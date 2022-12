Tự do tài chính MoneyTalk 2022: Cuốn giáo trình tài chính cá nhân bằng talkshow sinh động

Qua 1 năm lên sóng, “Tự do Tài chính MoneyTalk” đã tạo thành thói quen cho các bạn trẻ chờ đợi chương trình vào tối thứ Sáu hàng tuần vang lên nhạc hiệu quen thuộc. 50 chủ đề hấp dẫn với những tấm poster thú vị như poster của một bộ phim đã giúp cho giới trẻ hiểu rõ hơn những kỹ năng cơ bản trong việc kiếm tiền, chi tiêu, đầu tư, tiết kiệm, bảo vệ tài sản trước các rủi ro.

Với khoảng 6 triệu lượt xem trên 2 nền tảng Youtube và Facebook của VTV Digital, mỗi số phát sóng của “Tự do Tài chính – MoneyTalk” thu hút khoảng 6.000 – 10000 lượt xem trực tiếp. Và ngay cả khi chương trình kết thúc, các chương trình vẫn liên tục được khán giả tìm kiếm và xem lại. Nhờ đó, dù là talkshow tài chính tưởng chừng khó lôi cuốn nhưng lượt xem các chương trình đã phát sóng vẫn gia tăng theo thời gian.

Vượt lên trên những giá trị thời sự hay những câu chuyện “bám trend”, “Tự do Tài chính MoneyTalk” lần lượt giới thiệu những chủ đề có lớp lang, bài bản như những bài học mang thông điệp hữu ích mà dù thời gian đã qua, khán giả vẫn muốn tìm lại để xem, để học. Đó là giá trị sống của một talkshow có ích cho cộng đồng.

Chị Trà My, nhân viên văn phòng công ty Luvina, ví von: “Chuổi chương trình này như một cuốn giáo trình nhiều bài giảng vậy. Mỗi tập là một chủ đề rất thiết thực để mình học hỏi và áp dụng vào việc quản lý đồng tiền của mình”.

Sau 1 năm phát sóng, số Tự do Tài chính – MoneyTalk đầu tiên với 2 Guru đình đám vẫn liên tục gia tăng lượt xem, lên đến nửa triệu views – một con số ấn tượng đối với chủ đề tài chính.

Điều đặc biệt làm nên nội dung “chất như nước cất” của “Tự do Tài chính MoneyTalk” chính là chương trình đã mời được dàn khách “siêu khủng”. Đó là các Guru tài chính, lãnh đạo các tập đoàn lớn như anh Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch Quỹ Dragon Capital, chị Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch REE, anh Nguyễn Bá Diệp – Phó Chủ tịch và đồng sáng lập Momo, anh Johan Nyvene – Chủ tịch Công ty ty Chứng khoán HSC, anh Hoàng Nam Tiến – Chủ tịch FPT Telecom…cùng các chuyên gia hàng đầu đến Nextrans Vietnam, quỹ đầu tư SGI, công ty chứng khoán HSC, ngân hàng VIB, ngân hàng điện tử Cake… Bên cạnh đó là các khách mời KOLs trong giới giải trí (Hoa hậu Mai Phương Thuý, siêu mẫu Xuân Lan, diễn viên gạo cội Hương Dung, Á hậu quý bà thế giới Thu Hương…), các bạn hot mom, hot tiktokers cùng chia sẻ những trải nghiệm thú vị với đồng tiền.



Khi bắt đầu chương trình, host Ngọc Trinh - người được mệnh danh là “Finance Lady” bởi cô có 15 năm tổ chức sản xuất các chương trình tài chính kinh doanh hàng đầu của VTV – từng chia sẻ: “ MoneyTalk sẽ chỉ đem đến những câu chuyện có thật, những trải nghiệm có thật về tài chính”. Và xuyên suốt 1 năm phát sóng vừa qua, như lời đã hứa, host Ngọc Trinh đã cùng các diễn giả khéo léo dẫn dắt những bài học thực tế về tài chính theo một lộ trình bài bản, dễ hiểu và lôi cuốn như: Tự do tài chính là gì, phương pháp để tự đánh giá 5 tình trạng cơ bản của bản thân: Ăn bám ; T hu nhập ổn định ; Đ ộc lập tài chính ; An toàn tài chính ; Tự do tài chính . Từ những hiểu biết cơ bản đó, các bạn trẻ sẽ xác định mình Làm chủ hay làm thuê, Định giá đúng giá trị của mình, Đánh giá sức khoẻ tài chính cá nhân, Xây dựng bản kế hoạch đồng tiền, Xây dựng tư duy nhà đầu tư, Những rủi ro và lỗi thường gặp trong đầu tư, Các kênh đầu tư và phân bố tài sản, Đàm phán với nợ, Tạo ra các nguồn thu nhập thụ động để đồng tiền có thể sinh sôi ngay cả khi ngủ, Chuẩn bị cho tuổi già với quỹ hưu trí, Làm sao để đạt 1 tỷ đồng đầu tiên, 1 triệu đô đầu tiên, Tự do tài chính – rồi sao nữa?...

Chị Mỹ Trang, nhân viên marketing của một công ty tài chính chia sẻ: “Chương trình quá khủng, mời được toàn những chuyên gia uy tín trong giới – những người mà mình rất nể trọng lâu nay. Và thú vị là những câu chuyện của họ lại rất gần gũi. Họ cũng có những thành công thất bại y như người khác. Vì thế, mình lại càng thấm hơn những bài học của họ, để áp dụng cho công việc và tài chính của mình”.

Nội dung phát sóng từ chương trình cũng được chia sẻ mạnh mẽ trong các chuyên mục về tài chính hay các trang thông tin uy tín dành cho nhà đầu tư và giới trẻ như CafeF, CafeBiz…

Trong số phát sóng cuối cùng của mùa 1, nhiều khán giả đã bình luận đầy tiếc nuối: Tự do tài chính hay như cuốn giáo trình vậy. Nhưng sao lại phát số cuối? Liệu chương trình có tiếp tục không?



Chương trình chưa có thông tin về mùa 2 sẽ tiếp tục như thế nào. Nhưng với rất nhiều chuyên gia, tự do tài chính là một hành trình mà ngay cả khi tới nơi, người sẽ không dừng lại tại đây. Vì thế, khi MoneyTalk 2022 hoàn thành sứ mệnh của một cuốn giáo trình đầu tiên, công chúng vẫn tin rằng sẽ có nhiều cuốn giáo trình MoneyTalk mới thú vị hơn, “đời” hơn, thực tế hơn trong thời gian tới.