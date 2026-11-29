Theo kế hoạch của BHXH Việt Nam, trong tháng 11 và 12/2026, ngành sẽ hoàn thành kết nối hệ thống phần mềm với hệ thống định danh điện tử, phục vụ việc trao đổi, khai thác và đối soát thông tin trong quá trình chi trả. Đây là bước chuẩn bị để từ năm 2027 chi lương hưu, trợ cấp BHXH và bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Lộ trình này nằm trong Kế hoạch số 4146/KH-BHXH.

Nhóm chịu tác động trực tiếp là gần 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH. Theo số liệu của BHXH Việt Nam, riêng kỳ chi trả tháng 7/2026, khoảng 3,55 triệu người được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, với tổng số tiền 24.320 tỷ đồng. Cả nước hiện có gần 21,6 triệu người tham gia BHXH, tương đương hơn 45% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản an sinh trên VNeID từ năm 2027 (Ảnh: Khả Văn)

Cơ sở pháp lý của tài khoản này là Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, áp dụng từ ngày 28/9/2026. Theo quy định, đây là thông tin định danh trên VNeID, cho phép tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội. Nói cách khác, tài khoản an sinh không phải tài khoản ngân hàng mới. Tiền vẫn về tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động mà người hưởng đã chọn.

Mỗi người chỉ được tích hợp một trong ba loại tài khoản. Tài khoản liên kết phải là tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ. Khi đã liên kết, các cơ quan nhà nước, tổ chức thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và các khoản an sinh xã hội từ ngân sách/quỹ qua hình thức chuyển khoản trực tiếp tới tài khoản an sinh xã hội này.

Để đăng ký, công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể tích hợp tài khoản thanh toán vào ứng dụng VNeID. Người dân dùng VNeID mức độ 2, vào mục An sinh xã hội, chọn Tài khoản hưởng an sinh, nhập mật khẩu và thông tin tài khoản nhận tiền. Kết quả đăng ký sẽ được thông báo trên VNeID.

Phương thức mới không bắt buộc. BHXH Việt Nam nêu rõ việc sử dụng Tài khoản hưởng an sinh xã hội không đồng nghĩa với việc mọi người dân bắt buộc phải nhận tiền theo phương thức này ngay. Theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP đã được sửa đổi, trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, khoản an sinh xã hội vẫn được chi trả bằng hình thức khác theo quy định hiện hành.

Các hình thức hiện hành vẫn giữ nguyên. Người hưởng lương hưu có thể nhận trực tiếp từ cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền, hoặc nhận thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng. Việc thay đổi phương thức nhận tiền nên làm trực tiếp trên ứng dụng VNeID chính thức hoặc tại cơ quan BHXH nơi đang nhận lương. Không làm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại.

Ở mảng chính sách người có công, từ ngày 29/11/2026, Thông tư 26/2026/TT-BNV ngày 15/10/2026 của Bộ Nội vụ có hiệu lực. Theo thông tư, người có công, thân nhân và người hưởng chế độ ưu đãi có thể khai thác thông tin của mình qua tài khoản định danh điện tử trên VNeID. Đây là quy định về tra cứu hồ sơ, quyền lợi, không phải chi trả trợ cấp qua VNeID.

Người chưa liên kết tài khoản an sinh không bị gián đoạn việc nhận tiền. Theo khoản 9 Điều 9 Nghị định 69/2024/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Điều 5 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, nếu người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, khoản an sinh xã hội vẫn được chi trả bằng hình thức khác theo quy định hiện hành.

BHXH Việt Nam cũng khẳng định với những trường hợp chưa đủ điều kiện, người dân vẫn được chi trả bằng phương thức phù hợp theo quy định, tránh gián đoạn việc nhận lương hưu, trợ cấp và các chế độ đang hưởng. Nhận tiền qua VNeID không làm thay đổi điều kiện hay mức hưởng của các chế độ BHXH.

Người hưởng lương hưu cũng cần cảnh giác với lừa đảo. Đã có đối tượng lợi dụng thông tin này, gọi điện hướng dẫn cài VNeID và đe dọa cắt lương hưu, trợ cấp. Khi nhận được cuộc gọi như vậy, người dân nên liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH nơi mình nhận lương để kiểm tra, không làm theo hướng dẫn qua điện thoại.

Theo BHXH Việt Nam