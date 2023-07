Từ 25/8, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn dừng sản xuất 55 ngày để bảo dưỡng

"Hoạt động bảo dưỡng tổng thể lần I sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các thông lệ sản xuất tốt nhất, với nỗ lực đảm bảo tính an toàn và bền vững trong quy trình sản xuất của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, cũng như đảm bảo sản lượng ổn định của NSRP trong mục tiêu dài hạn...NSRP đang phối hợp và làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan để đảm bảo công tác bảo dưỡng tổng thể của nhà máy không ảnh hưởng tới hoạt động của thị trường xăng dầu trong nước cũng như người tiêu dùng", thông cáo của doanh nghiệp nêu.

Trong thời kỳ bảo dưỡng, các phân xưởng của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ tạm dừng hoàn toàn các hoạt động sản xuất. Để giảm thiểu tác động của việc tạm dừng sản xuất trong thời gian ngắn, NSRP đã chủ động triển khai sớm các phương án tối ưu nhằm xúc tiến khẩn trương quá trình bảo dưỡng, giảm thiểu thời gian bảo dưỡng mà vẫn đảm bảo chất lượng của công tác bảo dưỡng.

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn dừng sản xuất 55 ngày để bảo dưỡng từ ngày 25/8. (Ảnh minh họa)

NSRP được thành lập với sứ mệnh cung cấp sản phẩm xăng dầu nhằm phục vụ thị trường nội địa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cũng như tận dụng vị trí chiến lược với các trung tâm tiêu thụ lớn trong khu vực châu Á để gia tăng xuất khẩu cho các mặt hàng hóa dầu quan trọng, có giá trị kinh tế cao.

Trong giai đoạn 2018 - 2021, công ty đã đóng góp hơn 3,3 tỷ USD cho nền kinh tế trong nước và tiết kiệm hơn 260 triệu USD nhờ cắt giảm nhu cầu nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường khác.

Nghi Sơn hiện là một trong những nhà máy lọc hóa dầu được thiết kế và xây dựng với hệ thống công nghệ hiện đại, tiên tiến và phức tạp nhất châu Á. Tại thời điểm hiện tại, nhà máy có công suất chế biến lên tới 200.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Đặc biệt, với thiết kế được tối ưu hóa, tích hợp đầy đủ các phân xưởng công nghệ xử lý và sản xuất sản phẩm hóa dầu, Nghi Sơn hoàn toàn có tính cạnh tranh với các thị trường xăng dầu (khâu sau) trên thế giới, tiếp tục khẳng định vai trò là dự án trọng điểm về xăng dầu tại Việt Nam, dựa trên xu hướng về nhu cầu năng lượng trong nước và trên toàn cầu ngày càng tăng.

Theo Tổng Giám đốc (GD) của NSRP, ông So Hasegawa, bảo dưỡng tổng thể là một phần quan trọng trong cam kết về an toàn, cho phép tiếp tục đảm bảo an toàn trong sản xuất, cung cấp công việc ổn định và lâu dài cho doanh nghiệp và lao động địa phương cũng như tạo ra nguồn cung các sản phẩm xăng dầu có chất lượng cao trên cơ sở bền vững và dài hạn cho thị trường trong nước.

Sau quá trình bảo dưỡng tổng thể, NSRP sẽ có thể tạo ra những lợi ích vượt bậc cho Việt Nam thông qua những đóng góp cho các chủ đầu tư liên quan (trong đó có bao gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PetroVietnam), đồng thời tạo ra bước tiến lớn cho NSRP so với các công ty cùng ngành ở châu Á. NSRP tin tưởng rằng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ đẩy mạnh sản xuất, cung ứng kịp thời và ổn định các sản phẩm xăng dầu cho nhu cầu nhiên liệu của nhiều doanh nghiệp và người dùng ở thị trường Việt Nam trong nhiều năm tới.