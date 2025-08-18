Từ ngày mai, một công trình hơn 12.000 tỷ đồng "xuyên núi" có 33 cây cầu của Việt Nam sẽ thông tuyến

Hầm Đèo Bụt là hạng mục quan trọng nhất của tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng. Ảnh: TTXVN

Ngày mai (19/8), cao tốc Vũng Áng - Bùng dài hơn 55 km sẽ chính thức thông xe. Tuyến cao tốc thuộc khu vực miền Trung sẽ là một trong 250 công trình, dự án được khánh thành, khởi công tại 80 điểm cầu được tổ chức vào 9h ngày 19/8, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng bắt đầu được khởi công tháng 1/2023, với tổng vốn hơn 12.540 tỷ đồng. Điểm đầu tại nút giao xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, kết nối cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Trong đó, điểm cuối tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, được đấu nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh (đã thông xe tháng 4) tại nút Phong Nha.

Cao tốc Vũng Áng – Bùng dài hơn 55 km. Trong đó, đoạn qua Hà Tĩnh dài 13 km và Quảng Trị hơn 42 km. Giai đoạn 1 của dự án quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m và có vận tốc thiết kế 80 - 90 km/h.

Dự án này do Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư và Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Công ty 484 - Công ty xây lắp 368 - Công ty 479 Hòa Bình; Công ty Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty Lizen thi công.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng xuyên qua nhiều địa hình phức tạp

Tuyến Vũng Áng – Bùng đi vào khai thác sẽ giúp kết nối thông suốt từ Hà Nội đến Quảng Trị. Ảnh: Báo XD

Tuyến cao tốc Vũng Áng – Bùng có nhiều đoạn xuyên qua những địa hình phức tạp như đồi núi hay hồ nước. Toàn tuyến hiện có 33 cầu, trong đó gồm 28 cầu trên cao tốc và 5 cầu đường ngang vượt cao tốc.

Trên tuyến cao tốc Vũng Áng – Bùng, hầm Đèo Bụt là hạng mục quan trọng nhất, với chiều dài gần 1 km, đi qua dãy núi Đồng Nang (Hà Tĩnh). Hầm này có vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Hầm đi qua dãy núi Đồng Nang, thuộc Hà Tĩnh, được thiết kế hai ống, tim hầm trái cách tim hầm phải 45 m. Hầm trái dài 716 m, hầm phải dài 840 m, chiều rộng mỗi hầm 15 m, cao 8 m.

Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, ống hầm phải theo chiều di chuyển Bắc - Nam sẽ được đưa vào khai thác trước. Vào ngày 17/7/2025, ống hầm trái đã được Bộ Xây dựng quyết định phê duyệt đầu tư hoàn chỉnh.

Hầm Đèo Bụt, hạng mục quan trọng nhất của cao tốc Vũng Áng - Bùng, do Tập đoàn Sơn Hải thi công. Ảnh: Báo XD

Ngoài ra, cao tốc Vũng Áng – Bùng còn có cầu vượt sông Gianh dài khoảng 2,8 km, thiết kế rộng 17,5 m, có 4 làn xe, với mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Đây chính là cây cầu dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam qua tỉnh Quảng Trị. Hiện tại, Cầu vượt sông Gianh cũng đã hoàn thiện và sẵn sàng thông xe.

Hiện nay, nhà thầu đang tiến hành hoàn thiện những phần việc cuối cùng như sơn kẻ vạch, lắp đặt biển báo, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng để chuẩn bị bàn giao. Bên cạnh đó, nhiều tổ đội khác cũng chia nhau thi công hệ thống chiếu sáng, lắp đặt các thiết bị an toàn giao thông, quét dọn bùn đất, vệ sinh toàn bộ mặt đường để bảo đảm khi thông xe vào sáng 19/8 tuyến đường này đạt tiêu chuẩn sạch, đẹp và an toàn.

Cao tốc Vũng Áng – Bùng sẽ được thông tuyến vào sáng 19/8. Ảnh: BHT

Cao tốc Vũng Áng - Bùng là một công trình giao thông lớn, đồng thời còn là biểu tượng của sự phát triển mạnh mẽ của khu vực miền Trung. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần không nhỏ vào sự thay đổi của cơ sở hạ tầng giao thông quốc gia trong thời gian tới.

Khi đưa vào khai thác, dự án này sẽ đồng bộ tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, đảm bảo an ninh quốc phòng của Hà Tĩnh, Quảng Trị.