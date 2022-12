Tự sạc lúc đỗ xe, giá chỉ gần 150 triệu - đây liệu có phải lời giải cho bài toán phổ cập ô tô điện tại Việt Nam?

Ô tô điện đang đang dần thay thế xe sử dụng động cơ đốt trong như là phương tiện giao thông chính trên đường phố. Thực tế, một lượng lớn các nhà sản xuất đã cam kết điện hóa các dòng sản phẩm của mình ngay trong thập kỷ tới. Một số khác chọn hướng đi khác biệt hơn nhưng nhìn chung, xe điện được cho là tương lai của di chuyển.

Tuy nhiên, xe điện chưa phải giải pháp hoàn thiện. Nó cũng có những điểm yếu lớn. Chẳng hạn, hầu hết xe điện ra mắt những năm gần đây có giá khá cao bởi nguyên liệu và công nghệ sử dụng trên xe điện thường đắt đỏ hơn so với xe truyền thống. Do đó, xe điện chưa tiếp cận được với nhiều người, đơn giản vì chúng đắt hơn so với xe xăng.

Giá bán là một vấn đề then chốt mà các nhà sản xuất xe điện buộc phải giải quyết. Nếu họ có thể chi ít tiền hơn để sản xuất xe điện, họ sẽ bán xe với giá thấp hơn. Đáng tiếc, xe điện đang ngày càng đắt hơn, khiến người dùng khó tiếp cận hơn.

Tuy nhiên, có một công ty Hà Lan đang có ý định gia nhập thị trường Mỹ với một giải pháp giá rẻ. Squad Mobility cho biết sẽ bán những chiếc Squad Solar City Car đầy sáng tạo của mình tại Mỹ với giá chỉ 6.250 USD (148 triệu đồng) và chiếc xe nhỏ bé này có thể là câu trả lời cho bài toán phổ cập xe điện tại các đô thị trên thế giới.

Với những người quan tâm đến thị trường xe điện, họ nhớ nhiều hơn đến một công ty đến từ Hà Lan mang tên Lightyear. Công ty này đã cho ra mắt chiếc Lightyear 0, được cho là mẫu xe điện đầu tiên trên thế giới cho khả năng hoạt động lên đến 7 tháng mới cần sạc. Tuy nhiên, điểm hạn chế nằm ở chỗ chiếc xe này được bán với giá lên đến 260.000 USD. Chiếc xe này cũng dài và rộng hơn so với một chiếc Toyota Camry.

Trong khi đó, Squad Solar City Car được bán với giá rẻ hơn rất nhiều, giúp nhiều người có thể mua được xe. Nó cũng đủ nhỏ gọn để có thể luồn lách trên các con phố nhỏ và không gian đỗ xe chật hẹp. Squad Mobility tin rằng đây là giải pháp tốt hơn.

Người sáng lập của startup này không quá xa lạ với những người yêu xe sử dụng năng lượng mặt trời. Squad Mobility ra đời từ năm 2019 dưới sự nỗ lực của Robert Hoevers và Chris Klok, đều là cựu nhân viên của Lightyear và có nhiều thành tựu trong ngành công nghiệp ô tô. Sau khoảng 3 năm nỗ lực, công ty này đã có thể đưa Squad Solar City Car ra thị trường.

Ban đầu, mẫu xe này hướng đến thị trường châu Âu, nơi những chiếc xe nhỏ gọn tỏ ra quen thuộc với người dùng nơi đây. Xe có một tấm năng lượng mặt trời trên mái. Điểm đặc biệt là nó có thể hấp thu năng lượng mặt trời trong nhiều điều kiện ánh sáng, tức là cả khi trời râm. Năng lượng từ đây sẽ tự động sạc cho pin của xe. Người lái xe không cần quan tâm đến việc sạc khi đỗ xe trong bãi.

Pin chính của xe có dung lượng khá nhỏ, chỉ 1,6 kWh. Theo Squad Mobility, khối pin này chỉ đủ duy trì cho xe hoạt động trong khoảng 20 km. Tuy nhiên, nó còn có thêm 4 khối pin di động khác, cho tầm hoạt động khoảng 100 km. Tuy nhiên, bạn sẽ phải dừng xe và thay pin mỗi 20 km. Nếu muốn, người dùng vẫn có thể sạc pin thông qua cổng sạc bình thường.

Về kích thước, xe có chiều dài 6.5 foot, rộng 3.9 foot và cao 5.2 foot, đủ chỗ cho 2 người ngồi và hành lý. Xe có 2 ghế ngồi rộng rãi, tầm nhìn thoáng đạt. Bảng điều khiển của xe thậm chí còn có chỗ giữ cốc.

Mặc dù được xem là một chiếc xe đô thị, Squad mong muốn đưa chiếc xe này vào một số cộng đồng riêng biệt hơn là sử dụng rộng rãi trên đường, chẳng hạn như trong các khu resort, khách sạn, công viên giải trí, trong khuôn viên các trường học. Họ thậm chí còn đặt mục tiêu biến nó thành xe golf cart.

Squad sẽ bán chiếc xe dưới dạng một phương tiện tốc độ chậm khi tốc độ tối đa của xe chỉ đạt 45 km/h. Tuy nhiên, không đường phố đô thị nào trên thế giới cấm một chiếc xe chạy ở tốc độ này. Do đó, nó hoàn toàn có thể trở thành giải pháp xe điện giá rẻ cho bất cứ người tiêu dùng nào.