TTCK một quốc gia châu Á tăng bùng nổ: Các quỹ đầu tư cầm hàng tỷ USD kéo đến, 'bỏ lại' thị trường Trung Quốc 'sau lưng'

Chỉ số MSCI India đã tăng hơn 7% trong năm nay, nhờ đà hồi phục của nhóm cổ phiếu ngân hàng và các nhà sản xuất ô tô. Trong khi đó, chỉ số MSCI China giảm 11% và chỉ số theo dõi các thị trường mới nổi giảm 2%.

Theo hãng cung cấp dữ liệu EPFR, các nhà đầu tư nước ngoài đã rót 8,3 tỷ USD vào các quỹ cổ phiếu của Ấn Độ từ tháng 1 đến tháng 8. Đây là số tiền lớn nhất từng được ghi nhận trong giai đoạn này. Theo Goldman Sachs, nhóm này bắt đầu bán ra trong tháng 9, song TTCK nước này vẫn thu hút nhà đầu tư nước ngoài nhiều nhất châu Á trong quý III.

Prerna Garg, chiến lược gia cổ phiếu tại HSBC, cho biết: "Nhà đầu tư giảm lượng vốn vào Trung Quốc và chuyển sang Ấn Độ."

Theo ông, việc nhà đầu tư nước ngoài lạc quan với Ấn Độ đã giúp thúc đẩy thị trường nước này.

Trong 3 năm qua, TTCK Ấn Độ có diễn biến vượt trội so với Trung Quốc, một phần là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, đến đầu năm nay, nhà đầu tư nước ngoài đến với Ấn Độ vẫn chưa có sự liền mạch.

Theo dữ liệu do Goldman tổng hợp, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đã giảm mức độ tiếp xúc với thị trường này xuống khoảng 17 tỷ USD vào năm ngoái. Tính đến cuối tháng 9 năm nay, họ mua ròng hơn 15 tỷ USD cổ phiếu.

Một số nhà đầu tư nhận định rằng giá cổ phiếu ở Ấn Độ tăng với tốc độ rất nhanh trong năm nay. Các cổ phiếu trong MSCI India có tỷ số P/E là khoảng 20 lần vào cuối tháng 8, trong khi các cổ phiếu trong MSCI China là chưa đến 10 lần. Có thể thấy, định giá thị trường Ấn Độ đang ở mức cao.

Kristy Fong, giám đốc đầu tư cấp cao tại Abrdn, cho biết: "Bạn phải có tầm nhìn dài hạn khi nhìn vào mức định giá này." Theo bà, các cổ phiếu Ấn Độ tạm thời giảm sẽ là một tín hiệu tốt sau đợt hồi phục gần đây.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư và phân tích cho rằng việc nền kinh tế Ấn Độ đang tăng trưởng mạnh mẽ sẽ tiếp tục tạo động lực cho TTCK đi lên, dù đôi khi sẽ có biến động.

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng ở mức 7,2% hàng năm trong năm tài khoá kết thúc vào 31/3. Theo đó, Ấn Độ là một trong những nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới. WB dự báo, nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng 6,3% trong năm tài khoá hiện tại. Trong khi đó, kinh tế Trung Quốc ước tính sẽ chậm lại ở mức 4,4% vào năm 2024.

Việc nhà đầu tư chú ý đến diễn biến của nền kinh tế có nghĩa là họ ưu tiên các doanh nghiệp tập trung vào thị trường nội địa, đặc biệt là những công ty có thể hưởng lợi từ sức tiêu dùng ngày càng tăng. Ví dụ, cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô Tata Motors tăng 60% trong năm nay, trong khi hãng xe máy Bajaj Auto tăng 39%.

Shekhar Sambhshivan, giám đốc danh mục đầu tư cổ phiếu tại Invesco cho biết, tốc độ tăng trưởng "chóng mặt" của Trung Quốc trong 2 thập kỷ qua cũng khiến nhà đầu tư đặt kỳ vọng tương tự đối với Ấn Độ. Theo ước tính từ IMF, GDP bình quân đầu người của Ấn Độ hiện là khoảng 2.600 USD, ngang bằng với mức của Trung Quốc năm 2007. GDP Bình quân đầu người của Trung Quốc là khoảng 13.700 USD.

TTCK Ấn Độ cũng nhận được sự thúc đẩy từ nhà đầu tư nhỏ lẻ trong nước, họ đã đổ tiền vào từ đầu năm 2020. Trong khi đó, nhà đầu tư nhỏ lẻ ở Trung Quốc lại mang tâm lý lo ngại hơn trong năm nay và nhiều người đang chuyển hướng.

Theo dữ liệu do Pictet Asset Mangament tổng hợp, cổ phiếu Ấn Độ có tỷ trọng khoảng 14% trong MSCI Emerging Market nhưng các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ với tỷ lệ thấp hơn trong 2 năm qua.

Đồng rupee của Ấn Độ đã có diễn biến ổn định hơn so với USD trong năm nay, so với nhiều đồng tiền tệ khác ở châu Á. Điều này một phần là do đồng rupee có hiệu suất quá kém trong năm ngoái, mất hơn 10% giá trị so với USD. Theo Nomura, NHTW nước này cũng can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ.

Tham khảo WSJ