Từ 5/10/2026, trợ cấp tăng từ 500.000 lên 540.000 đồng/tháng: Người từ bao nhiêu tuổi được hưởng?

Từ ngày 5/10/2026, mức trợ cấp hưu trí xã hội được nâng lên 540.000 đồng/tháng, áp dụng cho người cao tuổi đáp ứng điều kiện theo quy định.

Câu 1: Độ tuổi chung để người cao tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là bao nhiêu?

A. Từ đủ 60 tuổi

B. Từ đủ 65 tuổi

C. Từ đủ 70 tuổi

D. Từ đủ 75 tuổi trở lên ✔

Giải thích:

Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Chính sách này áp dụng mức hưởng mới 540.000 đồng/tháng từ ngày 5/10/2026, góp phần bảo đảm nguồn thu nhập cơ bản cho người cao tuổi.

Đáp án đúng là: D. Từ đủ 75 tuổi trở lên

Câu 2: Mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng áp dụng từ ngày 5/10/2026 tăng thêm bao nhiêu so với trước đây?

A. 20.000 đồng/tháng

B. 30.000 đồng/tháng

C. 40.000 đồng/tháng ✔

D. 50.000 đồng/tháng

Giải thích:

Nghị định 335/2026/NĐ-CP đã điều chỉnh nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng, tương ứng mức tăng thêm 40.000 đồng/tháng (tăng 8%).

Việc điều chỉnh tăng mức trợ cấp này góp phần trực tiếp hỗ trợ nâng cao đời sống cho khoảng 2,5 triệu người cao tuổi trên cả nước.

Đáp án đúng là: C. 40.000 đồng/tháng

Từ ngày 5/10, trợ cấp hưu trí xã hội được nâng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/người/tháng theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP. (Ảnh: VTV)

Câu 3: Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có lương hưu được hưởng trợ cấp từ độ tuổi nào?

A. Từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi

B. Từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi ✔

C. Từ đủ 75 đến dưới 80 tuổi

D. Từ đủ 80 tuổi trở lên

Giải thích:

Đối với công dân thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo không có lương hưu hay trợ cấp bảo hiểm xã hội, độ tuổi thụ hưởng được ưu tiên hạ thấp hơn so với quy định chung.

Cụ thể, nhóm đối tượng yếu thế này sẽ bắt đầu được nhận trợ cấp hưu trí xã hội khi đạt từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi.

Đáp án đúng là: B. Từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi

Câu 4: Khoảng bao nhiêu người cao tuổi trên cả nước đang thụ hưởng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội?

A. 2,5 triệu người ✔

B. 3,0 triệu người

C. 3,5 triệu người

D. 4,0 triệu người

Giải thích:

Trợ cấp hưu trí xã hội được triển khai từ ngày 1/7/2025 theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Đến tháng 7/2026, cả nước đã có khoảng 2,5 triệu người đang thụ hưởng chính sách này.

Việc điều chỉnh nâng mức trợ cấp lên 540.000 đồng/tháng từ ngày 5/10/2026 giúp bảo đảm quyền lợi an sinh trực tiếp cho toàn bộ 2,5 triệu người.

Đáp án đúng là: A. 2,5 triệu người

Câu 5: Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp xã phải ra quyết định chi trả?

A. 5 ngày làm việc

B. 7 ngày làm việc

C. 10 ngày làm việc ✔

D. 15 ngày làm việc

Giải thích:

Khi người dân nộp hồ sơ đề nghị, Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú có trách nhiệm xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tiến hành thẩm định.

Quy trình giải quyết và ban hành quyết định chi trả được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đáp án đúng là: C. 10 ngày làm việc