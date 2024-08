Nằm sát bên bờ sông Hàn, khu dân cư làng cá Địa Bảo (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) vốn là khu tái định cư được bố trí chủ yếu cho những hộ dân thuộc "xóm nhà chồ" ven sông Hàn trước năm 2005 theo chủ trương của thành phố. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, những người dân từ mái nhà xiêu vẹo được tái định cư tại những khu nhà, khu chung cư khang trang, sạch sẽ.

Theo Cục thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng với chủ trương giảm hàng nghìn tàu cá để tránh tận diệt nguồn thuỷ sản, hàng năm cả nước có tới hàng ngàn tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên biển. Các tàu cá này sẽ được xóa đăng ký và đưa vào tái chế hoặc tiêu hủy theo quy định, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Phường Nại Hiên Đông cách Thọ Quang - cảng cá lớn nhất của Thành phố Đà nẵng chỉ vài trăm mét với ngổn ngang những tàu thuyền cá cần tái chế. Đó cũng là động lực thôi thúc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) lựa chọn phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà làm điểm đến thứ 3 trên hành trình HiGreen lấy cảm hứng và sử dụng vật liệu tái chế từ chính những tàu cá lâu năm.

Từ đại dương sóng gió, chiếc thuyền tái sinh thành sân chơi

Tái chế rác thải là xu hướng bảo vệ môi trường trên toàn thế giới, nhưng để ứng dụng chu trình này đòi hỏi nhiều nỗ lực và trách nhiệm của cả cộng đồng. Tại Đà Nẵng đã có những công trình tái chế từ rác thải đi biển như quán cafe, xưởng thủ công… nhưng công viên tái chế thì hiếm gặp.

Điểm thu hút người dân và trẻ em làng chài hơn cả chính là khu vui chơi mô phỏng "Thuyền cá voi xanh" cùng các trò chơi sử dụng gỗ xả bản từ chính những tàu thuyền đã hết niên hạn nhưng chất lượng gỗ còn tốt, vẫn giữ được độ bền chống chịu thời tiết khắc nghiệt trong thời gian dài. Thông qua việc tái chế gỗ, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) mong muốn khuyến khích người dân, đặc biệt là trẻ em tăng cường nhận thức bảo vệ môi trường biển, tạo ra một sân chơi thân thiện phù hợp với tất cả mọi người. Bên cạnh đó, nhiều loại cây bản địa và cây bàng vuông được trồng xen kẽ khắp công viên, mang lại bầu không khí trong lành và tạo cảm giác dễ chịu. Đặc biệt, sự hiên ngang của cây bàng vuông còn biểu trưng cho ý chí kiên cường bảo vệ biên cương và sức sống mãnh liệt tại vùng đầu sóng ngọn gió.

Trải rộng trên diện tích gần 1.500 mét vuông, công viên cung cấp không gian vui chơi và giải trí cho gần 1.000 người dân và trẻ nhỏ. Khu vực này được trang bị đầy đủ tiện ích, từ sân đa năng, sân cầu lông, sân tập bóng rổ đến các thiết bị thể dục phù hợp cho mọi lứa tuổi và người khuyết tật. Bên cạnh đó, vỉa hè rợp bóng cây xanh, ghế ngồi, hệ thống chiếu sáng hiện đại đã tạo nên một không gian trong lành, dễ chịu cho cả cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND Phường Nại Hiên Đông - Ông Hồ Tấn Phước không giấu nổi niềm tự hào khi chia sẻ: "Công viên có cách tiếp cận sáng tạo, thân thiện môi trường, gìn giữ được các nét văn hoá, truyền thống, các vật thể gắn liền với ngư dân, ai cũng có thể gợi nhớ, mường tượng được những ký ức, kỷ niệm về mình, về cha mẹ, về làng chài, về quê hương biển Sơn Trà mỗi khi được đến và trải nghiệm hoạt động tại đây".

Giám đốc MB Đà Nẵng - Ông Trần Thanh Cao chia sẻ: "Hơn lúc nào hết, MB Đà Nẵng bước vào tuổi 20 cũng là thời điểm chúng tôi hiện thực hóa những dấu ấn, mục tiêu xanh, gắn hoạt động kinh doanh của ngân hàng đi cùng với sự phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội"

Cho đến hiện tại, Công viên sinh thái cộng đồng Hi Green Sơn Trà là công trình thứ ba nằm trong Chiến dịch Hi Green - Bình Minh Xanh do MB khởi xướng, nhằm truyền tải thông điệp sống bền vững, quan tâm tới môi trường và cộng đồng. Trước đó MB đã bàn giao Công viên rừng Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Công viên sinh thái cộng đồng Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam). Hi Green Sơn Trà hướng đến việc tạo ra không gian sinh thái nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người dân xóm chồ từng sinh sống dưới mái nhà xiêu vẹo, đồng thời còn là công trình kỷ niệm 20 năm thành lập MB Đà Nẵng (2004 - 2024) và 30 năm thành lập MB (1994 - 2024).

Từ chiếc thẻ xanh đến tầm nhìn xanh

Thành công của Công viên Hi Green Sơn Trà không thể không kể đến sự đóng góp từ thẻ ngân hàng xanh MB Mastercard Hi Green. Đây là dòng thẻ được làm từ 100% chất liệu tái chế và mỗi giao dịch bằng thẻ HiGreen đều được đổi ứng 1% vào các dự án môi trường và xã hội (ESG). Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm từ tháng 5 đến tháng 6, nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, MB đã tăng tỷ lệ đối ứng từ 1% lên 5%, khuyến khích khách hàng tham gia vào hành trình sống xanh và tiêu dùng bền vững.

Việc sử dụng thẻ HiGreen không chỉ mang lại những ưu đãi hấp dẫn lên đến 50% tại các đối tác xanh như Xanh SM, Coolmate, Cocoon mà còn giúp người dùng trực tiếp góp phần vào việc bảo vệ môi trường.

Với sự ra đời của Công viên Hi Green Sơn Trà, MB tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc kết nối hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Mỗi giao dịch bằng thẻ Hi Green không chỉ là một bước tiến trong tiêu dùng bền vững mà còn là một hành động thiết thực hướng tới một tương lai xanh và sạch hơn cho thế hệ mai sau.

