Từ 1/1/2025, tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe, kiểm tra như thế nào?

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm. Số điểm sẽ bị trừ tương ứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

Điểm của giấy phép lái xe bị trừ như thế nào?

Theo quy định, các mức trừ điểm gồm: 2 điểm, 4 điểm, 6 điểm và 10 điểm.

Cụ thể, tài xế có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc 0,25 mg/l khí thở sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe (quy định hiện hành là bị tước bằng lái 10-12 tháng).

Từ 1/1/2025, mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm, bị trừ khi tài xế vi phạm giao thông, thấp nhất 2 điểm, cao nhất 10 điểm. (Ảnh minh hoạ)

Tài xế có nồng độ cồn vượt quá 50-80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,25-0,4mg/l khí thở sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe (quy định hiện nay là bị tước bằng lái 16-18 tháng).

Đáng chú ý, với mức vi phạm nồng độ cồn cao nhất là: vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/l khí thở, lái xe bị tước ngay bằng lái 22-24 tháng. Không quy định trừ điểm.

Quy định về việc áp dụng hình thức trừ điểm bằng lái, được quy định xuyên suốt trong nghị định. Một số vi phạm khác bị trừ điểm như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (trừ 4 điểm), chạy quá tốc độ trên 35km/h (trừ 6 điểm)…

Dữ liệu trừ điểm giấy phép lái xe cũng sẽ được cập nhật liên tục lên hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý trật tự, an toàn giao thông, nhằm đảm bảo quản lý thống nhất, đồng bộ đối với mỗi người lái xe được cấp giấy phép lái xe.

Người vi phạm cũng sẽ được thông báo về số điểm bị trừ cũng như số điểm còn lại của mình, để có thể biết mình đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông hay không.

Kiểm tra điểm của giấy phép lái xe thế nào?

Thông qua ứng dụng VNeID, người điều khiển phương tiện giao thông có thể tự kiểm tra số điểm tương ứng với từng loại giấy phép lái xe đang sở hữu.

Để xem điểm Giấy phép lái xe trên VNeID thì người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đã tích hợp thông tin Giấy phép lái xe trên VNeID

Khi đó, người tham gia giao thông sẽ thực hiện kiểm tra điểm Giấy phép lái xe trên VNeID như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID. Sau khi đăng nhập, người dùng chọn “Ví giấy tờ”

Bước 2: Chọn “Giấy phép lái xe” trên màn hình ứng dụng VNeID sau đó xác thực passcode.

Bước 3: Xem thông tin giấy tờ.

Tại đây, sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin về Giấy phép lái xe bao gồm số giấy phép, ngày cấp, nơi cấp, thời hạn hiệu lực và số điểm Giấy phép lái xe còn lại.

Phục hồi điểm giấy phép lái xe

Khoản 2, Điều 58 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định, đối với Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Đối với các trường hợp lái xe đã bị trừ hết 12 điểm, thì theo Khoản 2 Điều 58 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó.

Sau thời hạn ít nhất là 06 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 7 Điều 61 của Luật này do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 65/2024/TT-BCA ngày 12/11/2024 quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực từ 1/1/2025.Vì vậy, để có thể điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm, sau 06 tháng kể từ khi bị trừ điểm, lái xe cần tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm.



Giấy phép lái xe sau khi đổi, cấp lại, nâng hạng được giữ nguyên số điểm của giấy phép lái xe trước khi đổi, cấp lại, nâng hạng, không được phục hồi đủ 12 điểm đối với các trường hợp đã bị trừ điểm.