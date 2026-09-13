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Từ chối khí đốt Nga, Đức thiệt hại gần 60 tỷ USD

| | Tài chính quốc tế

Từ chối khí đốt Nga, Đức thiệt hại gần 60 tỷ USD

Việc từ chối mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga và chuyển sang mua của phương Tây đã khiến Đức thiệt hại hơn 50 tỷ euro (58,49 USD).

Từ chối khí đốt Nga, Đức thiệt hại gần 60 tỷ USD- Ảnh 1.

Theo tờ Bild của Đức, dẫn lời Bộ Tài chính nước này cho biết, chính quyền nước này đã chi khoảng 600 euro tiền hỗ trợ cho mỗi người dân để giảm thiểu hậu quả từ việc ngừng mua khí đốt giá rẻ của Nga.

Như vậy, việc từ chối mua sắm khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga đã khiến chính quyền Berlin thiệt hại tới 50,4 tỷ euro (tương đương 58,49 tỷ USD).

“Năm 2022, chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đã thông qua một gói biện pháp hỗ trợ quy mô lớn dành cho các doanh nghiệp và hộ gia đình nhằm ổn định tình hình. Gói biện pháp này tiêu tốn 50,4 tỷ euro, tương đương bình quân khoảng 600 euro/người” - tờ Bild chỉ ra.

Cần nhấn mạnh rằng, số tiền này chỉ đề cập đến viện trợ trực tiếp của nhà nước cho nhân dân, còn trên thực tế, hậu quả của việc từ chối năng lượng Nga còn sâu rộng hơn nhiều.

Cần nhắc lại rằng, Đức đã tuyên bố chính sách từ chối mua năng lượng giá rẻ của Nga sau khi Moscow tuyên bố bắt đầu Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022.

Đồng thời, Berlin đã chi những khoản tiền khổng lồ để hỗ trợ chính quyền Kiev, trở thành một trong những nhà tài trợ chính của họ ở châu Âu, trong khi chính Ukraine đang bị cáo buộc là thủ phạm đánh bom phá hoại tuyến đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc” (Nord Stream), khiến quan hệ Đức-Nga đổ vỡ và Nga chấm dứt cung cấp khí đốt cho châu Âu qua tuyến ống này.

Chính sách này của chính quyền Berlin đã gây ra tổn thất lớn cho ngành công nghiệp của nước Đức, khiến nhiều doanh nghiệp lớn buộc phải đóng cửa hoặc chuyển trụ sở sang Hoa Kỳ.

Không có gì đáng ngạc nhiên là giữa những khó khăn kinh tế đó, các đảng cực hữu nước này đã nhiệt liệt ủng hộ việc chấm dứt hỗ trợ Ukraine và thiết lập đối thoại thực dụng với Nga, đồng thời xu thế ủng hộ việc hàn gắn lại quan hệ với Moscow đang ngày càng được ưa chuộng trên chính trường Berlin.

Theo Topcor.ru

Theo PV

Giáo dục và Thời đại

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