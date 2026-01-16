Nhờ đâu TNG đạt lợi nhuận quý 4 tăng 50% so với cùng kỳ?

Báo cáo tài chính mới công bố của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG) cho biết, lợi nhuận sau thuế quý IV của Công ty đạt 112 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần quý IV đạt 2.027 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu đạt 8.698 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm 2024, là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Tính cả năm, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 392 tỷ đồng, tăng hơn 24%, đưa EPS năm 2025 lên khoảng 3.045 đồng/cổ phiếu. Kết quả này phản ánh sự phục hồi đơn hàng và cải thiện hiệu quả vận hành trong bối cảnh ngành dệt may vẫn còn nhiều thách thức.

Trong báo cáo giải trình kết quả kinh doanh, TNG cho biết, doanh thu quý 4 của Công ty đã tăng 9% so với cùng kỳ nhờ việc tập trung vào khai thác các dòng hàng khó, phức tạp cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu. Các đơn hàng xuất khẩu sang các thị trường mới đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng doanh thu.

Song song, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp cải tiến quy trình sản xuất và quản lý, giúp tối ưu hóa chi phí nguyên vật liệu và chi phí sản xuất, từ đó gia tăng, hiệu quả kinh doanh như việc: tăng sử dụng máy móc thiết bị tự động, công nghệ AVG, robot trong việc điều hành sản xuất.

Nhờ việc đầu tư vào công nghệ và đào tạo nhân lực, năng suất lao động đã được nâng cao, giảm thiểu lãng phí và tăng hiệu quả sản xuất. Từ đó chi phí sản xuất, chi phí quản lý doanh nghiệp được cải thiện giảm so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện chính sách tài chính hợp lý. Năm 2025 ảnh hưởng của tình hình thế giới có nhiều biến động trong tỷ giá và lãi suất tuy nhiên Công ty đã có thay đổi kịp thời trong chính sách quản lý và sử dụng vốn vay nên chi phí tài chính giảm so với cùng kỳ.

Phân tích kỹ báo cáo tài chính của TNG cho thấy, biên lợi nhuận của Công ty cải thiện rất tốt. Cụ thể, lợi nhuận gộp quý IV đạt 309 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận gộp khoảng 15,2%.

Điều này cho thấy Công ty đã cải thiện hiệu quả sản xuất, kiểm soát tốt hơn chi phí đầu vào và cơ cấu đơn hàng có sự dịch chuyển tích cực. Lũy kế năm, lợi nhuận gộp đạt 1.268 tỷ đồng, tăng gần 8%, trong bối cảnh Công ty phải chia sẻ một phần chi phí với đối tác do thuế đối ứng tăng cao.

Sau khi trừ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý IV đạt 153 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 96 tỷ đồng của cùng kỳ. Cả năm 2025, chỉ tiêu này đạt 507 tỷ đồng, tăng hơn 25%, cho thấy việc kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu suất hoạt động. TNG duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận 2 con số nhờ quy mô doanh thu mở rộng và biên gộp cải thiện.

Tại thời điểm 31/12/2025, hàng tồn kho của TNG tăng mạnh lên 1.446 tỷ đồng, bởi vì Công ty đã chủ động tích trữ nguyên vật liệu và thành phẩm nhằm chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất năm 2026. Đồng thời, tiếp tục đầu tư mạnh vào tài sản cố định, mở rộng nhà xưởng và năng lực sản xuất, tạo nền tảng cho tăng trưởng trung – dài hạn.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch TNG cho biết, Công ty xây dựng kế hoạch 2026 với tốc độ tăng trưởng 2 con số trên nền cao của năm 2025. Hiện đơn hàng rất khả quan. Với kết quả trên, người lao động của Công ty sẽ có kỳ thưởng Tết cũng như các phúc lợi xã hội tăng mạnh so với năm trước.