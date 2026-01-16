Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

57.000 hành khách đi tàu điện trên cao mỗi ngày, Hà Nội Metro báo doanh thu nghìn tỷ, bán vé chỉ 143 tỷ

16-01-2026 - 15:50 PM | Doanh nghiệp

57.000 hành khách đi tàu điện trên cao mỗi ngày, Hà Nội Metro báo doanh thu nghìn tỷ, bán vé chỉ 143 tỷ

Trong năm 2025, Hà Nội Metro đạt tổng doanh thu hơn 1.035 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ vé đạt trên 143 tỷ đồng, vượt 29,09% so với kế hoạch được giao, qua đó góp phần giảm trên 31 tỷ đồng trợ giá từ ngân sách Thành phố. Trong đó, Tuyến 2A đạt doanh thu 97,78 tỷ đồng, tăng 26,6% so với kế hoạch và tăng 28,9% so với năm 2024.

Chiều 14/01/2026, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Lê Bằng An – Tổng Giám đốc Hà Nội Metro cho biết, năm 2025, sản lượng vận chuyển hành khách đạt hơn 20,68 triệu lượt, vượt 7,13% so với kế hoạch, tương đương khoảng 57.000 lượt khách mỗi ngày.

Trong đó, Tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông vận chuyển hơn 13,68 triệu lượt, vượt 7,4% so với kế hoạch năm và tăng 15,3% so với thực hiện năm 2024.

Tổng doanh thu hơn 1.035 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ vé đạt trên 143 tỷ đồng, vượt 29% so với kế hoạch được giao, qua đó góp phần giảm trên 31 tỷ đồng trợ giá từ ngân sách Thành phố.

Tuyến 2A đạt doanh thu 98 tỷ đồng, tăng 27% so với kế hoạch và tăng 29% so với năm 2024.

Tính chung, kết thúc năm tài chính 2025, Hà Nội Metro đạt lợi nhuận trước thuế gần 22,7 tỷ đồng, tăng gần 5% so với kế hoạch và tăng 13,5% so với năm 2024; nộp ngân sách 16,5 tỷ đồng.﻿

Thu nhập bình quân của 1.170 người lao động trong công ty đạt 13,5 triệu đồng/tháng, tăng 26% so với năm 2024.

Ngoài ra, năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của Hà Nội Metro khi triển khai thành công hệ thống định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên Tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông từ ngày 5/12/2025.

Hệ thống công nghệ hiện đại tiếp tục được áp dụng thử nghiệm trên Tuyến 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội từ ngày 1/1/2026, dự kiến đưa vào vận hành liên thông 2 tuyến từ ngày 1/2/2026.

Trong năm 2026, Hà Nội Metro đặt mục tiêu tăng trên 11% sản lượng vận chuyển hành khách và doanh thu vé; doanh thu từ khai thác hạ tầng, thương mại – dịch vụ đạt trên 30 tỷ đồng; năng suất lao động tăng 8–10%; thu nhập người lao động ở mức khá.

Theo ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội, trong năm 2025, Hà Nội đã khởi công tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) và tuyến số 5 (Văn Cao – Hòa Lạc). Đây là cơ sở để đến năm 2030, Hà Nội có tối thiểu 98,6 km đường sắt đô thị.

Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cho biết, trong năm 2025, TP. Hà Nội cũng đã khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) và tuyến số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc), dự kiến sẽ đưa vào vận hành trước năm 2030.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án 14.800 tỷ của Quốc Cường Gia Lai vẫn chưa thể “giải cứu”

Dự án 14.800 tỷ của Quốc Cường Gia Lai vẫn chưa thể “giải cứu” Nổi bật

Sự thật về công ty Mỹ vừa tuyên bố đưa Việt Nam thành cứ điểm sản xuất chó robot

Sự thật về công ty Mỹ vừa tuyên bố đưa Việt Nam thành cứ điểm sản xuất chó robot Nổi bật

Cập nhật BCTC quý 4/2025 chiều ngày 16/1: Doanh nghiệp dệt may báo lãi tăng gần 50%, DN cảng biển đầu tiên công bố

Cập nhật BCTC quý 4/2025 chiều ngày 16/1: Doanh nghiệp dệt may báo lãi tăng gần 50%, DN cảng biển đầu tiên công bố

15:38 , 16/01/2026
Bán cuộn băng keo 2.000 đồng, cây bút 5.000 đồng cũng phải xuất hóa đơn điện tử mất 500 đồng, có cách nào giảm chi phí này không? – Cục Thuế trả lời

Bán cuộn băng keo 2.000 đồng, cây bút 5.000 đồng cũng phải xuất hóa đơn điện tử mất 500 đồng, có cách nào giảm chi phí này không? – Cục Thuế trả lời

15:25 , 16/01/2026
Đơn hàng trên sàn thương mại điện tử phát sinh nửa đêm có phải xuất hóa đơn ngay? Đại diện Cục Thuế trả lời

Đơn hàng trên sàn thương mại điện tử phát sinh nửa đêm có phải xuất hóa đơn ngay? Đại diện Cục Thuế trả lời

14:20 , 16/01/2026
Geely Việt Nam tung “Lộc Tết nhân đôi”, chạm mốc 52 đại lý toàn quốc

Geely Việt Nam tung “Lộc Tết nhân đôi”, chạm mốc 52 đại lý toàn quốc

13:30 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên