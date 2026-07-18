Từ 1/7/2026, những người này sẽ được hỗ trợ thêm 1.265.000 đồng/tháng: Điều kiện là gì?

CÂU HỎI 1

Địa phương nào áp dụng chính sách hỗ trợ thêm 1.265.000 đồng/tháng này?

A. Tỉnh Hưng Yên. ✓

B. Tỉnh Hải Dương.

C. Tỉnh Quảng Ninh.

D. Tỉnh Bắc Ninh.

Lời giải thích:

Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy định các chính sách hỗ trợ đặc thù cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Hưng Yên là một trong những địa phương đi đầu trong việc chủ động trích ngân sách tỉnh nhằm khuyến khích, hỗ trợ và nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm việc tại cơ sở.

Đáp án đúng là: A. Tỉnh Hưng Yên.

CÂU HỎI 2

Điều kiện về trình độ để được nhận khoản hỗ trợ thêm này là gì?

A. Trình độ trung cấp trở lên.

B. Trình độ đại học trở lên. ✓

C. Trình độ cao đẳng trở lên.

D. Không yêu cầu về bằng cấp.

Lời giải thích:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND tỉnh Hưng Yên, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố muốn được nhận thêm khoản hỗ trợ tài chính này bắt buộc phải đạt trình độ chuyên môn từ đại học trở lên. Quy định mới này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thu hút nguồn nhân lực trẻ, có học vấn bài bản và năng lực tốt tham gia vào công tác quản lý xã hội trực tiếp ở cấp cơ sở.

Đáp án đúng là: B. Trình độ đại học trở lên.

CÂU HỎI 3

Khoản hỗ trợ thêm hằng tháng này được tính theo định mức nào sau đây?

A. Bằng 0,2 lần mức lương cơ sở.

B. Bằng 0,3 lần mức lương cơ sở.

C. Bằng 0,5 lần mức lương cơ sở. ✓

D. Bằng 1,0 lần mức lương cơ sở.

Lời giải thích:

Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thêm hằng tháng bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/người. Căn cứ theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng, khoản tiền hỗ trợ thêm thực tế của mỗi cá nhân đủ điều kiện sẽ được tính toán chính xác theo công thức: 0,5×2.530.000=1.265.000 đồng/tháng.

Đáp án đúng là: C. Bằng 0,5 lần mức lương cơ sở.

CÂU HỎI 4

Có bao nhiêu chức danh hoạt động không chuyên trách bắt buộc phải bố trí độc lập?

A. Bố trí 2 chức danh độc lập.

B. Bố trí 3 chức danh độc lập. ✓

C. Bố trí 4 chức danh độc lập.

D. Bố trí tùy theo nhu cầu thực tế.

Lời giải thích:

Để nâng cao hiệu quả quản trị hành chính và phân định rõ trách nhiệm công việc, chính sách mới tại Hưng Yên yêu cầu phải bố trí độc lập hoàn toàn 03 chức danh người hoạt động không chuyên trách tại mỗi thôn, tổ dân phố. Các chức danh bắt buộc hoạt động riêng biệt này bao gồm: Trưởng thôn (hoặc Tổ trưởng tổ dân phố), Bí thư chi bộ, và Trưởng ban Công tác mặt trận, đảm bảo không có sự chồng chéo quyền lực.

Đáp án đúng là: B. Bố trí 3 chức danh độc lập.

CÂU HỎI 5

Việc kiêm nhiệm chức danh nào sau đây bị NGHIÊM CẤM theo quy định mới?

A. Trưởng thôn kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận.

B. Bí thư chi bộ kiêm nhiệm vai trò hội đoàn thể.

C. Trưởng ban Công tác mặt trận kiêm Tổ trưởng dân phố.

D. Trưởng thôn kiêm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ. ✓

Lời giải thích:

Chính sách mới quy định nguyên tắc tổ chức cơ sở nghiêm ngặt là không cho phép Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ. Quy chế này nhằm tách biệt rõ ràng giữa vai trò lãnh đạo trực tiếp của tổ chức Đảng và chức năng quản lý hành chính nhà nước cấp cơ sở, từ đó thúc đẩy tính khách quan, dân chủ và tối ưu hóa năng lực điều hành của từng chức danh độc lập.

Đáp án đúng là: D. Trưởng thôn kiêm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ.