57.000 hành khách đi tàu điện trên cao mỗi ngày, Hà Nội Metro báo doanh thu nghìn tỷ, bán vé chỉ 143 tỷ

Chiều 14/01/2026, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Lê Bằng An – Tổng Giám đốc Hà Nội Metro cho biết, năm 2025, sản lượng vận chuyển hành khách đạt hơn 20,68 triệu lượt, vượt 7,13% so với kế hoạch, tương đương khoảng 57.000 lượt khách mỗi ngày.

Trong đó, Tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông vận chuyển hơn 13,68 triệu lượt, vượt 7,4% so với kế hoạch năm và tăng 15,3% so với thực hiện năm 2024.

Tổng doanh thu hơn 1.035 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ vé đạt trên 143 tỷ đồng, vượt 29% so với kế hoạch được giao, qua đó góp phần giảm trên 31 tỷ đồng trợ giá từ ngân sách Thành phố.

Tuyến 2A đạt doanh thu 98 tỷ đồng, tăng 27% so với kế hoạch và tăng 29% so với năm 2024.

Tính chung, kết thúc năm tài chính 2025, Hà Nội Metro đạt lợi nhuận trước thuế gần 22,7 tỷ đồng, tăng gần 5% so với kế hoạch và tăng 13,5% so với năm 2024; nộp ngân sách 16,5 tỷ đồng.﻿

Thu nhập bình quân của 1.170 người lao động trong công ty đạt 13,5 triệu đồng/tháng, tăng 26% so với năm 2024.

Ngoài ra, năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của Hà Nội Metro khi triển khai thành công hệ thống định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên Tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông từ ngày 5/12/2025.

Hệ thống công nghệ hiện đại tiếp tục được áp dụng thử nghiệm trên Tuyến 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội từ ngày 1/1/2026, dự kiến đưa vào vận hành liên thông 2 tuyến từ ngày 1/2/2026.

Trong năm 2026, Hà Nội Metro đặt mục tiêu tăng trên 11% sản lượng vận chuyển hành khách và doanh thu vé; doanh thu từ khai thác hạ tầng, thương mại – dịch vụ đạt trên 30 tỷ đồng; năng suất lao động tăng 8–10%; thu nhập người lao động ở mức khá.

Theo ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội, trong năm 2025, Hà Nội đã khởi công tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) và tuyến số 5 (Văn Cao – Hòa Lạc). Đây là cơ sở để đến năm 2030, Hà Nội có tối thiểu 98,6 km đường sắt đô thị.

