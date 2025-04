Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra số 81/KL-TTCP về trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng. Kết luận thanh tra đã điểm tên loạt dự án có các tồn tại, hạn chế, vi phạm tại Bắc Ninh.

Tại dự án Tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ chung cư để bán New Melboume, diện tích đất sử dụng 2.160,8 m2, do Công ty TNHH Hoàng Gia làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng; có quy mô 2 tầng hầm, 29 tầng công trình và 1 tầng kỹ thuật mái, qua thanh tra nhận thấy, Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định sự phù hợp của thiết kế cơ sở nhưng căn cứ vào Chứng chỉ quy hoạch do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cấp, không thẩm định nội dung sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, thẩm định thiết kế cơ sở có diện tích phần ngầm vượt chỉ giới xây dựng.

Bên cạnh đó, vị trí khu đất trong bản đồ quy hoạch là đất công cộng nhưng khu đất được phê duyệt là đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ chung cư để bán là thực hiện không đúng với quy định theo Luật Quy hoạch đô thị.

Tại Dự án Tòa nhà Thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư để bán, diện tích đất sử dụng 4.108,9 m2, do Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam là Chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 678 tỷ đồng; vị trí khu đất là đất công cộng nhưng khu đất được phê duyệt là đất Thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư để bán. Ngoài ra, dự án còn có diện tích phần ngầm vượt chỉ giới xây dựng.

Tại Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp để bản Phoenix Tower, diện tích đất sử dụng 4.692 m2, do Công ty CP Bông Sen làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 951 tỷ đồng, theo Thanh tra Chính phủ, phần ngầm của dự án vượt chỉ giới xây dựng, vi phạm các quy định về chỉ giới xây dựng.

Tại Dự án Tòa nhà trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp và chung cư để bán, diện tích đất sử dụng 4.049 m2, do Công ty TNHH Nhân Đạt Tiến, làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 694 tỷ đồng, Thanh tra Chính phủ phát hiện Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định sự phù hợp của thiết kế cơ sở nhưng căn cứ vào Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh; không thẩm định nội dung sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn.

Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp để bán, diện tích đất sử dụng 6.024,5 m2, do Công ty TNHH dịch vụ thương mại Bắc Ninh là Chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 566 tỷ đồng bị phát hiện phần ngầm vượt chỉ giới xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng ban hành văn bản nhưng không kết luận các dự án này chưa đủ điều kiện (hoặc đủ điều kiện) triển khai các bước tiếp theo.

Trước loạt vi phạm trên, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các vi phạm trên.

UBND tỉnh Bắc Ninh rà soát quy hoạch để xử lý đối với 2 dự án diện tích 6.269,7 m2 (Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ chung cư đề bán New Melboume diện tích 2.160,8 m2 và Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà Thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư để bán diện tích 4.108,9 m2) sai mục đích sử dụng đất so với quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quá trình kiểm tra, rà soát và thực hiện Kết luận thanh tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra xem xét, xủ lý theo quy định của pháp luật.