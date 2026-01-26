Từ giờ đến Rằm tháng 12 âm có 4 con giáp gặp thời đổi vận, phúc lộc song hành, giàu có viên mãn

Giai đoạn từ nay (Mùng 7 tháng Chạp) đến ngày Rằm tháng Chạp, tức tháng 12 âm lịch năm Ất Tỵ (tức từ ngày 25/01 đến hết ngày 01/02/2026 Dương lịch), là thời điểm hội tụ các cát tinh mạnh nhất của năm.

Tử vi học có nói, trong giai đoạn này sẽ có 4 con giáp gặp thời đổi vận, đón nhận "phúc lộc song hành" rực rỡ nhất. Hãy xem bạn có nằm trong số các con giáp này cũng như cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp nhé.

1. Con giáp tuổi Dậu: Tam Hợp hóa cát - Tiền tài vô đối

Trong tháng Chạp (tháng Sửu) của năm Tỵ, tuổi Dậu hoàn thiện bộ khung Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu). Đây là thời điểm bản mệnh bước vào giai đoạn hoàng kim nhất và từ giờ đến Rằm tháng Chạp là lúc con giáp tuổi Dậu nên biết cách tận dụng cơ hội để gặt hái nhiều thành quả nhất nhé.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình: Mọi dự án bị đình trệ từ đầu năm nay bỗng chốc hanh thông. Bản mệnh sẽ nhận được những khoản quyết toán lớn, thưởng cuối năm vượt mong đợi hoặc lợi nhuận "khủng" từ đầu tư.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Dậu hãy quyết đoán chốt các thương vụ lớn trước ngày Rằm. Đặt một chậu Cây Thiết Mộc Lan ở hướng Tây hoặc Tây Bắc của phòng khách để kích hoạt năng lượng "Phát tài" và giữ chân tài lộc trong nhà.

2. Con giáp tuổi Tý: Lục Hợp Quý Nhân - Sự nghiệp thăng hoa

Tháng Chạp là tháng Lục Hợp với tuổi Tý (Tý - Sửu hợp), giúp bản mệnh đổi vận một cách ngoạn mục, tình tiền viên mãn. Do đó, con giáp tuổi Tý hãy biết vận dụng trí thông minh, sự linh hoạt và khéo léo của mình để thu về những thành tựu lớn nhé.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình: Bản mệnh gặp được Quý nhân chỉ đường dẫn lối, giúp hóa giải mọi khó khăn tài chính trước đó. Nhờ khả năng nắm bắt xu hướng, đi tắt đón đầu của mình mà thu nhập của con giáp này sẽ tăng mạnh, đồng thời xuất hiện nhiều cơ hội kiếm tiền mới cực kỳ triển vọng cho năm 2026.

- Cách tối ưu tài lộc: Tích cực tham gia các buổi tiệc tất niên vì cơ hội "vàng" thường đến từ các cuộc trò chuyện xã giao. Nên trồng một chậu Cây Lan Ý tại bàn làm việc để thu hút thêm cát khí và lọc sạch năng lượng tiêu cực.

3. Con giáp tuổi Sửu: Thái Tuế tương hợp - Lộc lá đầy nhà

Là tháng bản mệnh nhưng lại nằm trong cục diện Tam Hợp năm, tuổi Sửu chính là con giáp "chủ nhà" đón nhận phúc lộc dồi dào bậc nhất từ nay đến Rằm tháng Chạp. Hãy tiếp tục phát huy những ưu điểm của mình và làm tốt nhất những gì có thể, tuổi Sửu sẽ bất ngờ với thành quả mà họ đạt được.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình: Sự kiên trì của bản mệnh này trong suốt năm qua được đền đáp bằng khối tài sản đáng mơ ước. Những người kinh doanh bất động sản hoặc hàng hóa Tết sẽ có giai đoạn "chốt đơn" mỏi tay, tiền bạc chảy vào két liên tục.

- Cách tối ưu tài lộc: Con giáp tuổi Sửu hãy dành thời gian dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, đặc biệt là khu vực cửa chính. Tuyệt đối tránh để các loại cây héo úa trước cổng nhà nhằm đảm bảo dòng sinh khí được lưu thông tốt nhất.

4. Con giáp tuổi Thân: Cát tinh chiếu mệnh - May mắn bất ngờ

Dưới sự soi chiếu của sao Thiên Tài, tuổi Thân sẽ là con giáp gặp được những vận may "từ trên trời rơi xuống" trong giai đoạn nước rút này. Hãy lên kế hoạch chi tiêu và đầu tư hợp lý để nhân đôi vận may đến với mình nhé.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình: Bản mệnh dễ có những nguồn thu bất ngờ như trúng thưởng, quà tặng từ người thân phương xa hoặc đòi được nợ cũ thành công. Trực giác nhạy bén giúp bạn nhận ra những cơ hội đầu tư ngắn hạn sinh lời cực cao.

- Cách tối ưu tài lộc: Hãy tin vào trực giác nhưng cần kiểm tra kỹ các thông tin pháp lý. Để tâm trí luôn sắc bén, hãy đặt một chậu Cây Hương Thảo trên bàn làm việc, mùi hương tự nhiên sẽ giúp bạn giảm stress và thu hút vận đỏ.

* Lời khuyên chung: Để chuẩn bị đón Rằm tháng Chạp viên mãn, cả 4 con giáp nói trên nên thường xuyên xông nhà bằng tinh dầu sả để thanh lọc không gian, xua tan áp lực, giúp tinh thần thêm minh mẫn và thu hút cát khí.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.