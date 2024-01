"Tú ông" điều hành đường dây diễn viên, ca sĩ bán dâm hoảng loạn, cắn cảnh sát khi bị bắt

Ngày 31-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng mở rộng điều tra, làm rõ đường dây mại dâm do Nguyễn Hữu Thái (SN 1998, trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM) cầm đầu.



Nguyễn Hữu Thái bị bắt cùng tang vật vụ án. Ảnh: Th.H.

Theo một lãnh đạo phòng nghiệp vụ Cục C02, đường dây môi giới mại dâm do Nguyễn Hữu Thái điều hành hoạt động hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, phương thức thủ đoạn mới, sử dụng các hội nhóm kín để lợi dụng tính bảo mật, ẩn danh, không biên giới nhằm che giấu hoạt động.

"Trong quá trình hoạt động, Nguyễn Hữu Thái còn khẳng định với các thành viên trong nhóm về việc đường dây do Thái điều hành rất tinh vi và sẽ không bao giờ bị bắt. Do đó, khi trinh sát bắt, Thái đã tỏ ra rất bất ngờ, hoảng loạn, cắn xé không kiểm soát vào tay và người cán bộ trinh sát"- lãnh đạo này nói và cho biết thêm sau đó đã đưa các cán bộ đi kiểm tra phơi nhiễm "rất may đã âm tính".

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Hữu Thái về hành vi "Môi giới mại dâm".

Trước đó, ngày 17-1, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an TP HCM tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn ở quận 1, TP HCM, phát hiện 2 cặp nam, nữ có hành vi mua, bán dâm. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an đã triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu Thái, thu giữ đồ vật, tài liệu như: Tiền mặt, sổ tiết kiệm và phong tỏa tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 8,5 tỉ đồng, 3 điện thoại di động iPhone.

Trong quá trình điều tra, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) xác định, Thái đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Dựa trên các mối quan hệ xã hội phức tạp, sau khi ra tù, từ tháng 8-2022, Thái đã tạo lập, mua lại các nhóm kín Telegram để giữ quyền quản trị, điều hành với các nick ảo, hoạt động với mục đích tập hợp những người có nhu cầu tìm hiểu về gái mại dâm và mua dâm nhằm thu lợi bất chính.

Khi khách có nhu cầu mua dâm thì xem thông tin gái bán dâm trên nhóm và trực tiếp liên hệ với Thái để bị can này gửi ảnh, thông tin cá nhân cho lựa chọn. "Khi khách hàng" chọn được gái bán dâm ưng ý để mua dâm thì liên hệ với Thái để thoả thuận số tiền bán dâm, với mức giá từ 5 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng tuỳ thuộc vào mức độ nổi tiếng của gái bán dâm.

Thái cùng một số cô gái bán dâm

Nam thanh niên 26 tuổi này đã sử dụng thông tin đa phương tiện để quảng cáo các nhóm kín của mình đến với nhiều người qua các mạng xã hội như: Zalo, Facebook, TikTok, Youtube…; sử dụng và công khai cùng lúc nhiều tài khoản quản trị (thực chất chỉ có Thái quản lý) để tăng mật độ tương tác, tạo hiệu ứng tâm lý về quy mô, hình ảnh của các nhóm nên chỉ trong thời gian ngắn, số lượng các nhóm kín và số lượng các thành viên của các nhóm tăng lên rất nhanh.

Cơ quan Công an xác định Thái đã tạo lập, quản lý và điều hành 7 nhóm kín với tổng số thành viên của các nhóm này là: 65.992 thành viên. Thành viên muốn tham gia nhóm Telegram do Thái lập ra phải trả tiền phí thì mới được Thái duyệt cho vào nhóm.

Từ tài liệu thu thập được, C02 xác định số lượng gái bán dâm được Thái môi giới lên đến hàng ngàn lượt; thành phần gái bán dâm rất đa dạng, gồm cả gái bán dâm chuyên nghiệp, sinh viên, người mẫu, diễn viên, ca sĩ, KOL… Theo lời khai của Thái, từ khi điều hành các nhóm kín, bị can đã hưởng lợi bất chính từ phí gia nhập của các thành viên và tiền môi giới mại dâm số tiền hơn 15 tỉ đồng.