Tập đoàn TTC ký kết hợp tác tài trợ với CLB Bóng đá PVF - CAND

Tham dự và đại diện ký kết phía PVF/PVF-CAND là Thiếu tướng Lê Vân - Chủ tịch CLB PVF-CAND. Đại diện phía TTC là ông Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC.

Thỏa thuận hợp tác giữa các bên nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cho công tác đào tạo và phát triển bóng đá, nâng cao chất lượng tập luyện - thi đấu, cũng như tạo nền tảng phát triển toàn diện cho các cầu thủ cả về chuyên môn, thể chất và nhân cách.

Đại diện Tập đoàn TTC và PVF/PVF-CAND thực hiện nghi thức ký kết dưới sự chứng kiến của Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Thể thao CAND

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Vân - Chủ tịch CLB PVF-CAND nhấn mạnh: "Việc hợp tác với Tập đoàn TTC không chỉ mang ý nghĩa về mặt nguồn lực, mà còn thể hiện sự đồng hành, niềm tin và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự nghiệp đào tạo thế hệ cầu thủ tương lai cho bóng đá nước nhà. PVF và CLB Bóng đá PVF-CAND cam kết sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường đào tạo chuẩn mực, hiện đại và nhân văn".

Về phía TTC, ông Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC cho biết: "Thông qua việc đồng hành cùng PVF và CLB Bóng đá PVF-CAND, Tập đoàn TTC mong muốn đóng góp một phần nguồn lực để tạo điều kiện tốt hơn cho các cầu thủ trẻ trong quá trình tập luyện, thi đấu. Bóng đá là môi trường rèn luyện thể chất và chuyên môn, đồng thời nuôi dưỡng ý chí, kỷ luật, tinh thần đồng đội và khát vọng vươn lên. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho xã hội và cho nền thể thao nước nhà, qua đó tạo nền tảng hình thành những công dân có trách nhiệm và thế hệ vận động viên chuyên nghiệp".

Lễ ký kết hợp tác góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về sự chung tay của doanh nghiệp và thể thao trong việc ươm mầm tài năng, xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ và cho nền bóng đá Việt Nam

Tập đoàn TTC được thành lập từ năm 1979, luôn nhất quán quan điểm phát triển bền vững gắn với cộng đồng. Với gần 47 năm hình thành và phát triển, bên cạnh việc tập trung vào hiệu quả kinh doanh, tiên phong trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, Năng lượng, Bất động sản, Bất động sản công nghiệp, Du lịch, Giáo dục, cùng các lĩnh vực khác như thương mại, logistics, xây dựng, kết cấu thép, TTC còn chú trọng đầu tư cho những lĩnh vực mang tính nền tảng lâu dài như y tế và thể thao.

Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF và CLB PVF-CAND hiện là một trong những đơn vị tiêu biểu của thể thao Công an nhân dân. Ở mùa giải 2025/26, CLB PVF-CAND trở thành một trong những đại diện hiếm hoi góp mặt đồng thời ở cả Giải Vô địch Quốc gia và Giải Hạng Nhất Quốc gia, cùng hệ thống các tuyến đội trẻ kế cận. Điều này thể hiện rõ định hướng phát triển bài bản, xuyên suốt từ đào tạo đến thi đấu đỉnh cao, khẳng định vai trò nòng cốt của PVF-CAND trong chiến lược xây dựng lực lượng kế thừa cho bóng đá Việt Nam nói chung và thể thao Công an nhân dân nói riêng.