Từ 14/9/2026, hộ gia đình được hỗ trợ 5-8 triệu đồng/tháng theo Quyết định 72 trong trường hợp nào?

Từ tháng 9/2026, một số hộ gia đình đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ từ 5-8 triệu đồng mỗi tháng theo quy định mới.

Câu 1: Quyết định 72 về hỗ trợ thuê nhà 5 - 8 triệu đồng/tháng áp dụng tại đâu?

A. Thành phố Hải Phòng ✔

B. Thành phố Hà Nội

C. Thành phố Hồ Chí Minh

D. Thành phố Đà Nẵng

Giải thích:

Chính sách hỗ trợ 5 - 8 triệu đồng/tháng theo Quyết định 72/2026/QĐ-UBND chỉ áp dụng tại thành phố Hải Phòng cho người có đất ở bị thu hồi.

Đáp án đúng là: A. Thành phố Hải Phòng

Câu 2: Hộ gia đình bao nhiêu người được nhận mức hỗ trợ thuê nhà 8 triệu đồng/tháng?

A. Từ đủ 2 người

B. Từ đủ 4 người

C. Từ đủ 3 người ✔

D. Từ đủ 5 người

Giải thích:

Hộ dưới 3 người nhận 5 triệu đồng/tháng; hộ từ 3 người trở lên nhận mức tối đa 8 triệu đồng/tháng trong thời gian chờ tái định cư.

Đáp án đúng là: C. Từ đủ 3 người

Từ ngày 14/9/2026, Quyết định số 72/2026/QĐ-UBND của UBND TP Hải Phòng chính thức có hiệu lực. (Ảnh: Luật Việt Nam)

Câu 3: Trường hợp bị thu hồi đất nào được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà?

A. Thuộc hộ nghèo đô thị

B. Mới lập gia đình tách hộ

C. Thu nhập dưới chuẩn sống

D. Chờ nhận đất tái định cư ✔

Giải thích:

Tiền hỗ trợ dành cho người có đất ở bị thu hồi trong thời gian chờ nhận đất tái định cư mà không được bố trí nhà ở tạm.

Đáp án đúng là: D. Chờ nhận đất tái định cư

Câu 4: Khi dự án chậm tiến độ, ai chịu trách nhiệm tiếp tục trả tiền thuê nhà cho người dân?

A. Ngân sách nhà nước

B. Chủ đầu tư dự án ✔

C. Ủy ban nhân dân cấp xã

D. Quỹ phát triển đất địa phương

Giải thích:

Nếu hết thời hạn ban đầu mà người dân chưa có đất do dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm chi trả tiền thuê nhà phát sinh.

Đáp án đúng là: B. Chủ đầu tư dự án

Câu 5: Hộ bị thu hồi một phần đất ở, phải phá dỡ sửa lại nhà được hỗ trợ thuê bao lâu?

A. Thời hạn 6 tháng ✔

B. Thời hạn 3 tháng

C. Thời hạn 12 tháng

D. Thời hạn 9 tháng

Giải thích:

Trường hợp thu hồi một phần đất ở nhưng buộc phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần nhà để xây lại được hỗ trợ trong thời hạn 6 tháng.

Đáp án đúng là: A. Thời hạn 6 tháng