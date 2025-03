Từ Techcombank đến TC Advisors, Masterise, One Mount Group: Gia đình tỷ phú Hồ Hùng Anh sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Gia đình ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - mã CK: TCB) được biết đến như một trong những gia đình có nhiều người nằm trong top đầu của bảng xếp hạng những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với mỗi cá nhân sở hữu khối tài sản lên đến hàng nghìn, hàng chục nghìn tỷ đồng.

Ông Hồ Hùng Anh theo bảng xếp hạng của Forbes đang là người giàu thứ 4 Việt Nam với khối tài sản lên đến 2 tỷ USD (khoảng 51.000 tỷ đồng). Ông sở hữu (gián tiếp) lượng cổ phiếu MSN của CTCP Tập đoàn Masan và TCB của Ngân hàng Techcombank trị giá khoảng 23.200 tỷ đồng.





Tỷ phú Hồ Hùng Anh và tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đã cùng nhau xây dựng nên Masan Group

Tổng cộng, gia đình ông Hồ Hùng Anh đang sở hữu tới gần 1,4 tỷ cổ phiếu TCB, tương đương 19,81% vốn điều lệ ngân hàng.

Trong đó, vợ ông Hồ Hùng Anh là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đang sở hữu hơn 348 triệu cổ phiếu TCB, trị giá khoảng 9.500 tỷ đồng, giàu thứ 10 sàn chứng khoán.

Ông Hồ Anh Minh (sinh năm 1995) cùng em gái mình - Hồ Thủy Anh (sinh năm 2001) hiện nắm giữ gần 344,7 triệu cổ phiếu TCB, có giá trị khoảng 9.444 tỷ đồng - số cổ phiếu này đưa ông Minh cùng em gái mình chia sẻ vị trí người giàu thứ 11 trên sàn chứng khoán.

Con gái thứ 2 của ông Hồ Hùng Anh là bà Hồ Minh Anh đang sở hữu hơn 144 cổ phiếu TCB, trị giá 3.949 tỷ đồng và em dâu ông Hồ Hùng Anh - bà Nguyễn Hương Liên sở hữu 139 triệu cổ phiếu, trị giá 3.816 tỷ đồng.

Quy mô tài sản gia đình ông Hồ Hùng Anh

Bên cạnh sự sở hữu đáng kể tại Techcombank, gia đình này sở hữu lượng lớn cổ phần tại Masterise Group và One Mount Group, 2 tập đoàn bất động sản và công nghệ top đầu cả nước cùng các khoản đầu tư khác.

Tại Masterise Group, con trai ông Hồ Hùng Anh, ông Hồ Anh Minh vừa được bổ nhiệm vai trò Tổng Giám đốc từ tháng 1/2025. Tại Tập đoàn bất động sản, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, ông Hồ Anh Minh và ông Hồ Anh Ngọc - em trai ông Hồ Hùng Anh đều đang sở hữu trên 10% vốn điều lệ.

Masterise Group là một "ông lớn" trong ngành bất động sản với danh mục dự án cao cấp trải dài từ Hà Nội đến TP.HCM. Tập đoàn này đã và đang phát triển một loạt dự án đình đám tại Hà Nội và Tp.HCM như Grand Marina, The Grand Hanoi, Masteri West Heights, Lumiere Evergreen, Masteri Waterfront, Lumiere SpringBay Ocean Park 2, Masteri Grand Avenue (Hà Nội), ...

Hệ sinh thái ngân hàng - bất động sản - công nghệ của gia đình tỷ phú Hồ Hùng Anh

Tại One Mount Group, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà và con trai Hồ Anh Minh đang sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. One Mount Group từng là công ty thành viên thuộc Vingroup được thành lập cuối năm 2019 với vốn điều lệ ban đầu hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup nắm giữ 51,22% vốn. Trong nửa đầu năm 2022, Vingroup đã thoái hết vốn tại One Mount với mức định giá gần 600 triệu USD, 10% cổ phần tại đây ước tính theo định giá này có giá trị khoảng 60 triệu USD (khoảng 1.500 tỷ đồng).

Ngoài ra, bà Thủy còn sở hữu 95,8% vốn điều lệ của Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng (giá trị vốn góp hơn 340 tỷ đồng). Ông Hồ Anh Minh sở hữu hơn 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DK ENC Việt Nam, chủ đầu tư dự án Wyndham Sky Lake Resort & Golf Club tọa lạc tại Chương Mỹ, Hà Nội có vốn điều lệ hơn 435 tỷ đồng và 18,3% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Vân Sơn (14,64 tỷ đồng).

Ông Hồ Anh Ngọc sở hữu 99,98% vốn điều lệ của Cty TNHH Du thuyền Việt Nam (gần 11 tỷ). Bà Nguyễn Hương Liên sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Masterise Education, trên 10% vốn điều lệ của Masterise Education, trên 5% vốn điều lệ của CTCP CLB Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam và 67,05% vốn điều lệ của TC Advisors - tổng đại lý phân phối nhiều loại Bảo hiểm nhân thọ.