Từ nhóm bét bảng, một tỉnh nghèo 'vươn mình' lọt top 10 địa phương tăng trưởng GRDP cao nhất Việt Nam năm 2024, nhảy vọt hơn 50 bậc

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho hay, GDP năm 2024 ước tính tăng 7,09% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022 trong giai đoạn 2011-2024[2]. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%, đóng góp 5,37%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,24%, đóng góp 45,17%; khu vực dịch vụ tăng 7,38%, đóng góp 49,46%.

Xét theo địa phương, trong năm 2024, có 10 địa phương ghi nhận tăng trưởng GRDP trên 10%. Trong đó, Bắc Giang dẫn đầu cả nước với GRDP tăng 13,85%. Đứng thứ hai là Thanh Hóa với tăng trưởng GRDP đạt 12,16%. Với GRDP năm 2024 tăng 11,72%, Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có tăng trưởng cao thứ 3 cả nước. Theo sau là Hải Phòng và Hà Nam, với tăng trưởng GRDP lần lượt đạt 11,01% và 10,93%.

Nguồn: Cục Thống kê địa phương

Đáng chú ý, bên cạnh những địa phương luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về tăng trưởng như Hải Phòng, Bắc Giang, trong 10 địa phương có tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước năm 2024 xuất hiện một cái tên vốn được biết là một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, đó là Lai Châu.

Lai Châu vốn là địa phương nằm trong nhóm tỉnh thành nghèo nhất cả nước. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong năm 2023, thu nhập bình quân đầu người ở Lai Châu là 2,324 triệu đồng/người/tháng, xếp thứ 61/63.

Năm 2023, Lai Châu là một trong những địa phương nằm trong nhóm tăng trưởng GRDP thấp nhất cả nước, với GRDP giảm 2,77%. Đứng thứ 61/63. Song, sang đến năm 2024, theo Cục Thống kê Lai Châu, đây là một năm có nhiều thuận lợi đối với Lai Châu, lợi thế của địa phương đã mang lại nguồn lực về điện tăng cao, kiểm soát lạm phát tốt thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Theo đó, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh năm 2024 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 15.038.057 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng ước đạt 10,52%, đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2020-2024, đứng thứ 2/14 tỉnh của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Như vậy, nếu so với năm 2023, tăng trưởng GRDP của Lai Châu trong năm 2024 đã có bước nhảy vọt vượt bậc, tăng 55 bậc để đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố cả nước.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,69% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,73 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 19,64% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 7,85 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 4,93% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 1,87 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,12% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,07 điểm phần trăm.

Mức tăng trưởng kinh tế năm 2024 tăng 10,52% chủ yếu từ ngành sản xuất và phân phối điện chiếm tỷ trọng 31,99% tổng sản phẩm trên địa bàn, tăng 29,92% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu nền kinh tế năm 2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 13,27% GRDP; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 46,18% GRDP; khu vực dịch vụ chiếm 34,61% GRDP; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,94% GRDP (cơ cấu cùng kỳ năm 2023: khu vực NLTS 14,53%; khu vực CN-XD 39,42%; khu vực DV 39,54%; thuế SP 6,51%).