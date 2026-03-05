Từ nay nhiều quán bao shipper máy lạnh, sạc pin miễn phí khiến hàng triệu người ấm lòng

Nghề shipper từ lâu đã quen thuộc với hình ảnh những người tài xế dầm mưa dãi nắng rong ruổi khắp các ngõ ngách. Giữa thời tiết khắc nghiệt việc phải đứng chờ đợi món ăn ngoài vỉa hè hay dưới lòng đường là công việc thường trực của các anh em. Thấu hiểu nỗi vất vả đó, hàng loạt hàng quán quyết định quy hoạch lại không gian trích ra những góc nhỏ tiện nghi nhất để làm trạm dừng chân tiếp sức cho shipper. Thay vì để người giao hàng đứng đợi bên ngoài, họ giờ đây có thể bước vào trong tận hưởng không gian mát mẻ và sử dụng vô số tiện ích trong khi chờ món.

Điển hình cho trào lưu ấm áp này là câu chuyện về một ông chủ thuộc thế hệ 8X tại Hà Nội. Từng có quãng thời gian mưu sinh bằng nghề chở khách và giao hàng nên anh thấu hiểu tận cùng nỗi nhọc nhằn của công việc này. Tại quán ăn của mình anh đã treo một tấm bảng thông báo với những đặc quyền vô cùng tâm lý.

Hình ảnh ấm lòng của một quán nước ở Hà Nội

Bất cứ khi nào quán còn chỗ trống shipper hoàn toàn có thể vào trong ngồi nghỉ ngơi thoải mái sử dụng điều hòa quạt mát nước lọc nhà vệ sinh và các ổ cắm sạc điện thoại hoàn toàn miễn phí. Quán chỉ lưu ý một điều nhỏ là mọi người dựng xe gọn gàng và giữ gìn vệ sinh chung. Ngoài ra những hôm trời đổ mưa bất chợt, quán còn chu đáo chuẩn bị sẵn áo mưa để tặng cho những ai lỡ quên mang theo. Dù quán vẫn có chính sách hỗ trợ khi khách hủy đơn nhưng ưu tiên hàng đầu mà ông chủ này hướng tới vẫn là lo cho tài xế một chỗ trú mưa nắng đàng hoàng.

Không chỉ các quán ăn nhỏ lẻ mà nhiều thương hiệu đồ uống lớn cũng đang rục rịch thay đổi để mang lại không gian thân thiện hơn cho người vận chuyển. Thương hiệu Japanit Matcha and Coffee House là một minh chứng rõ nét cho sự tinh tế và thấu hiểu. Trên tấm bảng thông báo đặt ngay ngắn tại quầy quán đã ghi rõ lời nhắn nhủ vô cùng ấm áp.

Bảng thông báo dành cho shipper của quán

Theo đó nếu các anh em tài xế cảm thấy khát nước hay mệt mỏi thì cứ thoải mái lên tiếng nhân viên sẽ lập tức pha tặng một ly trà tắc hoặc trà chanh mát lạnh để giải nhiệt hoàn toàn miễn phí. Quán còn cực kỳ tâm lý khi dặn dò shipper cứ an tâm ngồi nghỉ ngơi uống nước trong lúc chờ đợi nhân viên pha chế để đảm bảo chất lượng thức uống tốt nhất. Đáng quý hơn nữa với những đơn hàng lớn cồng kềnh từ tám món trở lên quán còn chủ động trích quỹ hỗ trợ thêm mười lăm ngàn đồng cho mỗi người vận chuyển như một lời động viên và cảm ơn chân thành.

Tại một quán ăn ở khu vực Thủ Đức cũ, một nữ chủ quán luôn tự động chuẩn bị sẵn nước uống mát lạnh để trao tận tay từng người khi họ ghé lấy đồ. Hay như tiệm Bún bò 5T (Quận 4 cũ) lại ghi điểm tuyệt đối khi in hẳn lên bảng giá chính sách giảm thẳng 20% cho tất cả các anh em giao hàng ghé ăn nạp năng lượng. Quán ăn Maika cũng là một địa chỉ quen thuộc luôn mở rộng cửa không gian quán chào đón và có khu vực riêng cho tài xế trong lúc chờ đợi những phần ăn nóng hổi.

Nhiều hàng quán bố trí ghế, chỗ cắm sạc điện thoại cho shipper khi chờ đợi. Ảnh: Trần Đạt

Thậm chí, một số quán còn chuẩn bị cả khu vực giải trí cho shipper

Những trạm sạc năng lượng giữa đời thường này tuy không mang quá nhiều giá trị vật chất to tát nhưng lại chứa đựng tình cảm vô giá. Việc một chủ quán sẵn sàng chia sẻ không gian máy lạnh hay nguồn điện sạc pin cho người giao hàng đã thổi một luồng gió mới vào văn hóa kinh doanh văn minh. Khách hàng ngày nay cũng cực kỳ tinh ý khi liên tục lan truyền hình ảnh đẹp và rủ nhau đến ủng hộ những tọa độ kinh doanh tử tế này. Chắc chắn rằng khi sự quan tâm được trao đi thì những cuốc xe mưu sinh sẽ trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn rất nhiều.