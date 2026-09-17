Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 14/9/2026, hộ gia đình được hỗ trợ 5-8 triệu đồng/tháng theo Quyết định 72 trong trường hợp nào?

| | Xã hội

Khoản hỗ trợ lên tới 8 triệu đồng/tháng đang được áp dụng cho một số hộ gia đình, nhưng không phải ai cũng thuộc diện được nhận.

Từ tháng 9/2026, một số hộ gia đình đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ từ 5-8 triệu đồng mỗi tháng theo quy định mới.

Câu 1: Quyết định 72 về hỗ trợ thuê nhà 5 - 8 triệu đồng/tháng áp dụng tại đâu?

A. Thành phố Hải Phòng ✔

B. Thành phố Hà Nội

C. Thành phố Hồ Chí Minh

D. Thành phố Đà Nẵng

Giải thích:

Chính sách hỗ trợ 5 - 8 triệu đồng/tháng theo Quyết định 72/2026/QĐ-UBND chỉ áp dụng tại thành phố Hải Phòng cho người có đất ở bị thu hồi.

Đáp án đúng là: A. Thành phố Hải Phòng

Câu 2: Hộ gia đình bao nhiêu người được nhận mức hỗ trợ thuê nhà 8 triệu đồng/tháng?

A. Từ đủ 2 người

B. Từ đủ 4 người

C. Từ đủ 3 người ✔

D. Từ đủ 5 người

Giải thích:

Hộ dưới 3 người nhận 5 triệu đồng/tháng; hộ từ 3 người trở lên nhận mức tối đa 8 triệu đồng/tháng trong thời gian chờ tái định cư.

Đáp án đúng là: C. Từ đủ 3 người

Từ ngày 14/9/2026, Quyết định số 72/2026/QĐ-UBND của UBND TP Hải Phòng chính thức có hiệu lực. (Ảnh: Luật Việt Nam)

Câu 3: Trường hợp bị thu hồi đất nào được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà?

A. Thuộc hộ nghèo đô thị

B. Mới lập gia đình tách hộ

C. Thu nhập dưới chuẩn sống

D. Chờ nhận đất tái định cư ✔

Giải thích:

Tiền hỗ trợ dành cho người có đất ở bị thu hồi trong thời gian chờ nhận đất tái định cư mà không được bố trí nhà ở tạm.

Đáp án đúng là: D. Chờ nhận đất tái định cư

Câu 4: Khi dự án chậm tiến độ, ai chịu trách nhiệm tiếp tục trả tiền thuê nhà cho người dân?

A. Ngân sách nhà nước

B. Chủ đầu tư dự án ✔

C. Ủy ban nhân dân cấp xã

D. Quỹ phát triển đất địa phương

Giải thích:

Nếu hết thời hạn ban đầu mà người dân chưa có đất do dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm chi trả tiền thuê nhà phát sinh.

Đáp án đúng là: B. Chủ đầu tư dự án

Câu 5: Hộ bị thu hồi một phần đất ở, phải phá dỡ sửa lại nhà được hỗ trợ thuê bao lâu?

A. Thời hạn 6 tháng ✔

B. Thời hạn 3 tháng

C. Thời hạn 12 tháng

D. Thời hạn 9 tháng

Giải thích:

Trường hợp thu hồi một phần đất ở nhưng buộc phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần nhà để xây lại được hỗ trợ trong thời hạn 6 tháng.

Đáp án đúng là: A. Thời hạn 6 tháng

Theo Nguyệt Phạm

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân tham gia giao thông chú ý đề xuất mới của Cục CSGT

Người dân tham gia giao thông chú ý đề xuất mới của Cục CSGT Nổi bật

Miền Bắc mưa lớn trước khi đón những ngày thu nắng đẹp

Miền Bắc mưa lớn trước khi đón những ngày thu nắng đẹp Nổi bật

Danh sách các điểm ngập úng ở Hà Nội sáng 17/9

Danh sách các điểm ngập úng ở Hà Nội sáng 17/9

08:42 , 17/09/2026
Hà Nội ngập tứ bề, ô tô xe máy chật vật giữa biển nước

Hà Nội ngập tứ bề, ô tô xe máy chật vật giữa biển nước

08:26 , 17/09/2026
Điều chưa từng thấy tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Đại học Y Dược TPHCM

Điều chưa từng thấy tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Đại học Y Dược TPHCM

07:58 , 17/09/2026
Đột kích đường dây lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng, bắt 64 người Việt, thu 192 điện thoại

Đột kích đường dây lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng, bắt 64 người Việt, thu 192 điện thoại

07:24 , 17/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên