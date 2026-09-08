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Tử hình Nguyễn Đình Chiến sinh năm 1990

| | Xã hội

Mua bán hơn 4,3kg ma túy cùng đồng bọn, Nguyễn Đình Chiến sinh năm 1990 lĩnh án tử hình.

Ngày 7/9, báo Dân Trí đưa tin Tòa án nhân dân thành phố Huế đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với 5 bị cáo trong đường dây "Mua bán trái phép chất ma túy" quy mô lớn hoạt động trên địa bàn.

Các đối tượng bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Đình Chiến (SN 1990, kẻ cầm đầu), Hồ Văn Thanh Hưng (SN 1974), Nguyễn Thanh Giàu (SN 1990), Trần Ngọc Mẫn (SN 1981) — cùng thường trú tại TP Huế, và Lê Thị Tám (SN 1996, ngụ tại tỉnh Quảng Trị).

Căn cứ vào tính chất đặc biệt nguy hiểm của hành vi phạm tội cùng khối lượng tang vật rất lớn, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Chiến mức án cao nhất: tử hình. Đồng phạm đắc lực của Chiến là Hồ Văn Thanh Hưng nhận mức án tù chung thân. Ba bị cáo còn lại chịu các mức án nghiêm khắc gồm: Trần Ngọc Mẫn 8 năm tù, Nguyễn Thanh Giàu 9 năm tù và Lê Thị Tám 6 năm tù cùng về tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy".

VTC News dẫn thông tin từ hồ sơ vụ án xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến ngày 4/9/2025, Nguyễn Đình Chiến đã nhiều lần móc nối, tổ chức mạng lưới cung ứng trái phép các chất ma túy phức tạp gồm Methamphetamine, MDMA (thuốc lắc), Ketamine và Heroine trên địa bàn TP Huế, với tổng khối lượng xác định lên tới hơn 4,378 kg.

Nhằm mở rộng mạng lưới phân phối và che giấu danh tính, từ tháng 7/2025, Chiến thuê Hồ Văn Thanh Hưng làm "tay chân" chuyên trách nhận hàng và trực tiếp đi giao cho các mối mua lẻ. Với vai trò đồng phạm thực hành giúp sức đắc lực cho Chiến, Hưng phải chịu trách nhiệm hình sự độc lập về khối lượng ma túy tham gia giao dịch lên đến hơn 4,358 kg.

Bên cạnh mắt xích thân tín Hưng, Chiến còn cung cấp ma túy cho nhiều nhánh bán lẻ khác:

Nguyễn Thanh Giàu: Trong tháng 9/2025, Giàu nhiều lần gom "hàng" từ Chiến vừa để bản thân thỏa mãn cơn nghiện, vừa chia nhỏ bán kiếm lời. Thời điểm bị lực lượng chức năng bắt quả tang, cơ quan công an thu giữ hơn 18 g ma túy tổng hợp các loại.

Cặp đôi Lê Thị Tám và Trần Ngọc Mẫn: Từ tháng 7/2024 kéo dài đến ngày 4/9/2025, Tám và Mẫn liên tục mua ma túy từ đường dây của Chiến để đưa ra thị trường tiêu thụ. Khi bị bắt giữ, tang vật thu được là hơn 1,2 g Methamphetamine. Quá trình phạm tội xác định Tám giữ vai trò khởi xướng, chủ đạo còn Mẫn là người trực tiếp thực hành.

Đánh giá toàn diện vụ án, HĐXX nhận định hành vi của nhóm đối tượng, đặc biệt là Nguyễn Đình Chiến và Hồ Văn Thanh Hưng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tiếp tay reo rắc "cái chết trắng" ra cộng đồng.

Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng cộm cán trong đường dây này đều mang lý lịch tư pháp bất hảo. Bản án Tòa án nhân dân thành phố Huế vừa tuyên tiếp tục khẳng định tinh thần không khoan nhượng của pháp luật đối với tội phạm ma túy.

Theo Chi Chi (Tổng hợp)

Phụ Nữ Mới

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