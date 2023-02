Từ chú mèo trang trí năm mới đến chăm sóc đời sống cư dân

Tạo ấn tượng với những chú mèo 2D độc – lạ



Trong khuôn viên các dự án do Văn Phú – Invest làm chủ đầu tư, hình ảnh những chú mèo trang trí Tết 2023 đã thu hút đông đảo cư dân và du khách tới chụp ảnh check-in nhờ tạo hình 2D độc – lạ.

Dự án Grandeur Palace - Giảng Võ

Tại Grandeur Palace - Giảng Võ, những chú mèo được sắp đặt cách điệu trên các thanh biểu tượng, tạo ra một bức tranh hài hoà, sống động.



Những chú mèo tại Grandeur Palace - Giảng Võ thu hút ánh nhìn của những người qua đường.

Giữa trung tâm Thủ đô, trên con phố huyết mạch Giảng Võ, nơi dòng người tấp nập qua lại, Grandeur Palace - Giảng Võ thu hút bởi sắc vàng rực rỡ kết hợp tinh tế cùng sắc trắng thanh thoát của những chú mèo. Và khi trời tối, ánh đèn được thắp lên, Grandeur Palace - Giảng Võ càng trở nên cuốn hút.



Căn hộ dịch vụ khách sạn Oakwood Residence Hanoi

Với du khách và những cư dân ngoại quốc của Oakwood Residence Hanoi, dịp Tết Nguyên Đán năm nay có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ khi được sống trong không khí đậm chất Tết cổ truyền Việt Nam. Bên cạnh những chú mèo biểu tượng ở tiền sảnh, không gian bên trong Oakwood Residence Hanoi cũng ngập tràn sắc xuân, với những tiểu cảnh trang trí, cây đào phai sắc hồng, khiến du khách vô cùng thích thú.



Trang trí cổng chào tại dự án Vlasta – Sầm Sơn

Đại diện Văn Phú - Invest tiết lộ: "Tạo hình của những chú mèo linh vật 2023 ở các dự án khá đồng nhất với phong cách thiết kế của Văn Phú – Invest. Chúng tôi luôn hướng đến những thiết kế đơn giản, với các đường nét hiện đại nhưng phía sau là tính nghệ thuật và sự tinh tế. Ba chú mèo vừa dịu dàng, uyển chuyển, vừa mang tâm thế vươn lên là biểu tượng ẩn chứa hàm ý về hạnh phúc, bình an, sum vầy và thịnh vượng, cũng là lời chúc mà Văn Phú - Invest dành cho các cư dân".



Quan tâm, chăm chút đời sống tinh thần

Trang trí Tết tại các dự án là một trong nhiều hoạt động của Văn Phú – Invest nhằm mang đến những không gian sống mới mẻ, bổ sung niềm vui nhỏ trong đời sống tinh thần của mỗi cư dân.

The Terra - An Hưng hiện đại và mang nét đẹp của những con phố phương Tây.

Mỗi dự án của Văn Phú - Invest lại mang một màu sắc riêng, nếu The Terra - An Hưng như một khu phố phương Tây với đường nội khu rộng, vỉa hè thoáng, chạy dọc là những hàng cây xanh thì Oakwood Residence Hanoi hay The Van Phu - Victoria lại như một bảo tàng thu nhỏ với bộ sưu tập tượng và tranh của nhà điêu khắc Lê Công Thành – phù thuỷ trong làng điêu khắc Việt.



Các tác phẩm nghệ thuật được khéo léo lồng ghép vào không gian sống (Dự án Oakwood Residence Hanoi).

Với phương châm "chuyên tạo giá trị sống", Văn Phú - Invest không chỉ tạo dựng nên những không gian sống thoáng đãng, xanh mát giúp thư giãn, tăng cường sức khoẻ, mà còn mang đến "chất riêng" đậm tính nghệ thuật, nhằm từng bước tạo dựng nên một cộng đồng văn minh, duy mỹ.



"Tôi đã từng sống ở một số khu đô thị nhưng tôi khá thích cách làm của Văn Phú - Invest. Tôi cảm nhận được sự quan tâm của chủ đầu tư này đối với cư dân. Ở đây, chúng tôi không chỉ được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật mà còn được trải nghiệm khá nhiều tiện ích thú vị và hoàn toàn miễn phí như tham gia các lớp Yoga Buddha, linh hoạt sử dụng các phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng karaoke, thư viện chung, khu vui chơi trẻ em, vườn thượng uyển, cầu kính ngắm cảnh… đáp ứng nhiều nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của các thành viên trong gia đình.", anh Lê Hoàng Hà, một cư dân sống tại dự án của Văn Phú - Invest chia sẻ.

Thư viện cộng đồng phục vụ miễn phí cho cư dân tại dự án của Văn Phú - Invest.

Đó cũng chính là tâm huyết luôn hướng tới cộng đồng của Văn Phú –Invest trong suốt 2 thập kỷ qua. Chính ý niệm xây dựng giá trị bền vững dựa trên sự hài lòng và trải nghiệm hạnh phúc của khách hàng đã đưa cái tên "Văn Phú - Invest" trở thành thương hiệu chủ đầu tư uy tín trên thị trường bất động sản Việt Nam.