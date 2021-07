Từ Tesla tới Bitcoin, huyền thoại đầu tư mạo hiểm chia sẻ điều "luôn phải hỏi" trước khi "xuống tiền"

Trong chương trình Behind the Desk của CNBC Make It mới đây, nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng của Mỹ Tim Draper đã chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư cũng như những điều ông học hỏi được để kiếm khối gia tài tỷ đô.

ĐAM MÊ ĐẦU TƯ "TỪ TRONG MÁU"

Draper được xem là một huyền thoại trong giới đầu tư mạo hiểm. Từ giữa những năm 1980, ông đã kiếm được số tiền khổng lồ nhờ đầu tư sớm vào những công ty như Hotmail, Skype, Baidu, Tesla và SpaceX. Ông cũng là một nhà đầu tư ủng hộ Bitcoin và công nghệ chuỗi khối (blockchain).

"Nhiều người hỏi tôi "Liệu tôi có bán Bitcoin để kiếm lời không', tôi đã trả lời 'Tại sao tôi lại bán tương lai để lấy quá khứ?'".

TỶ PHÚ TIM DRAPER

Năm 2014, Draper đã mua lại 30.000 Bitcoin thuộc diện bị tịch thu bởi Cảnh sát Tư pháp Mỹ (khi đó, Bitcoin có giá khoảng 600 USD/đồng). Từ đó đến nay, ông đã đầu tư vào hơn 50 công ty có liên quan tới tiền ảo, trong đó có công ty ví tiền ảo Ledger, nền tảng blockchain Tezos, hay IPO (thương vụ niêm yết cổ phiếu lần đầu) của sàn tiền ảo lớn nhất tại Mỹ - Coinbase hồi tháng 4 năm nay.

Đam mê đầu tư đã ngấm vào máu của nhiều thế hệ gia đình Draper. Ông nội của Draper, ông William Henry Draper, Jr., là người đồng sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm đầu tiên tại Thung lũng Silicon vào năm 1959, còn cha ông, William Henry Draper III, thành lập công ty đầu tư Draper & Johnson vào năm 1962 và Sutter Hill Ventures vào năm 1964.

Ông Draper thành lập công ty đầu tư mạo hiểm của riêng mình, có tên Draper Associates, vào năm 1985 và sau này là Draper Fisher Jurvetson (sau đó đổi tên thành DFJ và Threshold). Ông cũng sáng lập Đại học Draper tại San Mateo, California dành cho doanh nhân khởi nghiệp. Năm 2013, Draper rời DFJ để tập trung vào Đại học Draper và Draper Associates.

Tỷ phú Tim Draper dự báo giá Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào năm 2022 tại một sự kiện ở Đại học Draper vào tháng 4/2018 -Ảnh: Đại học Draper

Nói về những khoản đầu tư vào Bitcoin và các công ty tiền ảo, ông cho biết đó là đầu tư cho tương lai, đồng thời dự báo Bitcoin có thể tăng lên 250.000 USD vào năm 2022. Vào năm 2018, Draper kể rằng: "Nhiều người hỏi tôi "Liệu tôi có bán Bitcoin để kiếm lời hay không', tôi đã trả lời 'Tại sao tôi lại bán tương lai để lấy quá khứ?'".



KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI, LUÔN HỎI MỘT CÂU TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ

“Tôi đã có rất nhiều khoản đầu tư tốt. Tôi cho rằng kinh nghiệm từ việc này sẽ giúp được những ai muốn trở thành nhà đầu tư giỏi”.

Draper cho biết ông thích quan điểm rằng mọi người đều kết nối với nhau theo cách nào đó và có thể giúp đỡ nhau.

“Tôi học hỏi được rất nhiều điều khi nói chuyện với báo chí. Họ khiến tôi suy nghĩ về mọi thứ theo nhiều cách khác nhau. Tôi học được rất nhiều điều khi ra ngoài bắt tay và gặp gỡ những doanh nhân mới vào nghề hoặc những người đang tìm việc, những người hỏi rằng ‘Tôi có nên bỏ tiền vào GameStop hay thứ gì đó tương tự không?’”, tỷ phú 63 tuổi chia sẻ.

Nhà đầu tư nổi tiếng cũng cho biết ông học được cách làm việc với tinh thần vui vẻ. Khi tôi bắt đầu đi làm, cha tôi khuyên rằng nên “nỗ lực thêm 10%”. Khi đó, tôi nghĩ rằng, “Ôi, con đã bỏ ra 8 giờ mỗi ngày cho công ty rồi, sao còn phải nỗ lực thêm 10% nữa”. Nhưng hóa ra, 10% mà cha Draper nói tới là niềm vui. 10% này sau đó trở thành 20% và trở thành cả cuộc đời.

“Nỗ lực thêm đó đã giúp tôi rất nhiều. Tôi luôn muốn đảm bảo một khi làm điều gì đó thì sẽ làm thật tốt”, Draper chia sẻ.

Nói về thất bại, Draper cho biết một trong những phương châm của Đại học Draper là “Tôi sẽ thất bại và thất bại lần nữa, cho tới khi thành công”.

“Tinh thần cố gắng, thử lại nhiều lần là điều vô cùng quan trọng với những ai muốn đạt được điều gì đó”, tỷ phú cho biết. “Là một doanh nhân, bạn không thể lo lắng về những gì người khác nghĩ ở thời điểm hiện tại, bởi những gì bạn đang cố gắng làm là thứ sẽ 'đơm hoa kết trái' trong 5-10 năm nữa".

Nói về việc đầu tư vào startup, Draper cho biết ông luôn đặt câu hỏi tại sao.

“Đôi khi chúng ta thường đầu tư ngay. Nhưng tôi luôn đặt câu hỏi với các doanh nhân rằng tại sao anh lại muốn làm vậy bởi tôi muốn họ bộc lộ bản thân mình”, Draper nói.

Nhà đầu tư mạo hiểm tin rằng doanh nhân cần có sự tự tin và chắc chắn về những gì mình theo đuổi - Ảnh: Getty Images

Câu trả lời có thể là “Vì thế này, thế kia”, hoặc “Tôi nghe ai đó nói rằng đó là khoản đầu tư tốt”, hoặc “Tôi muốn kiếm tiền". Ông cho biết những người khôn ngoan thường nói rằng “Tôi muốn kiếm tiền”.



Tuy nhiên, Draper thích câu trả lời rằng “Bởi vì sếp của tôi đã sai lầm và khách hàng muốn thế này. Chúng ta phải làm theo cách này”. Ông cho rằng doanh nhân cần có sự tự tin và chắc chắn về những gì mình sẽ theo đuổi.

“Đây là điều rất quan trọng. Bởi là doanh nhân không hề dễ”, Draper nói.