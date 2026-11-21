Từ ngày 1/1/2027, tuổi nghỉ hưu của một nhóm người lao động tăng thêm 4 tháng theo lộ trình, nhưng thời điểm nghỉ hưu cụ thể còn phụ thuộc vào tháng, năm sinh và điều kiện làm việc.

Câu 1: Nhóm người lao động nào từ 1/1/2027 phải chờ thêm 4 tháng mới đủ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường?

A. Lao động nam tăng từ 61 tuổi 5 tháng lên 61 tuổi 9 tháng

B. Lao động nữ tăng từ 57 tuổi lên 57 tuổi 4 tháng ✔

C. Toàn bộ cán bộ, công chức nhà nước thuộc diện tinh giản biên chế

D. Người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại

Giải thích:

Theo Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP và Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, từ năm 2027, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường của lao động nữ tăng từ 57 tuổi lên 57 tuổi 4 tháng (tăng 4 tháng/năm cho đến khi đạt 60 tuổi vào năm 2035). Tuổi nghỉ hưu của nam tăng 3 tháng lên 61 tuổi 9 tháng.

Đáp án đúng là: B. Lao động nữ tăng từ 57 tuổi lên 57 tuổi 4 tháng

Câu 2: Nhóm lao động nữ làm việc trong điều kiện bình thường sinh vào thời gian nào sẽ đủ tuổi nghỉ hưu trong năm 2027?

A. Sinh từ tháng 1 đến tháng 12 năm 1969

B. Sinh từ tháng 1 đến tháng 8 năm 1970 ✔

C. Sinh từ tháng 9 đến tháng 12 năm 1970

D. Sinh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 1971

Giải thích:

Theo Phụ lục I Nghị định 135/2020/NĐ-CP, lao động nữ sinh từ tháng 1 đến tháng 8/1970 sẽ lần lượt đạt mốc 57 tuổi 4 tháng trong năm 2027 (từ tháng 5 đến tháng 12/2027). Riêng người sinh tháng 8/1970 đủ tuổi nghỉ hưu vào cuối tháng 12/2027 và bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 1/2028.

Đáp án đúng là: B. Sinh từ tháng 1 đến tháng 8 năm 1970

Lao động nữ thuộc diện nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường là nhóm chịu tác động trực tiếp từ việc điều chỉnh tăng thêm 4 tháng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình năm 2027. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Câu 3: Trong năm 2027, nhóm lao động nam làm việc trong điều kiện bình thường nào thuộc diện áp dụng tuổi nghỉ hưu 61 tuổi 9 tháng?

A. Sinh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 1965

B. Sinh từ tháng 7/1965 đến tháng 3/1966 ✔

C. Sinh từ tháng 4 đến tháng 12 năm 1966

D. Sinh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 1967

Giải thích:

Theo Phụ lục I Nghị định 135/2020/NĐ-CP, lao động nam sinh từ tháng 7/1965 đến tháng 3/1966 áp dụng tuổi nghỉ hưu 61 tuổi 9 tháng (đủ tuổi nghỉ hưu trong năm 2027). Những người sinh từ tháng 4/1966 trở đi thuộc nhóm áp dụng mốc tuổi nghỉ hưu tối đa là 62 tuổi từ năm 2028.

Đáp án đúng là: B. Sinh từ tháng 7/1965 đến tháng 3/1966

Câu 4: Thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được quy định ra sao?

A. Ngay tại ngày sinh nhật chính thức đạt đủ số tuổi nghỉ hưu

B. Từ ngày 15 của tháng người lao động đủ tuổi nghỉ hưu

C. Từ ngày đầu tiên của tháng liền kề sau tháng đủ tuổi nghỉ hưu ✔

D. Từ ngày đầu tiên của quý tiếp theo sau tháng đủ tuổi nghỉ hưu

Giải thích:

Theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP, thời điểm nghỉ hưu thông thường là kết thúc ngày cuối cùng của tháng người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Thời điểm bắt đầu hưởng chế độ hưu trí được tính từ ngày đầu tiên của tháng liền kề sau đó nếu đáp ứng đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội.

Đáp án đúng là: C. Từ ngày đầu tiên của tháng liền kề sau tháng đủ tuổi nghỉ hưu

Câu 5: Năm 2027, lao động nữ có đủ 15 năm làm nghề nặng nhọc, độc hại được nghỉ hưu sớm nhất ở độ tuổi nào?

A. 50 tuổi 4 tháng

B. 52 tuổi 4 tháng ✔

C. 54 tuổi 4 tháng

D. 55 tuổi 4 tháng

Giải thích:

Theo Điều 5 và Phụ lục II Nghị định 135/2020/NĐ-CP, người có từ đủ 15 năm làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi so với điều kiện bình thường. Năm 2027, tuổi nghỉ hưu thấp nhất của nữ là 52 tuổi 4 tháng (nam là 56 tuổi 9 tháng).

Đáp án đúng là: B. 52 tuổi 4 tháng