ đồng.

Giải trình kèm báo cáo, TTC Land cho biết, lợi nhuận sau thuế thực hiện của BCTC riêng giảm chủ yếu do giảm doanh thu chuyển nhượng bất động sản vì chưa bàn giao và BCTC hợp nhất tăng chủ yếu từ việc tăng lợi nhuận hợp tác kinh doanh và hoạt động đầu tư.

Lũy kế năm 2023, TTC Land ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 371 tỷ đồng, giảm 2,5 lần so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế cả năm của doanh nghiệp là 15 tỷ đồng, giảm 3,7 lần so với năm 2022.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của TTC Land là 10.631 tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn là 7.532 tỷ đồng, tăng 25,5%. Tiền và các khoản tương đương tiền là 115 tỷ đồng, giảm 5,7% so với đầu năm. Hàng tồn kho là 3.664 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của TTC Land tính đến cuối năm 2023 là 5.506 tỷ đồng, tăng 19,1%. Trong đó, nợ ngắn hạn là 3.677 tỷ đồng, tăng 8,7%. Tổng nợ vay tài chính (cả ngắn hạn và dài hạn) là 2.994 tỷ đồng, tăng 56,8% so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 16/02, giá cổ phiếu SCR ở mức 7.440 đồng/cổ phiếu, tăng 3,62% so với phiên giao dịch trước đó, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là gần 8 triệu đơn vị.