Từ ngày 15/9, tất cả người dân sử dụng mạng di động lưu ý quan trọng này

Theo thông tin từ Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15/9/2026, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam sẽ chính thức tắt sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc. Như vậy, sau ngày 15/9/2026 toàn bộ các trạm thu phát sóng thông tin di động công nghệ 2G (BTS 2G) trên toàn quốc sẽ ngừng hoạt động. Sau thời điểm ngừng hoạt động mạng 2G, các thuê bao sử dụng điện thoại không hỗ trợ VoLTE hoặc SIM không hỗ trợ 4G/5G sẽ không thể thực hiện cuộc gọi thoại và nhắn tin SMS trên mạng di động.

Việc ngừng hoạt động mạng thông tin di động công nghệ 2G là chủ trương của Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm: Sử dụng hiệu quả tài nguyên tần số vô tuyến điện; Chuyển đổi sang các công nghệ tiên tiến như 4G và 5G; Nâng cao chất lượng dịch vụ thoại và dữ liệu; Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

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Việc loại bỏ mạng thế hệ cũ này nằm trong xu hướng tất yếu của toàn cầu, đánh dấu bước hoàn tất của quá trình hiện đại hóa hạ tầng viễn thông, tạo nền tảng vững chắc cho các dịch vụ số và nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh quốc phòng và thông tin liên lạc thông suốt, mạng 2G vẫn tiếp tục được duy trì tại những vùng đặc biệt như khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK.

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà cung cấp thiết bị di động toàn cầu (GSA), tính đến ngày 30/6/2026, đã có tới 313 mạng 2G và 3G đã, đang và được lên kế hoạch tắt sóng tại 89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Xu hướng này tăng trưởng rất nhanh, từ mức 254 mạng vào cuối năm 2024 lên 303 mạng vào tháng 12/2025.Trong tổng số 313 mạng nói trên, hiện tại đã có 158 mạng hoàn tất việc tắt sóng hoàn toàn, 119 mạng đã có kế hoạch cụ thể và 36 mạng đang trong quá trình thực hiện. Điều này chứng minh việc hiện đại hóa hạ tầng di động đang là mục tiêu cốt lõi của các nhà khai thác viễn thông toàn cầu.

Theo Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tốc độ tắt sóng mạng 2G đang diễn ra chậm hơn đáng kể so với mạng 3G. GSA ghi nhận chỉ mới có 139 nhà mạng tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ hoàn tất hoặc công bố kế hoạch tắt sóng 2G (trong đó có 56 nhà mạng tắt hoàn toàn). Trong khi đó, con số này ở mạng 3G lên tới 174 nhà mạng tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 102 nhà mạng đã hoàn tất tắt sóng. Sở dĩ 2G tồn tại lâu hơn là do công nghệ này vẫn tiếp tục được sử dụng cho nhiều thiết bị có yêu cầu dữ liệu thấp, đặc biệt là hình thức kết nối máy tới máy (M2M), Internet vạn vật (IoT), hệ thống báo động và một số thiết bị công nghiệp tự động trao đổi dữ liệu

Việc tắt sóng mạng di động thế hệ cũ cho phép các nhà mạng giải phóng và tái sử dụng nguồn băng tần vô tuyến quý giá này cho mạng 4G/LTE và 5G. Đây là bước chuyển quan trọng giúp nâng cao hiệu quả khai thác phổ tần mà không cần phải mở thêm các băng tần mới.

Đến ngày 15/9/2026, toàn bộ các trạm BTS công nghệ 2G trên phạm vi cả nước sẽ ngừng hoạt động. Sau ngày 15/9/2026, các thuê bao sau đây sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc tắt sóng 2G:

+ Thuê bao sử dụng điện thoại chỉ hỗ trợ 2G hoặc sử dụng SIM không hỗ trợ 4G/5G sẽ không thể gọi điện, nhắn tin SMS và sử dụng dịch vụ di động.

+ Thuê bao sử dụng điện thoại 4G nhưng chưa hỗ trợ VoLTE hoặc chưa kích hoạt VoLTE có thể không thực hiện được cuộc gọi thoại.

Để đảm bảo kết nối, người dân cần thực hiện những điều này:

- Kiểm tra điện thoại đang sử dụng có hỗ trợ VoLTE hay không.

- Kiểm tra SIM đang sử dụng đã hỗ trợ 4G/5G chưa. Nếu chưa hỗ trợ, liên hệ doanh nghiệp viễn thông để được hỗ trợ đổi SIM miễn phí (theo chính sách của từng doanh nghiệp) và tư vấn chuyển đổi thiết bị phù hợp.

- Chủ động hoàn thành việc nâng cấp, chuyển đổi điện thoại sang điện thoại có hỗ trợ VoLTE và thẻ SIM hỗ trợ 4G/5G trước ngày 15/9/2026 để không bị gián đoạn dịch vụ.

Tổng hợp