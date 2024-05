Từ 1/7, làm Thẻ căn cước phải thu thập sinh trắc học mống mắt như thế nào?

Ngày 8/5, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an tổ chức triển lãm xác thực sinh trắc học và cung cấp một số thông tin về quá trình thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học để làm thẻ căn cước.

Theo Cục C06, Luật Căn cước được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Một nội dung đáng chú ý của Luật Căn cước đó là việc thu thập thông tin sinh trắc học như ADN, mống mắt, giọng nói.

Thông tin sinh trắc học mống mắt được quy định tại điểm b khoản 1, Điều 23 Luật Căn cước nêu rõ: " Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước ".

Sinh trắc học mống mắt sẽ được thu nhận tại cơ quan công an cùng với vân tay và ảnh mặt. (Ảnh minh hoạ)

Như vậy, quy trình thu nhận thông tin sinh trắc học sẽ được cơ quan quản lý căn cước tiến hành thu thập khi công dân làm thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước.

Đối với ADN, giọng nói, đại diện cục cho hay, Luật Căn cước quy định thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp...

Theo Cục C06, thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt nhằm làm cơ sở đối soát, xác thực thông tin của mỗi cá nhân và hỗ trợ khi không thu nhận được vân tay của một người (trong trường hợp khuyết tật, vân tay bị biến dạng...)

Về dữ liệu mống mắt, Cục C06 khẳng định, loại dữ liệu này của mỗi con người có tính chính xác rất cao, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trên thế giới và Việt Nam hiện nay, nhất là khi người dân thực hiện các giao dịch điện tử.

" Dữ liệu về mống mắt sử dụng cho các thiết bị thông minh được trang bị camera, tránh những trường hợp giả mạo khuôn mặt để thực hiện xác thực cho các giao dịch điện tử ", Cục C06 nhấn mạnh.

Người từ đủ 6 tuổi trở lên mới phải thu thập mống mắt khi làm thẻ căn cước. Mặt khác, theo khoản 3 Điều 14 Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam dưới 14 tuổi không bắt buộc phải làm thẻ căn cước nếu không có nhu cầu.

Theo C06, sinh trắc học mống mắt được thu thập tại cơ quan công an cùng với vân tay và ảnh mặt. Công dân cung cấp dữ liệu mống mắt khi làm thủ tục cấp căn cước tại cơ quan công an như: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cơ quan Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an cấp quận/huyện/thị xã thành phố thuộc tỉnh.

Bộ Công an cũng cho biết, việc cập nhập mống mắt của công dân vào Cơ sở dữ liệu Căn cước sẽ được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế ở mức bảo mật, mã hóa cao nhất về an toàn thông tin. Vì vậy, hoàn toàn có thể yên tâm, không bị lộ, lọt dữ liệu.