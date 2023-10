Từ nay đến hết 2023, Biển Đông có thể đón 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Mùa đông năm 2023-2024 cũng được dự báo ấm hơn trung bình nhiều năm với nhiệt độ trung bình trên toàn quốc từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024 phổ biến cao hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm.

Không khí lạnh có thể hoạt động yếu hơn; rét đậm, rét hại khả năng xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Biển Đông có thể xuất hiện 2-3 cơn bão từ nay đến cuối năm 2023. (Ảnh minh hoạ)

Trong 3 tháng tới, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục tác động đến thời tiết các tỉnh Trung Bộ. Do vậy, khu vực này còn nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra dự báo tổng lượng mưa tại các khu vực trong giai đoạn từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024 so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cụ thể: Bắc Bộ: Từ tháng 11-12/2023 phổ biến cao hơn từ 10-20%. Tháng 01/2024 phổ biến 20-40 mm (ở mức cao hơn từ 5-15 mm).

Trung Bộ: Tháng 11/2023, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 10-20%, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cao hơn từ 10-30%.

Tháng 12/2023, Bắc Trung Bộ cao hơn 20-40%, Trung và Nam Trung Bộ mức xấp xỉ. Tháng 1/2024, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-60 mm, phía Nam Nghệ An-Quảng Nam phổ biến từ 60-150 mm (cao hơn từ 5-20 mm, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận phổ biến thấp hơn từ 5-15 mm).

Tây Nguyên và Nam Bộ: Tháng 11-12/2023, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ, trong đó tháng 12/2023, Tây Nguyên ở mức thấp hơn từ 5-15%. Tháng 1/2024, khu vực này phổ biến ít mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 5-15 mm.

Lưu vực sông Mê Công: Khu vực thượng lưu, tổng lượng mưa tháng 11/2023 phổ biến cao hơn từ 10-20%; tháng 12/2023 và tháng 1/2024 phổ biến cao hơn từ 20-50%.

Khu vực trung lưu, tổng lượng mưa tháng 12-1/2024 phổ biến ở cao hơn từ 5-35%. Khu vực hạ lưu, từ tháng 11/2023, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 5-10%, tháng 12/2023 và tháng 1/2024 ở mức xấp xỉ.

Người dân trên cả nước cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa, từ nửa cuối tháng 10 và tháng 11/2023.

Dự báo xu thế khí tượng trong 3 tháng tiếp theo (từ tháng 2-4/2024), cơ quan khí tượng cho biết, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Thời kỳ này, số ngày rét đậm, rét hại có thể ít hơn và các đợt rét đậm, rét hại xu hướng không kéo dài; nhiệt độ trung bình trên hầu khắp toàn quốc cũng ở mức cao hơn 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo tình trạng khô hạn kéo dài trong các tháng mùa khô năm 2024 tại Tây Nguyên và Nam Bộ khi các tháng đầu năm 2024 khu vực này được dự báo ít mưa.

Cụ thể, tổng lượng mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ tháng 2-3/2024 từ 5-15 mm, riêng tháng 3/2023 phổ biến 15-30 mm (thấp hơn trung bình nhiều năm). Tháng 4/2024, tổng lượng mưa tại đây phổ biến từ 30-100 mm (thấp hơn 15-30 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ).