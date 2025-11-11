Từ ngày 10/2/2026, nút Like và Comment của Facebook bị "khai tử"

Ra mắt vào năm 2010, các plugin Like và Comment của Facebook đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu của "web 2.0". Chúng xuất hiện trên hầu hết mọi trang tin tức, blog cá nhân và cửa hàng điện tử, đóng vai trò như một cầu nối traffic cực kỳ hiệu quả. Vào thời kỳ hoàng kim, nút "Like" chính là thước đo phổ biến nhất cho sức ảnh hưởng trực tuyến, giúp các trang web tăng mạnh lượng truy cập nhờ khả năng chia sẻ nhanh bài viết về nền tảng Facebook.

Nút "Like" (Thích) và "Comment" (Bình luận) trên các trang web ngoài Facebook sẽ bị xóa từ ngày 10/2/2026

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, Meta cho biết sẽ ngừng hỗ trợ hai plugin mạng xã hội nổi tiếng nhất của Facebook - nút "Like" (Thích) và "Comment" (Bình luận) trên các trang web của bên thứ ba từ ngày 10/2/2026. Việc khai tử các nút này là một bước đi "tự nhiên" và tất yếu trong quá trình phát triển. "Các plugin này phản ánh một thời kỳ cũ của phát triển web và việc sử dụng chúng đã giảm mạnh khi môi trường số thay đổi," Meta viết.

Sự thay đổi này cũng phản ánh sự dịch chuyển chiến lược lớn bên trong Meta. Vai trò của nền tảng Facebook cốt lõi đã thu hẹp đáng kể trong hệ sinh thái chung. Công ty giờ đây tập trung nguồn lực nhiều hơn vào các nền tảng tăng trưởng mạnh như Instagram, Threads và các dự án tham vọng về AI cũng như metaverse, thay vì phụ thuộc vào một mạng xã hội đơn lẻ.

Đối với các quản trị viên website (webmaster), Meta khẳng định họ không cần thực hiện bất kỳ hành động bắt buộc nào. Khi đến thời hạn tháng 2/2026, các nút "Like" và "Comment" sẽ tự động ngừng hiển thị mà không gây ảnh hưởng gì đến chức năng của trang. Meta giải thích rõ: "Đây không phải là thay đổi phá vỡ hệ thống. Các plugin chỉ ngừng hiển thị và sẽ không tạo ra lỗi hay ảnh hưởng đến chức năng chính của trang web."

Mặc dù vậy, những ai muốn giữ giao diện trang web gọn gàng hơn có thể tự chủ động xóa mã nhúng plugin khỏi mã nguồn của mình trước thời điểm trên.

Động thái này là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc tổng thể nền tảng dành cho lập trình viên của Meta. Công ty cho biết họ đang tập trung vào việc xây dựng những công cụ mới, mang lại giá trị thực tiễn hơn cho doanh nghiệp và các nhà phát triển, đồng thời dồn lực đầu tư cho các công nghệ của tương lai. Việc từ bỏ hai biểu tượng Like và Comment huyền thoại đánh dấu một bước ngoặt, cho thấy Meta sẵn sàng rũ bỏ những di sản từng làm nên tên tuổi Facebook để hướng đến một nền tảng hiện đại và đa chiều hơn.

Khả Văn