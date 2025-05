Từ chiều mai, các nơi mưa lớn trở lại

Nhiều khu vực tiếp tục mưa rào, mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 27/5, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đang xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Trong chiều tối và tối cùng ngày, các khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và dải ven biển từ Bình Định đến Bình Thuận dự báo sẽ có mưa với lượng phổ biến từ 15–30mm, có nơi vượt quá 60mm.

Từ chiều 28 đến ngày 29/5, Bắc Bộ sẽ bước vào đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 30–90mm, riêng một số nơi có thể vượt 180mm.

Gần sáng và trong ngày 29/5, mưa lan xuống Bắc Trung Bộ, dự báo đạt 30–50mm, có nơi trên 100mm. Cùng thời điểm, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 30–60mm, cục bộ có thể vượt 100mm.

Đáng lưu ý, nguy cơ mưa với cường suất lớn trên 100mm/3 giờ có thể xảy ra tại một số nơi, kéo theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

Đến đêm 29/5, khu vực Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 15–30mm, có nơi trên 60mm. Trong khi đó, các nơi khác tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo mưa lớn bắt đầu giảm dần.

Tại Bắc Trung Bộ, trong đêm 29 và sáng sớm 30/5, lượng mưa có thể dao động từ 20–40mm, cục bộ trên 70mm. Từ ngày 30/5, mưa lớn trên diện rộng sẽ có xu hướng giảm rõ rệt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở mức 1. Mưa lớn có thể gây ra ngập úng ở vùng trũng, đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở những khu vực đồi núi dốc. Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo và chủ động các biện pháp phòng tránh thiên tai.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (27-28/5)

Hà Nội: Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào vài nơi. Trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2–3. Nhiệt độ dao động từ 23–25 độ C về đêm và 29–31 độ C vào ban ngày.

Phía Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, dông vài nơi. Trưa chiều hửng nắng, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 28–31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi vào đêm và sáng. Trưa chiều trời hửng nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2–3. Cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ dao động từ 21–24 độ C về đêm, cao nhất trong ngày từ 28–31 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Trời nhiều mây. Phía Bắc đêm có mưa rải rác, ban ngày có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22–25 độ C, cao nhất 30–33 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Trời có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27 độ C, cao nhất 31–34 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong đêm. Từ chiều mai, mưa tăng, có nơi mưa vừa đến mưa to, rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C, cao nhất 28–31 độ C.

Nam Bộ: Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều mai, xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 24–27 độ C ban đêm và 29–32 độ C ban ngày, có nơi cao hơn 32 độ C.

Dự báo thời tiết từ đêm mai 28/5 đến ngày 05/6:

Dự báo trong những ngày tới, thời tiết tại các khu vực trên cả nước có những chuyển biến đáng chú ý:

Bắc Bộ và Thanh Hóa: Trong đêm 28 và ngày 29/5, khu vực này sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ khoảng ngày 31/5, thời tiết chuyển nắng với khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ; đến ngày 01/6, nắng nóng có thể xảy ra trên diện rộng.

Bắc Trung Bộ: Từ đêm 28 đến ngày 29/5, khu vực có mưa rào và dông rải rác, mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối và tối. Từ ngày 31/5 trở đi, có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Trung Trung Bộ: Thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện từ khoảng ngày 31/5.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Dự báo có mưa rào và dông vài nơi vào ban ngày, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

⚠ Cảnh báo: Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh - những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây thiệt hại về người và tài sản.