Từ đặt trước đến giao hàng, TopZone luôn khẳng định vị thế hàng đầu

Vào tháng 9 mỗi năm, sự kiện giao hàng iPhone mới của TopZone luôn được nhiều Apple Fan mong đợi. Đây cũng là lúc TopZone giao đến cho người dùng những chiếc iPhone mới đầu tiên, đúng tinh thần giao hàng đúng hẹn mà nhà bán lẻ này cam kết.

Mùa iPhone 18 Pro này, sức nóng ấy càng lớn hơn nữa khi TopZone ghi nhận tới 160.000 đơn đặt cọc chỉ sau 20 phút mở cổng đặt trước. Đến thời điểm đóng cổng đặt trước, con số này đã lên đến hơn 180.000 đơn đặt trước. Đây là con số chưa từng có, phá vỡ kỷ lục gần 100.000 đơn đặt trước iPhone 17 trong chưa đầy 24 tiếng vào năm 2025.

Năm nay, sự kiện được tổ chức tại cửa hàng TopZone Hàm Nghi. Đây là cửa hàng mới được khai trương vào cuối tháng 8 với vị trí đắc địa ngay đối diện chợ Bến Thành và trạm trung chuyển metro Hàm Nghi. Dù 8h sáng mới chính thức giao máy, nhưng từ sáng sớm, đông đảo khách hàng đã có mặt tại cửa hàng để xếp hàng, háo hức chờ giây phút nhận máy.

Dù 8h sáng mới chính thức giao hàng, hàng trăm người đã xếp hàng từ rất sớm trước TopZone Hàm Nghi để chờ "gặp mặt" iPhone mới

Ngay khi giờ G vừa điểm, loạt iPhone 18 Pro đầu tiên đã nhanh chóng được TopZone trao đến tay người dùng, khiến không khí tại sự kiện nóng hơn bao giờ hết. Cầm trên tay chiếc iPhone 18 Pro Max Đỏ Burgundy mình đã chờ đợi nhiều ngày, chị Phương Uyên không giấu được sự phấn khởi và vui sướng: "Mình đã đến đây từ 5 giờ 50 sáng để chờ iPhone mới. 8 giờ bắt đầu giao thì 8 giờ 10 mình đã hoàn tất nhận hàng rồi. Mình rất hài lòng với dịch vụ ở TopZone, mình cũng đã mua iPhone mới ở TopZone từ mùa iPhone 15 tới nay rồi".

Niềm vui của những khách hàng khi sở hữu iPhone 18 Pro ngay trong đợt giao hàng đầu tiên

Dự kiến đến hết ngày hôm nay, TopZone và Thế Giới Di Động sẽ trao tổng cộng gần 20,000 chiếc iPhone 18 Pro đến tay khách hàng. Việc giao sản phẩm đúng tiến độ như cam kết ngay trong đợt đầu mở bán không chỉ đáp ứng sự kỳ vọng của người dùng khao khát trải nghiệm thiết bị mới mà còn khẳng định vị thế vượt trội cùng năng lực cung ứng của TopZone qua nhiều thế hệ iPhone.

Thành quả trên đến từ nền tảng vững chắc cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của TopZone trước mỗi kỳ ra mắt iPhone mới. Thương hiệu hiện sở hữu mạng lưới gần 80 cửa hàng trên toàn quốc. Việc cán mốc doanh thu 1,2 tỷ USD chỉ sau 5 năm hoạt động chính là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ. Chính những nỗ lực không ngừng này đã góp phần nâng tầm Việt Nam lên nhóm thị trường tier 1, thu hút sự chú ý lớn từ Apple và đưa Việt Nam trở thành một trong các quốc gia mở bán iPhone song song với thị trường Mỹ.

TopZone còn "ghi điểm" trong lòng khách hàng khi liên tục nâng cấp ưu đãi qua từng mùa iPhone. Khách hàng đặt trước và đặt hàng ở TopZone đều nhận về nhiều khuyến mãi hậu hĩnh, giúp khách hàng lên đời iPhone mới mà vẫn nhẹ nhàng về chi phí.

Khi đặt trước iPhone 18 Pro tại TopZone, khách hàng có thể chọn đa dạng hình thức thanh toán đi kèm với ưu đãi giảm giá lên đến 3 triệu đồng

Không chỉ an tâm về giá, TopZone còn xây dựng uy tín vững chắc qua việc luôn giữ đúng lời hứa giao máy đúng hẹn trong nhiều năm liền. Năm nay, nhà bán lẻ này tiếp tục đưa ra cam kết mạnh mẽ "Giao trễ tặng ngay 1 triệu" để khẳng định uy tín của mình.

Tiếp nối đợt đặt trước, TopZone tiếp tục chiêu đãi khách hàng bằng nhiều ưu đãi ở đợt mở bán. Cụ thể, hệ thống tiếp tục chương trình Thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, trả chậm 0%, trả trước từ 0 đồng đến 18 kỳ. Khi thanh toán qua thẻ ngân hàng và ví còn được giảm đến 5 triệu, giảm đến 50% khi mua kèm phụ kiện và tặng phiếu mua hàng 500 ngàn mua sim data khủng 500GB/tháng. Dù bỏ lỡ đợt đặt trước, khách hàng vẫn có thể sở hữu iPhone 18 Pro cùng trọn bộ ưu đãi hấp dẫn tại các cửa hàng TopZone trên toàn quốc.

Khách hàng không giấu được hạnh phúc khi nhận đúng hạn và được "bóc seal" iPhone mới

Nhờ những chương trình ưu đãi cùng nỗ lực mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng, TopZone đã lập nên những kỷ lục mới trong cả lượt đặt trước và lượt bán. Điều đó đã một lần nữa khẳng định vị thế và năng lực của một nhà bán lẻ được khách hàng trao niềm tin.