Từ này đến hết tháng 5, 5 con giáp này làm đâu trúng đó, "đón mưa tài lộc", đếm tiền mỏi tay

Từ cuối tháng 4 đến hết tháng 5/2026, chu kỳ giao thoa giữa tháng Nhâm Thìn và tháng Quý Tỵ âm lịch tạo nên một trường năng lượng đặc biệt hiếm gặp. Đây là thời điểm "song Hỏa" của năm Bính Ngọ - khi Hỏa năm và Hỏa tháng cộng hưởng hình thành vòng sinh khí thuận chiều: Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh tài lộc.

Các cát tinh như Thiên Tài, Thiên Đức, Kim Ngân và Thiên Hỷ lần lượt chiếu mệnh nhiều con giáp, tạo nên "thời kỳ vàng son" cho sự bùng nổ vận may. Theo phân tích tử vi phương Đông, 5 con giáp sau đây sẽ được hưởng lợi rõ rệt nhất trong giai đoạn này.

Tuổi Dần (Hổ) – Vận may đỉnh cao, tài lộc tứ phương đổ về

Người tuổi Dần bước vào giai đoạn cực thịnh nhờ "Tam Hợp Hỏa Trận" giữa năm Ngọ và tháng Tỵ. Cát tinh Kim Ngân và Thiên Hỷ chiếu mệnh, kích hoạt dòng tài lộc bất ngờ liên tục. Đây được nhận định là con giáp có vận may tổng thể cao nhất trong giai đoạn này.

Điểm nổi bật:

Tài lộc: Thu nhập chính tăng trưởng ổn định; tiền bất ngờ, thưởng dự án và cơ hội đầu tư sinh lời cao xuất hiện dồn dập. Những tài sản nhàn rỗi có thể chuyển hóa thành dòng tiền mặt hiệu quả

Sự nghiệp: Khả năng lãnh đạo được phát huy, nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân; doanh nhân mở ra kênh hợp tác mới chất lượng cao, nhân viên có cơ hội thăng chức, tăng lương rõ rệt

Tình cảm & sức khỏe: Người độc thân dễ gặp duyên, người có đôi có thể đón tin vui như đính hôn hoặc con cái. Sức khỏe dồi dào, tinh thần hưng phấn

Mẹo vận dụng: Màu sắc may mắn là xanh lá, cam và đỏ; hướng tốt lành là Đông Bắc, Đông Nam và Nam. Nên mặc trang phục gam màu này, di chuyển theo hướng tốt để khai thông trường năng lượng. Có thể tham gia xổ số số tiền nhỏ và đầu tư đều đặn, song cần tránh tham lam - khi có lợi nhuận nên chốt kịp thời.

Tuổi Mùi (Dê) – Hồi sinh rực rỡ sau giai đoạn trở ngại

Sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi xung Thái Tuế ở đầu năm, tháng này người tuổi Mùi được "Ngũ Vi Lưu Hà" của Thái Tuế bảo hộ, kết hợp với khí Thủy-Hỏa tháng Quý Tỵ thuận chiều. Vận may quý nhân dồi dào, vận xui được hóa giải hoàn toàn, những điều tốt lành bắt đầu đến liên tiếp.

Điểm nổi bật:

Tài lộc: Thu nhập thường xuyên tăng đều, tiền bất ngờ và cổ tức xuất hiện liên tục; cơ hội trúng giải thưởng lớn rất khả quan

Sự nghiệp: Khả năng kết nối liên phòng ban và mở rộng đối tác bên ngoài diễn ra thuận lợi; các dự án bị trì hoãn trước đây có cơ hội được thúc đẩy thành công; quý nhân tập hợp từ mọi hướng

Tình cảm & gia đình: Người độc thân có cơ hội gặp người phù hợp; người có đôi hòa thuận và có thể đón tin vui như đính hôn, kết hôn. Gia đình thuận hòa, người thân hỗ trợ tích cực

Mẹo vận dụng: Màu sắc may mắn là vàng, nâu và đỏ; hướng tốt lành là Tây Nam và Nam. Đeo dây đỏ để tăng cường vận may. Nên chủ động duy trì mạng lưới quan hệ, nắm bắt cơ hội hợp tác và kiếm lợi nhuận bất ngờ - đồng thời có kế hoạch bảo vệ tài sản rõ ràng.

Tuổi Tỵ (Rắn) – Trí tuệ và cơ hội song hành, sự nghiệp bứt tốc

Người tuổi Tỵ được hưởng lợi trực tiếp từ Hỏa Trận tháng Quý Tỵ - cùng địa chi tạo nên bán hợp với Bính Ngọ. Cát tinh Văn Xương và Thiên Tài chiếu mệnh, giúp trí tuệ sắc bén, nhạy cảm với cơ hội và năng lượng trường thông suốt.

Điểm nổi bật:

Tài lộc: Thu nhập chuyên môn tăng nhờ kỹ năng chuyên sâu - có thể đảm nhận thêm dự án lương cao, phí tư vấn hoặc đơn hàng freelance. Tài lộc bất ngờ đến từ các khoảng trống thị trường và các khoản đầu tư nhỏ có lợi nhuận tốt

Sự nghiệp: Ý tưởng sáng tạo và năng lực lập kế hoạch được cấp trên ghi nhận; cơ hội khám phá lĩnh vực mới, bứt phá khỏi vùng an toàn và thăng tiến liên tục

Tình cảm & sức khỏe: Người độc thân trở nên thu hút hơn, dễ được chú ý và tìm được duyên lành. Người có đôi có cuộc sống ấm áp, ổn định. Sức khỏe và tâm lý tốt, hỗ trợ duy trì vận may

Mẹo vận dụng: Màu sắc may mắn là đỏ, tím và đen; hướng tốt lành là Tây Nam và Tây. Đeo thạch anh tím hoặc đá obsidian để điều hòa năng lượng. Nên tận dụng sự nhạy bén của bản thân để nắm bắt cơ hội đầu tư. Tuy nhiên cần phân tán rủi ro, tránh "all-in" một kênh duy nhất.

Tuổi Hợi (Lợn) – Âm thầm tích lũy, phúc lộc dồi dào

Cốt lõi bùng phát: Người tuổi Hợi hưởng lợi từ thế Thủy-Hỏa tương sinh của tháng Quý Tỵ. Cặp cát tinh đặc biệt "Sao may mắn + Thiên Kho" đồng thời chiếu mệnh, hóa giải tắc nghẽn năng lượng từ đầu năm và khai thông dòng chảy tài lộc liên tục. Dù không phô trương nhưng thành công đến chắc chắn và bền vững.

Điểm nổi bật:

Tài lộc: Thu nhập chính ổn định, được lãnh đạo và khách hàng ghi nhận; thu nhập phụ từ thanh lý tài sản nhàn rỗi, quản lý tài chính quy mô nhỏ và tiền thưởng bất ngờ. Cơ hội trúng thưởng hoặc nhận ưu đãi đặc biệt từ đối tác khá cao

Sự nghiệp: Hiệu quả công việc cải thiện rõ rệt, ít mâu thuẫn nội bộ; uy tín và quan hệ tích lũy trước đây bắt đầu cho quả. Người kinh doanh nhận được giới thiệu chất lượng từ khách hàng cũ

Tình cảm & gia đình: Người độc thân dễ gặp duyên qua giao tiếp và hợp tác xã hội. Người có đôi gia đình ấm áp, có thể đón thêm niềm vui lớn trong nhà. Sức khỏe ổn định, tâm trạng thoải mái

Mẹo vận dụng: Màu sắc may mắn là xanh lam, đen và trắng; hướng tốt lành là Nam và Đông Nam. Duy trì quan hệ xã hội tốt, giữ tâm lý bình tĩnh. Có thể tham gia xổ số nhỏ, đồng thời lập kế hoạch tài chính rõ ràng để bảo vệ tài sản đã tích lũy.

Tuổi Thìn (Rồng) – Quý nhân phù trợ, tài sản tích lũy được hiện thực hóa

Năng lượng Hỏa của tháng Quý Tỵ sinh Thổ bản mệnh Thìn - tạo thế "mẫu tử tương sinh". Cát tinh Thiên Đức bảo hộ, vận may quý nhân luôn trực tuyến, trường năng lượng ổn định và suôn sẻ sau giai đoạn tích lũy dài.

Điểm nổi bật:

Tài lộc: Tài sản tích lũy nhiều năm bắt đầu được hiện thực hóa tập trung trong giai đoạn này; lợi nhuận đầu tư và tiền thưởng bất ngờ dồi dào. Người làm hệ thống, kỹ thuật hoặc vị trí ổn định sẽ thấy lương và phúc lợi tăng đều

Sự nghiệp: Sau thời gian âm thầm tích lũy, đây là lúc bứt phá. Quý nhân hỗ trợ nguồn lực và định hướng khi gặp khó khăn; các dự án mới được triển khai đều đặn; hành động khiêm tốn nhưng hiệu quả giúp được cấp trên ghi nhận

Tình cảm & sức khỏe: Người độc thân có thể gặp người khác giới chân thành, tin cậy. Người có đôi giải quyết được mâu thuẫn tồn đọng, mối quan hệ ổn định hơn. Lưu ý chăm sóc tỳ vị và tiêu hóa trong giai đoạn này

Mẹo vận dụng: Màu sắc may mắn là vàng, nâu và đen; hướng tốt lành là Đông Bắc và Tây Nam. Có thể đặt vật phẩm phong thủy thu hút tài lộc, tận dụng tốt vận quý nhân, nắm bắt thời điểm chốt lời đầu tư và tham gia xổ số hợp lý.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm. Mọi thành công thực sự đều đến từ sự nỗ lực, chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chủ động của mỗi cá nhân.