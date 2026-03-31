Từ 1/4, người dân có thể phản ánh lỗi vi phạm giao thông trên VNeID

Nội dung này nằm trong Nghị định 61/2026/NĐ-CP quy định về danh mục, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập dữ liệu vi phạm hành chính. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/4/2026.

Ứng dụng VNeID được bổ sung thêm tính năng mới hữu ích cho người dân.

Cụ thể, Điều 16 Nghị định 61/2026/NĐ-CP quy định dữ liệu do cá nhân, tổ chức thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cung cấp cho cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thông qua một trong các hình thức:

- Trực tiếp đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền hoặc hiện trường xảy ra vụ việc để cung cấp hoặc địa điểm khác do người có thẩm quyền quyết định.

- Gửi bằng chứng vi phạm thông qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và ứng dụng khác trên thiết bị di động, số điện thoại đường dây nóng được công bố chính thức.

- Gửi bằng chứng vi phạm thông qua dịch vụ bưu chính.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng số hoặc hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Theo quy định mới, dữ liệu từ camera, thiết bị ghi âm, ghi hình, hệ thống giám sát… do người dân, doanh nghiệp cung cấp có thể trở thành căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác minh và xử lý các lỗi vi phạm hành chính.

Tại Điều 16 Nghị định 61/2026/NĐ-CP cũng quy định rõ, cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu về hành vi vi phạm giao thông sẽ được bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền thông báo kết quả xác minh, xử lý dữ liệu đã cung cấp bằng văn bản hoặc qua ứng dụng trên môi trường điện tử.

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, phương thức liên lạc trong trường hợp cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu. Người cung cấp dữ liệu chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực, toàn vẹn của dữ liệu đã cung cấp; phối hợp, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc khi được yêu cầu.