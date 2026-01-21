Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ nào trong tiếng Việt vừa ăn ngon, vừa đánh đau? - HSG Quốc gia cũng không biết!

21-01-2026 - 14:18 PM | Sống

Bạn có làm được?

Tiếng Việt phong phú, đẹp đẽ nhưng cũng đầy thách thức. Chỉ một từ thôi, đặt vào ngữ cảnh khác, giọng điệu khác, thậm chí chỉ đổi cách nhấn, nghĩa đã rẽ sang một hướng hoàn toàn mới. Có những từ nghe lên rất hiền, rất đời thường, nhưng khi xoay góc nhìn, nó lại khiến người ta… giật mình. Vì thế mới có những câu hỏi tưởng đùa mà hóa ra không hề dễ, chẳng hạn như: " Từ nào trong tiếng Việt vừa mang nghĩa 'ăn ngon', lại vừa mang nghĩa 'đánh đau'?".

Câu đố này từng khiến không ít người vò đầu bứt tai. Người thì đoán "đòn", vì đòn đau thì khỏi nói, nhưng ăn đòn đâu có ngon. Người lại nghĩ đến "cú", "cú đấm", "cú đánh", rồi cố lái sang chuyện "cú ăn đêm", nghe đã thấy gượng.

Lại có đáp án nghe rất sáng tạo, rất thông minh, nhưng khi soi kỹ thì thiếu mất một vế nghĩa, hoặc chỉ đúng trong cách chơi chữ cá nhân. Câu đố cứ thế trôi trên mạng, ai cũng thấy hay, mà đáp án thì vẫn… sai sai.

Cho đến khi đáp án chính thức được đưa ra, nhiều người mới bật cười vì hóa ra nó quen thuộc đến không ngờ.

Từ nào trong tiếng Việt vừa ăn ngon, vừa đánh đau? - HSG Quốc gia cũng không biết!- Ảnh 1.

Bạn có làm được câu hỏi này?

Đáp án chính là "roi" đó, bạn có đoán được không?

Roi, trước hết, là một loại quả rất quen với người Việt. Miền Nam gọi là trái mận , miền Trung lại quen miệng gọi là đào . Ngoài ra, quả roi còn có nhiều tên gọi dân dã khác như doi, gioi, bòng bòng, bồng bồng, roi hoa trắng . Quả roi có thịt xốp, mọng nước, vị ngọt thanh mát, ăn vào rất đã, đặc biệt trong những ngày nóng. Tùy giống cây, roi có thể không hạt hoặc có nhiều hạt, màu sắc thì đa dạng từ hồng nhạt, hồng đậm, đỏ cho tới xanh hay trắng sữa.

Nhưng cũng chính từ "roi" ấy, khi bước sang nghĩa khác, lại mang sắc thái hoàn toàn đối lập, đó là... roi vọt , thứ gắn với sự đau rát, răn đe, thậm chí ám ảnh trong ký ức tuổi thơ của không ít người.

Vậy đấy, chỉ một từ, vừa gợi vị ngọt mát đầu lưỡi, vừa gợi cảm giác nhói buốt trên da. Đó chính là cái hay, cái "xoắn não" rất riêng của tiếng Việt!

Từ tiếng Việt nào có 1000 dấu nặng? - 99,99% người đã trời lời sai!

Theo Đông

Thanh niên Việt

tiếng Việt

