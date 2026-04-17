Từ năm 2026, thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp dưới 15 điểm không đủ điều kiện xét tuyển đại học

Minh Ánh | 17-04-2026 - 20:28 PM | Sống

Theo đó, quy chế Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm nay quy định rằng, phương thức xét tuyển đại học dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và phải đáp ứng điều kiện tối thiểu về tổng điểm 3 môn tốt nghiệp.

Từ năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thí sinh muốn xét tuyển đại học bằng phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết hợp phải đạt tổng điểm 3 môn thi từ 15,00 điểm trở lên (thang điểm 30). Đây là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tối thiểu áp dụng trên toàn quốc, không phân biệt phương thức xét tuyển. Thắc mắc về vấn đề này, thí sinh Trần Văn Tình đặt câu hỏi gửi tới Cổng Thông tin Chính phủ như sau: Tôi xin hỏi, theo quy định mới, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp 3 môn mới đủ điều kiện xét tuyển đại học, vậy quy định này được hiểu cụ thể như thế nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo điểm 3 Điều 6 Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng tại Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15/2/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

"Nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026; quy định này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT và thí sinh quy định tại khoản 1, khoản 2 (điểm a, c, d, đ), khoản 3, khoản 4 Điều 8 của Quy chế này".

Có thể hiểu đây là điều kiện tuyệt đối (nguồn tuyển) áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp từ năm 2026 trở đi để đủ điều kiện xét tuyển vào đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp (hoặc Toán, Văn và một môn khác) đạt 15,00 điểm. Nếu tổng điểm 3 môn dưới 15,00 điểm (thang 30), thí sinh không đủ điều kiện nguồn tuyển để xét.

Thi ĐH đạt Á khoa toàn quốc nhưng vẫn bị đánh trượt, nữ sinh 20 tuổi kiện Sở Giáo dục và đòi bồi thường 3.000 đồng

